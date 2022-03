RESPONS: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) følger opp store dataangrep mot norske bedrifter og institusjoner. De har en operasjonssentral med et eget responsteam i NorCERT.

Forskere advarer: Norsk gass veldig utsatt for skjulte angrep

– Hvis man stenger den norske leveransen av gass og energi, blir det mørkt og kaldt i Europa, sier høgskolelektor Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen.

Av Runa Victoria Engen

Norge er Russlands hovedkonkurrent som leverandør av gass til Europa. I tråd med flere harde sanksjoner mot Russland, blir Norge et naturlig mål for russisk sabotasje, advarer flere forskere.

– Vi risikerer å bli utsatt for angrep der man saboterer, og cyberangrep som ikke er sporbart, sier Ståle Ulriksen, høgskolelekter og forsker ved forsvarets Sjøkrigsskole.

I går la EU fram sin plan for å bli kvitt sin avhengighet av russisk gass. To tredjedeler av gassforsyningen fra Russland skal kuttes innen året er omme.

– Gassen har en svært høy verdi, også som en strategisk ressurs. Hvis man ønsker å ramme EU, kan man stenge den norske leveransen av gass og energi. Da blir det mørkt og kaldt i Europa, sier Ulriksen.

UTSATT: Forsker og høgskolelektor Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier at Forsvaret er opptatt av norsk gass som en strategisk ressurs.

Norge blir viktig, og utsatt

Sanksjonene mot Putin øker trykket mot Norge, som Russlands hovedkonkurrent, sier Indra Øverland ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han leder forskningsgruppen for klima og energi hos NUPI, og har blant annet forsket på Russlands bruk av skjulte metoder for å påvirke energipolitikk.

– Dette er en sårbar situasjon, fordi vi er en så stor leverandør av energi til Europa. Vi er alternativet til Russland akkurat nå, og derfor blir vi veldig viktige. Vi er veldig utsatt, sier Øverland.

Han vil ikke helt utelukke at Russland kan gå til et åpent angrep i Norge, men sier det er lite sannsynlig.

– Bekymringen for fysiske angrep handler mer om at infrastruktur kan ødelegges på en diskret måte, så det framstår som et uhell. Så ville jeg vært bekymret for cyberangrep, sier Øverland.

Det finnes flere nylige eksempler på fysiske ødeleggelser med ukjent årsak:

I april i fjor gikk et undersjøisk overvåkningssystem i Nord-Norge i svart. Over fire kilometer med undersjøisk kabel hadde forsvunnet.

En av de to fiberkablene som sørger for at Svalbard har internettforbindelse, sluttet å virke i januar i år. Så langt tyder etterforskning på at mennesker står bak.

ÅPNET: Oppstart av olje og gassutvinning på Martin Linge-feltet var fem år forsinket da produksjonen startet i fjor sommer.

5800 vindturbiner på autopilot

Det er også noen eksempler på antatte hackerangrep.

De siste årene har Stortinget opplevd flere datainnbrudd. I 2020 ble fire russiske agenter kastet ut av Norge. Halvannen måned før invasjonen meldte ukrainske myndigheter om et massivt cyberangrep mot departementenes nettsider.

I Tyskland er en hendelse meldt til sikkerhetsmyndighetene, av vindmølleprodusenten Enercon. Mens russiske tropper gikk inn i Ukraina, sluttet plutselig en satelittoppkobling å virke.

5800 vindturbiner i sentrale Europa kunne ikke fjernstyres. Turbinene produserte strøm, men gikk på autopilot. Enercon mener de kan utelukke en teknisk svikt.

SKJULT ANGREP: Indra Øverland leder forskningsgruppen for klima og energi ved NUPI. Han har forsket på Russland og deres energipolitikk.

– Kritisk infrastruktur er digital

– Et skjult angrep kan være like alvorlig som et åpent angrep når det kommer til skade, sier Øverland.

Hans kollega i NUPI, seniorforsker Jakub Godzimirski, advarte om denne utsatte situasjonen i en kronikk tre dager etter at krigen var et faktum.

– Det spesielle med gass er at man er avhengig av den fysiske infrastrukturen. Gassen føres over rør. Russland kan ikke selge den hvor som helst i verden, i motsetning til olje og kull, sier Godzimirksi.

Det betyr også at norske gassrør til Europa blir et åpenbart mål, sier Russland-eksperten. Han mener Norge nesten må regne med sabotasje og angrep.

– Når Russland får så store økonomiske tap, så må man regne med at de vil ønske å gjøre livet surere for Europa, sier Godzimirski, og peker på cyberangrep som svært sannsynlig:

– Den kritiske infrastrukturen er blitt digitalisert. Selv om man har fysiske rør og strømnett, er overvåkning og vedlikehold ofte styrt over det digitale rommet.

STOR PÅGANG: De ansatte i NSM jobber nå på spreng, ifølge presseavdelingen. Bildet er fra et besøk hos operasjonssentralen til responsteamet.

– Vi opplever angrep hele tiden

Ansvaret for å følge opp cyperangrep mot norske interesser og selskap ligger hos Norsk Sikkerhetsmyndighet (NSM). De sier at de ikke har kapasitet til å stille til et intervju, men Nasjonalt senter for cybersikkerhet (NCSC) sier i en skriftlig kommentar:

«Risikoen for fremtidige cyberangrep som følge av den spente situasjonen i Europa er tilstede. Generelt gjelder denne risikoen for flere sektorer og verdikjeder hvor det fordres å ha økt årvåkenhet og beredskap. NSM følger situasjonen tett.»

De vil ikke svare på spørsmål om konkrete angrep mot norske mål under invasjonen, eller i tiden like før.

«Vi opplever cyberangrep hele tiden, uavhengig av situasjonen i Ukraina. En stadig forverring internasjonalt vil forsterke risikoen her hjemme ytterligere. Utover det ønsker vi ikke å kommentere spørsmålet.»

Olje og gass er eksportvarer flere er avhengige av i Europa, og senteret ser at sanksjonene mot Russland øker den avhengigheten. Utover det kommenterer de ikke den spesifikke trusselen mot gass og energi.