STILLE FØR STORMEN? Graden av forsinkelser og innstillinger var mandag morgen svært lav på Oslo Lufthavn Gardermoen.

SAS-streik: 585 flyginger kan bli kansellert før fredag

SAS har merket 60 prosent av sine flygninger frem til fredag med «sannsynligvis innstilt».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forhandlingene mellom pilotene og selskapet ble avsluttet brått søndag kveld, men de prøvde igjen mandag morgen i Stockholm.

Men de ble ikke enige. Dermed vil flytrafikken til og fra Norge rammes hardt.

Faktisk kan hele 60 prosent av SAS-flygingene til og fra norske flyplasser på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag ryke.

Det viser en gjennomgang VG har gjort av flytrafikken. For SAS har frem til fredag merket hvilke flyginger som sannsynligvis vil bli innstilt ved streik.

Det er 585 av 963 flyginger til og fra Norge:

Hvordan vet jeg om mitt fly faktisk blir kansellert? Når SAS faktisk melder inn kanselleringer av fly, vil passasjerene få beskjed via SMS - og flyene kommer opp i VGs flyoversikt

Her kan søke på din by eller destinasjon, for å se hvilke fly SAS på forhånd har varslet at vil rammes:

Følg situasjonen fortløpende i VGs flyoversikt.