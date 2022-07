Poenggrensen var 61 på drømmestudiet. Det hadde 18-åringen, men en forskrift dyttet henne ned på ventelisteplass.

Hadde nok poeng – kom på venteliste

18-åringen er født på høsten. Det var for sent på året til å komme inn på drømmestudiet.

18-åringen har jobbet hardt for å komme inn på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo, og har samme poengsum som grensen for å komme inn på vårsemesteret: 61.

Likevel ble hun satt på venteliste denne uken. Hun ønsker ikke å stå frem med navn, men deler opplevelsen fordi hun tror flere kan ha opplevd det samme.

– Poengsummen på 61 hadde ikke bare jeg, og uheldigvis for meg så er jeg født sent på året. Andre personer fikk plassen, fordi de er født tidligere enn meg. Jeg ligger på ventelisten, sier hun til VG.

18-åringen er født på høsten, dermed kan det være bare dager mellom henne og den som fikk den siste plassen – med samme karaktersnitt.

Hun sier hun reagerer sterkt på at det er tidspunktet på året du er født, som avgjør studie- og ventelisteplass.

– Hvorfor skal min fødselsdato bestemme om jeg får komme inn på drømmestudiet eller ikke? For meg virker ikke dette særlig rettferdig. Jeg hadde akseptert det mer hvis det hadde vært en loddtrekking, det tror jeg andre også hadde tenkt, sier hun til VG.

Hun bor på Østlandet og avsluttet videregående i vår. Nå satser hun alt på at suppleringsopptaket senere i sommer kan gi henne en sjanse.

Samordna Opptak viser til forskrift

Avdelingsdirektør Jørgen Ofstad i Samordna Opptak sier ordningen er i tråd med opptaksforskriften:

– Årsaken til denne bestemmelsen er ønsket om å oppnå en effektiv og digitaliserbar måte å rangere søkere på, der konkurransepoengene alene ikke skiller tilstrekkelig mellom dem. Det hender at søkere til ulike studietilbud har samme poengsum, og i de tilfellene der dette inntreffer benyttes aldersulikhet til å skille mellom søkerne, sier Ofstad.

Han viser til at det er nedsatt et utvalg som innen årets slutt skal levere forslag til forenklinger og endringer i dagens regler for opptak til høyere utdanning.

Utvalget skal blant annet vurdere bruk av loddtrekning som opptaksmetode.

Ber om rettferdig behandling

Maika Marie Godal Dam

Norsk Studentorganisasjon (NSO) håper aldersbestemmelsen blir vurdert nærmere av utvalget. Leder Maika Marie Godal Dam sier de ønsker seg et opptakssystem som er rettferdig, forutsigbart og transparent.

– Vi skjønner godt at dette oppleves urettferdig og uforutsigbart at det er dager som kan avgjøre hvorvidt en får plass eller ikke. Vi mener dette er en av flere utfordringer med dagens opptakssystem, sier leder Maika Marie Godal Dam.

