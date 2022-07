LUKSUS: Hotellrommet Petter Stordalen og kjæresten poserer på bilder fra koster rundt 80.000 norske kroner per natt.

Stordalen mener hotell i Norden er billig – ferierer på svindyrt luksushotell

Petter Stordalen og kjæresten ferierer på et av hans favoritthotell – et palass på den franske riviera med rom til flere titalls tusen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det går mot rekordår for hotellkongen Petter Stordalen (59).

– I juli tjener vi normalt 50 millioner. I år tjener vi kanskje opp mot 150 millioner, sa han til Finansavisen tidligere i sommer.

Ferske tall viser at utbyttet hans fra i fjor lå på 70 millioner kroner. Omsetningen for konsernet havnet på 364,3 millioner kroner i fjor, mot 239,8 millioner i pandemiåret 2020.

For tiden ferierer han og kjæresten Märta Elander Wistén (32) på det berømte luksushotellet Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, som ligger på en odde nord for Nice i Frankrike.

Råflott – og dyrt

«Om jeg må velge et hotell utenom Nordic Choice er dette kanskje et av mine favoritt hotell» skrev Stordalen på Instagram torsdag og refererte til sin egen hotellkjede.

Paret har denne uken lagt ut flere bilder på Instagram av hotellet. På Instagram-stories har Wistén lagt ut bilder av de to fra et rom med privat basseng og flott havutsikt, der paret trolig bor.

Å overnatte på dette hotellrommet fra torsdag til fredag koster hele 8055 euro, når VG sjekker. Det tilsvarer drøye 80.000 norske kroner med torsdagens valutakurs.

På hotellets nettside står det at rommet er 82 kvadratmeter og har en terrasse på 30 kvadratmeter. I tillegg har det en «king»-seng, marmorbad og privat basseng.

VG har vært i kontakt med Stordalen, men han har foreløpig ikke svart på spørsmålene han fikk tilsendt.

SVINDYRT: Hotellrommet på bildene koster hele 8055 euro per natt.

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat er en del av hotellkonsernet Four Seasons Hotel som blant annet eies av Microsoft-grunnlegger Bill Gates og som har hoteller over hele verden.

På hotellets nettsider skriver de at en rekke kjendiser har overnattet der opp gjennom tidene, inkludert skuespiller Elizabeth Taylor og Storbritannias tidligere statsminister Winston Churchill.

– Prisene er lave

Tidligere i sommer kommenterte Stordalen prisene på hotellrom her til lands.

– Hotellprisene er bare opp 1015 prosent, og de er lave i Norden sammenlignet med de fleste storbyer i Europa, sa han til Finansavisen 16. juli.

De spurte om årsaken til de høye hotellprisene skyldtes bransjens økonomiske tap under pandemien.

– Å klippe seg hos frisøren koster like mye som å bo på mange hotell. Enten er det for dyrt å klippe seg eller så er det for billig å bo på hotell, sa Stordalen.

Les også: Slik endret pandemien Petter Stordalen for alltid.

LUKSUS: Petter Stordalen og kjæresten bor på rådyrt hotell i Frankrike. Her fra Stordalens prestisjehotell Amerikalinjen i Oslo.

Hotellprisene stiger

Foreløpige juli-tall fra Benchmarking Alliance viser at hotellprisene stiger igjen etter pandemien.

Prisen for et hotellrom i landets 13 storbyer har økt sammenlignet med første halvår i fjor. Prisen har også økt sammenlignet med før pandemien – i 2019 – i tolv av 13 storbyer.

Økningen i inntektene i hotellbransjen skyldes at hotellene har økt prisene, ikke at de har flere bookede rom nå, enn før pandemien, skriver NTB.

Hotellene i Oslo har en prisvekst på 16,6 prosent fra første halvår 2019 og hele 60,8 prosent fra første halvår i fjor. Rombelegget i Oslo er derimot 17,4 prosent lavere enn i første halvår 2019.

I slutten av juni undersøkte VG prisene på hotellrom i Norges største byer. Det billigste rommet i Oslo sentrum kostet da 5258 kroner, og det billigste i Bergen kostet 3041. Denne uken er imidlertid prisene noe lavere når VG sjekker.

PRISENE STIGER: Peter Wiederstrøm har jobbet med og i hotellbransjen hele livet. Han mener prisene i Norge er rimelige.

Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm fra Widerstrøm Hotel Consulting har analysert tallene Benchmarking Alliance. Han trekker frem at et hotellrom koster i gjennomsnitt koster 1250 kroner i første halvdel av juli.

Wiederstrøm mener selv at snittprisene ikke er urimelig høye, særlig med tanke på at bransjen har vært gjennom to år med pandemi.

– Så å si alle kostnadsarter stiger voldsomt, også for hotellene. Dette må dekkes inn, ellers overlever ikke hotellene.

Hotellprisene i Europa har steget med over 13 prosent siden før pandemien, viser tall fra det globale benchmarking-selskapet STR.

Selskapet leverer analyser og markedsinnsikt fra over 74.000 hotell.

– Det er unormalt dyrt i år. Prisene er litt kunstig høye, i og med at etterspørselen er så høy, og hotellene operer med dynamiske priser, sa direktør i STR, Thomas Emanuel til VG forrige uke.