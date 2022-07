STILLE FØR STORMEN? Graden av forsinkelser og innstillinger var mandag morgen svært lav på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Mulig SAS-streik: 585 flyginger kan bli kansellert før fredag

Det skal veldig mye til for at SAS vil forhandle mer med pilotene etter klokken 12 mandag.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Forhandlingene mellom pilotene og selskapet ble avsluttet brått søndag kveld, men er i gang igjen i Stockholm mandag morgen.

Blir det streik i dag, vil det ramme flytrafikken til og fra Norge hardt.

Faktisk kan hele 60 prosent av SAS-flygingene til og fra norske flyplasser på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag ryke.

Det viser en gjennomgang VG har gjort av flytrafikken. For SAS har frem til fredag merket hvilke flyginger som sannsynligvis vil bli innstilt ved streik.

Det er 585 av 963 flyginger til og fra Norge:

Her kan søke på din by eller destinasjon, for å se hvilke fly SAS mener vil bli rammet:

Fristen for å bli enige har allerede blitt utsatt flere ganger.

Ifølge Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening, er pilotene villige til å forhandle etter fristen klokken 12 mandag, mens SAS mener det blir vanskelig.

– Det skal veldig mye til for at vi velger å utsette enda en gang, det må komme en avklaring av hensyn til våre passasjerer, sier forhandlingssjef fra SAS, Marianne Hernæs, til E24.

– Det er ikke noe poeng i å utsette og utsette hvis man står langt fra hverandre, da er det nok bedre bare å rive av plasteret, sier Hernæs til E24.