POLITIADVOKAT: Anja Ruud i Innlandet politidistrikt.

Politiet om Grue-drapet: Siktede stakk fra åstedet i bil - og kjørte av veien

KONGSVINGER (VG) Først skal den voldsdømte mannen i 20-årene ha drept en kvinne i Grue, så forlot han åstedet i en bil - og kjørte av veien.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det sier politiadvokat Anja Ruud i Innlandet politidistrikt til VG.

Politiet fikk melding om hendelsen natt til tirsdag klokken 01.05. Hendelsen skjedde i et bolighus i Grue i Innlandet. Politiet bekrefter at det er en relasjon mellom avdøde og siktede.

– Litt over klokken ett i natt så fikk politi melding fra et vitne om en alvorlig voldshendelse i Grue. En patrulje rykket ut til en privatadresse. Den avdøde er en kvinne 40 årene. Kort tid etter ble en mann i slutten av 20 årene pågrepet. Han er nå i arresten på Hamar og avhøres fortløpende. De pårørende er ennå ikke varslet, sier politiadvokat Anja Ruud i Innlandet politidistrikt på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

I en oppdatering tirsdag ettermiddag opplyser politiet at de pårørende til den drepte kvinnen er varslet. Den drapssiktede mannen i 20-årene vil bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag klokken 12 i Østre Innlandet tingrett.

Han har samtykket til fengsling og at rettsmøtet avholdes som en kontorforretning, noe som betyr at fengslingen gjøres skriftlig.

Gjennom etterforskningen som er gjort siden politiet fikk vite om saken, har de nå dannet seg et bilde av hvordan den fornærmede ble drept.

– Fordi det gjenstår flere avhør og undersøkelser, kan vi av hensyn til etterforskingen ikke kommentere dette nærmere i dag, sier Ruud i en pressemelding.

– Vi har dannet oss et bilde av hendelsesforløpet, men jeg kan ikke gå nærmere inn på det nå.

– Hvordan stiller han seg til drapssiktelsen?

– Siktede sitter fortsatt i avhør, så jeg kan ikke si noe om hvordan han stiler seg til siktelsen, svarer politiadvokaten.

Politiadvokaten sier videre at det er ingenting som tyder på at det har vært flere involvert i saken.

Ifølge VGs opplysninger er den pågrepne mannen i 20-årene straffedømt flere ganger tidligere, deriblant for vold og trusler.

I 2019 ble han dømt til fem måneders fengsel for blant annet «uprovosert vold i berust tilstand» og trusler mot politiet. Ifølge dommen skallet han til og slo en annen person i hodet.

«Det er flaks at det ikke kom til skade som følge av handlingen.», står det i dommen.

Under hovedforhandlingen i 2019 erkjente mannen i 20-årene straffskyld, fremsto angrende og ba vitner og fornærmede i saken om unnskyldning. Han var også åpen om sine rusproblemer og forklarte at han han hadde tatt grep om livet sitt for en varig endring, ifølge dommen.

«Retten antar at det viktigste fremover for tiltalte vil være å holde seg unna rus – hvilket fremstår som helt avgjørende for at tiltalte ikke skal begå ny – og alvorlig – kriminalitet.».

ÅSTEDET: Politiet mener en kvinne i 40-årene ble drept her natt til tirsdag, i en enebolig i Grue i Innlandet.

Domstolen om drapssiktet i 2018: Potensielt svært farlig

Voldsdommen fra 2019 var en fellesstraff med en annen dom fra 2018, der han ble dømt til 2 år og tre måneders fengsel for blant annet grov kroppsskade.

«Fornærmede er påført massiv vold som har karakter av mishandling. Ubehandlet ville skadene kunne bli livstruende.», står det i dommen fra 2018.

Mannen i 20-årene ble også dømt for vold i 2014, etter å ha slått en person med en fastnøkkel slik at vedkommende brakk armen. I tillegg ble han dømt i 2016, for å ha slått en person i ansiktet med knyttneven og en smijernstake - samt rispet vedkommende med en kniv, får VG opplyst.

«Etter rettens vurdering er tiltalte i påvirket tilstand en potensielt svært farlig person.», står det i dommen fra 2018.

– Politiet er kjent med personen fra før, men jeg ønsker ikke å kommentere det nærmere nå, sier politiadvokaten på pressekonferansen.

Ordfører i Grue: Tragisk hendelse

Det er satt i gang bred etterforskning og det vil bli gjort tekniske undersøkelser på stedet samt vitneavhør. Politiet opplyser i en pressemelding at de er interessert i informasjon om saken. Den pågrepne mannen i 20-årene er ikke avhørt enda.

– Siden han ikke er avhørt, så er det ikke mye jeg kan fortelle om de faktiske omstendighetene som ligger til grunn bak hendelsen, sier politiadvokaten på pressekonferansen.

Innlandet politidistrikt får bistand fra Kripos .

– Hva er årsaken til at politiet har sperret av et stort område?

– Det er det for tidlig å si noe om, svarer politiadvokaten.

Kommunens kriseteam er varslet i saken. Ordfører i Grue kommune, Rune Grenberg, sier det er en tragisk hendelse.

– I en relativ liten kommune, der mange kjenner hverandre så går slike tragiske hendelser inn på alle, sa han da VG snakket med han rundt klokken 8.30 tirsdag.

Politiet har sperret av et stort område rundt et gårdsbruk, der det er flere krimteknikere som jobber på stedet. Boligen der drapet skal ha skjedd er en utleiebolig, får VG opplyst.

VG har vært i kontakt med huseier, men vedkommende ønsker ikke å uttale seg.