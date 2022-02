REFSER PUTIN: Rune Rafaelsen har i mange år arbeidet for å styrke forholdet mellom Norge og Russland som ordfører i grensekommunen Sør-Varanger i Finnmark. Nå er forholdet tilbake på null, takket være Putin og Russlands invasjon i Ukraina, mener Rafaelsen.

Brobygger Rafaelsen: Leverer tilbake medalje fra Putin

En av Norges fremste brobyggere mellom Norge og Russland, eks.ordfører Rune Rafaelsen (68) i Sør-Varanger, leverer tilbake vennskapsmedaljen han har mottatt fra president Putin.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg hadde aldri trodd at Russland vil gå til krig, og angripe Ukraina. Derfor leverer jeg medaljen tilbake. Vennskapsarbeidet jeg har brukt store deler av livet mitt på, er tilbake på et nullpunkt. sier Rafaelsen til VG.

Han har forfattet et lengre brev der han begrunner tilbakesendingen av vennskapsmedaljen han mottok av den russiske presidenten:

– I begrunnelsen av tildelingen av Vennskapsordenen står det at jeg har gjort en stor innsats i styrking av vennskap og samarbeid mellom folk. Dette vil jeg fortsette med, men jeg kan ikke bære en medalje tildelt av V. Putin, en person og president som bryter alle prinsipper for samarbeid og vennskap. Jeg vil derfor levere tilbake Vennskapsordenen, skriver Rafaelsen i brevet som er sendt til Russlands ambassadør i Oslo, Teimuraz O. Ramashvili.

SENDT TILBAKE: Vennskapsmedaljen som Rune Rafaelsen ble tildelt av president Putin i Russland.

Rafaelsen har gjennom de siste 30-40 årene vært engasjert i vennskapssamarbeid med Sovjetunionen, senere Russland.

Trodde på dialog

Som lærer og rektor på 1980 tallet var han opptatt av skole- og kultursamarbeid.

- Senere har jeg som leder av Barentssekretariatet vært engasjert i å få til brede samarbeidsplattformer med Russland på alle samfunnsområder. Jeg har åpent kritisert russiske posisjoner når det gjelder sivile rettigheter, og spesielt de miljøødeleggelsene som Russland har påført sine egne innbyggere og nærområdet på norsk side. Dette har likevel ikke hindret meg i troen på at dialog og samarbeid er det beste for å løse felles utfordringer, skriver Sør-Varanger-ordføreren i brevet til russiske myndigheter.

75-ÅRS JUBILEUM: Markering av 75 års-jubileumet for frigjøringen av Øst-Finnmark i oktober 2019. Daværende ordfører Rune Rafaelsen sitter helt til høyre, deretter den russiske ambassadøren i Norge, Tejmuraz Otarovitsj Ramisjivili og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Til VG sier Rafaelsen at han er alvorlig bekymret for utfallet av den russiske invasjonen.

– Tilbake til år null

– Jeg vet ikke hvordan det går med Ukraina og de mange vennene jeg har der. Jeg er vanligvis en ukuelig optimist. Men nå er jeg alvorlig bekymret, sier den erfarne eks.ordføreren fra Kirkenes.

– Jeg har jo jobbet med å bygge bro og styrke kontakten med Russland i 30–40 år. Nå er vi på mange måter tilbake til år null, legger han til.

Han omtaler Vladimir Putin som umenneskelig brutal. I Sør-Varanger er rundt ti prosent av de fastboende russere. Mange av dem gikk i demonstrasjonstog mot krigen på grensen til Russland i Pasvik i helgen. Rafaelsen er stolt av hvordan lokalsamfunnet viser at de tar avstand fra invasjonen.

Brutalt og meningsløst angrep

– Russland ved president V. Putin og hans regjering gikk 24. februar 2022 til et brutalt og meningsløst angrep på Ukraina. Sivile mennesker og soldater dør, og den ukrainske sivilbefolkningen påføres ufattelige lidelser som følge av den aggressive krigen som president Putin og hans regjering alene står ansvarlig for.

– Dette er ikke bare et overgrep mot Ukraina, men også av det fredselskende russiske folk. Mange av mine russiske venner er fortvilt og redd for den undertrykking befolkningen utsettes for, fordi de er imot krigen Russland har startet mot Ukraina, skriver Rafaelsen i brevet til den russiske ambassaden.