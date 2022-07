«LURER»: Vipps, så var gebyret borte, dersom du bryter opp en betaling i flere mindre betalinger slipper du i dag gebyr i vipps-appen.

Vipps strammer inn – innfører 24-timers regel

Fra og med august kan du ikke lenger dele opp en vipps-betaling for å slippe å betale gebyr.

Vipps innfører en 24-timersregel på beløp over 5000 kroner fra og med august.

Det var Nettavisen som omtale saken først.

I dag er regelen slik at man må betale et gebyr på en prosent for beløp på over 5000 kroner, men det har vært mulig å komme seg unna dette gebyret ved å dele opp betalingen.

Fra og med august vil det ikke lenger være mulig. Endringen betyr at man ikke kan vipse mer enn 5000 kroner til samme mottager innenfor 24 timer uten å måtte betale gebyr.

Pressekontakt i Vipps, Even Westerveld, bekrefter endringen overfor VG.

– Det er egentlig ikke noe vi innfører, alle er kjent med at hvis man vippser over 5000 kr så er det et gebyr på én prosent. Sånn har det vært siden første året i markedet, 2015, sier Westerveld til VG.

– Nå endrer vi litt på praksisen i hvordan gebyret fungerer, sånn at det blir likt for alle, legger han til.

Westerveld bekrefter at det er mulig å «lure» tjenesten med oppdelings-trikset i dag.

– Sånn som det fungerer i dag, stemmer det. Det er litt urettferdig for dem som betaler i én transaksjon å betale gebyr. Grunnen til at vi gjør det er fordi da blir det mer rettferdig, sier han.

Westerveld sier at trofaste vippsere som sender små beløp ikke behøver i bekymre seg med det første.

– Trenger vi å frykte gebyr på småbeløp?

– Vi har ingen planer om det nei, svarer Westerveld.

– Men dere vil tjene på denne endringen?

– Det vil avhenge av hvor høye beløp folk sender og hvor mye det blir brukt. Vi gjør dette for å holde hverdagsvippsingen gratis. En del har benyttet muligheten til å omgå det beløpet. Det har vært mulig og kjent lenge, men blir ikke mulig lenger, sier pressekontakten og legger til:

– Det tror vi folk forstår, rett og slett.

– Har dere fått noen tilbakemeldinger på grepet?

– Foreløpig er det bare noen få brukere dette er skrudd på i appen til. Det er veldig få brukere som faktisk har fått denne endringen, det er for å teste det tekniske rundt endringen. I august vil endringen gjøres for alle, sier han.

Westerveld understreker at kjøp i butikk og på nett ikke er omfattet av 5000-kroners grensen.

– Det er helt gratis å betale med vipps enten du kjøper noe på nett eller i butikk.