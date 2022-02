PRESSEKONFERANSE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) under pressekonferanse i forbindelse med krigen i Ukraina.

Norge trekker oljefondet ut av Russland

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier Norge fryser oljefondet i Russland umiddelbart og har startet en prosess med å trekke oljefondet ut av landet over tid.

– Vi skal stille opp for Ukraina og slutter oss til sanksjonene som er vedtatt i EU mot Russland, sier Støre på en pressekonferanse søndag kveld.

Han forteller at de setter av to milliarder kroner til å hjelpe flyktninger fra Ukraina.

Regjeringen har i dag besluttet å fryse investeringen i Statens pensjonsfond utland i Russland og starte prosessen med at oljefondet trekker seg ut av landet, sier Støre.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at det jobbes med økonomiske tiltak og sanksjoner som skal treffe det russiske lederskapet.

– Norge er heldig i den forstand at vi har Statens pensjonsfond utland. Norge har ved årsskiftet investert rundt 25 milliarder kroner i det russiske markedet. Regjeringen kommer til å sende et brev til Norges Bank om umiddelbart å fryse alle midlene i Russland, sier Vedum.

– Norge ønsker å trekke seg ut

Han forteller at de starter arbeidet med nedsalg i det russiske markedet, og at målet er å trekke Oljefondet helt ut av det russiske markedet.

– Det som er viktig for regjeringen, er at man i summen av tiltak skal kunne ramme den økonomiske og politiske ledelsen i Russland, og da er et av de tiltakene her nødvendig, sier Vedum og fortsetter:

– Norge ønsker å trekke seg ut og ønsker ikke å være en del av markedet i Russland, og vi skal selge oss ut over tid.

– Viktig å sende signaler

Regjeringen har besluttet å gi militært utstyrt til de som forsvarer Ukraina. Norge vil donere beskyttelsesutstyr, hjelmer og annet forsvarsutstyr, sier statsministeren.

– Det første vi har besluttet å bidra med, er beskyttelsesutstyr som vi raskt kan få av gårde, og det gjør vi for å fastslå at det er Ukraina som blir angrepet, sier statsminister Støre.

Støre sier at man jobber for fredelige løsninger, men:

– Det er viktig å sende signaler til det russiske lederskapet som har besluttet å starte denne krigen. Det er viktig å understreke at slike sanksjoner vil få konsekvenser også for Norge. Det vil begrense handel og utveksling, men det er nødvendig, sier statsministeren.

Støre sier han vet at mange er urolige for situasjonen som utspiller seg nå.

– Regjeringen gjør alt vi kan for å følge utviklingen sammen med våre partnere. Vi står støtt og trygt i Nato, understreker han.

Stortingsvedtak står fast

Støre sier et enstemmig stortingsvedtak fra 1959 om å ikke sende våpen til land i krig fortsatt består.

Som følge av vedtaket begrenser norske eksportkontrollregler i dag anledningen til at våpen og ammunisjon produsert i Norge skal selges til områder der det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig.

Hva vedtaket innebærer, har vært diskutert de siste dagene.

Loven åpner for å kunne ta utenriks- og sikkerhetspolitiske hensyn i en ekstraordinær situasjon som nå, sier Støre.

– Vi må danne oss et bilde av hva situasjonen er på bakken. Det vi kan gjøre umiddelbart er det vi har gjort i dag, sende utstyr som de trenger. Så får vi se om Norge har annet type utstyr som de trenger.

Både Danmark og Sverige annonserte søndag at de skal sende panservern til Ukraina. Også Tyskland har gått tilbake på gammel praksis om å ikke sende våpen til land i konflikt.

– Mener dere at hjelmer er det viktigste militære materiellet vi kan sende?

– Det er på listen over det Ukraina ber om, her er det et stort behov når de skal møte militær motstand som de gjør nå, sier Støre.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) sier Ukraina konkret har bedt om hjelmer og beskyttelsesvester.

– Så vil vi vurdere eventuelle andre behov og hva vi kan være fortløpende.

Tidligere søndag var forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til stede på Gardermoen for å overse utsendingen av norske styrker på Nato-oppdrag til Litauen.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

Ingen direkte trussel mot Norge

Støre sier det nå er viktig for voksne, enten de er foreldre eller politikere, å snakke med barn om det som nå skjer på en åpen måte.

– De tåler å få gode forklaringer på at verden kan være brutal og veldig urettferdig.

Han sier at det er urettferdig at Ukraina nå utsettes for angrep, og at det får konsekvenser for dem som gjør det.

– Det tror jeg barn forstår. Så er det viktig for meg å si at vi ikke oppfatter at det er noen direkte trussel mot Norge.

Han sier at man følger med på hva som skjer i verden rundt oss.

– Vi har et godt forsvar, vi er del i et større fellesskap med land som stiller opp for hverandre, og det tror jeg er et budskap som bunner ut i at det er trygt i Norge.

– Min erfaring med barn er at de kjenner igjen en del av spillereglene mellom land som også gjelder mellom mennesker.

Søndag ble det også kjent at Norge utestenger russiske fly fra norsk luftrom. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen bekreftet senere på dagen at hele EU stenger ute russiske fly fra europeisk luftrom.