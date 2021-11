RYDDEJOBB: Rasmus Hansson er en av tre stortingsrepresentanter fra MDG. I stortingssalen sitter han ved siden av Trine Lise Sundnes (Ap).

Hanssons bønn til stortingskollegene: Rydd opp nå

Rasmus Hansson (MDG) ber sine kolleger på Stortinget om å gå gjennom sine økonomiske ordninger nå, for å forhindre enda større skade på folks tillit til sine folkevalgte.

Av Alf Bjarne Johnsen

– Alle som er usikre på om alt er OK, bør kjenne sin besøkelsestid og få sjekket ut sakene sine. Det er lov å ha gjort feil. Men nå gjelder det å være raskt ute. Mange velgere gir uttrykk for at forskjellen i reaksjon mot stortingsrepresentanter, og mot vanlige folk der ute, nå er uakseptabelt stor, sier Hansson til VG.

Representanten for Miljøpartiet de Grønne på Oslo-benken er tilbake på Stortinget etter fire års fravær. Hansson fungerer som gruppeleder mens Une Aina Bastholm har permisjon.

Krevde Hansens avgang

Rasmus Hansson var den første på Stortinget som ba stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) om å trekke seg fra vervet. Torsdag kveld varslet Hansen sin avgang etter at statsadvokatene i Oslo beordret etterforskning i pendlerbolig-sakene.

– Mitt poeng var ikke å dømme henne før vi visste alle detaljene, men at hun som valgt president måtte ta et ansvar for en uakseptabel situasjon, og fordi saken lammet henne som stortingspresident, sier Hansson.

Ropstad ble anmeldt

Oslo politidistrikt presiserte fredag at ingen foreløpig er mistenkt i pendlerbolig-etterforskningen. Uken før valget mottok politiet en anmeldelse fra en privatperson, mot tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i hans pendlerbolig-sak.

Den saken ble henlagt en uke senere fordi politiet fant at det ikke forelå rimelig grunn til å undersøke om det forelå straffbart forhold.

VG har vært i kontakt med politiinspektør Ole Rasmus Knudsen, som skal lede etterforskningen i stortings-sakene. Han ønsket ikke å svare på om Ropstads sak vil bli undersøkt i denne runden.

Flere partier har bedt sine stortingsrepresentanter forsikre seg om at de holder seg innenfor reglene og formålet med pendlerbolig-ordningen. Til Arbeiderpartiets representanter gikk denne oppfordringen ut fredag, melder Adresseavisen.

Kan ikke gjemme seg

Rasmus Hansson vil ikke kritisere Stortingets direktør for at hun tidligere i uken avviste å gå inn i enkeltsaker.

– Representantene kan ikke gjemme seg bak administrasjonen. Det er representantenes ansvar, hver enkelt av oss er ansvarlig for å forstå reglene, og å følge reglene, sier Hansson.

– Til slutt ble det politiets etterforskning som felte stortingspresidenten?

– Politiet gjør jobben sin når de påpeker at det kan foreligge misbruk av en offentlig ordning. Det er ryddig og bra at politiet viser at for dem er det ingen forskjell mellom stortingsrepresentanter og for eksempel nav-ere. Heia politiet, sier jeg.

MDG-representanten mener at pendlerbolig-avsløringene bør aktualisere to andre forslag som hans parti har stilt seg bak:

– Velgerne må ha full tillit til at vi er åpne om ordningene, fordi det er velgerne som tross alt finansierer dem. Vi har også bedt om åpenhet om hvordan Stortinget tar imot påvirkere i et lobbyregister, og hvordan stortingsgruppene bruker pengene sine, sier han.

– Oppfatter du pendlerbolig-reglene som vanskelig å forstå?

– Nei. Jeg bor to mil fra Stortinget og det kunne ikke falle meg inn å be om stortingsleilighet, sier han.