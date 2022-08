BEKYMRET: Cecilie Sandberg (22) vet godt at en betalingsanmerkning kan få store konsekvenser for fremtidsplanene hennes.

Frykter unge får inkassosmell: − Prøver så godt jeg kan å betale

Celine Sandberg (22) har pådratt seg kredittkortgjeld som hun sliter med å nedbetale. Unge er i faresonen for å gå på gjeldssmeller til høsten, advarer inkassoselskaper.

– Jeg prøver så godt jeg kan å betale før det går til inkasso, sier Celine Sandberg til VG.

22-åringen, som til høsten starter på andreåret på barnevernspedagogutdanningen på OsloMet, har merket at hverdagen koster mer enn før, men synes det er vanskelig å tilpasse seg trangere tider.

– Å kjøpe mat har blitt dyrere, strømmen er dyrere, men folk har fortsatt lyst til å delta på for eksempel aktiviteter eller kjøpe klær, sier hun.

– Det kan bli fort veldig dyrt, men man har ikke lyst til å skille seg ut og bli stemplet som en som ikke har råd til sånne ting.

For å få det til å gå opp, har Sandberg pådratt seg kredittkortgjeld. Av og til handler hun på nett gjennom selskaper som tilbyr betalingsutsettelser. Så langt har hun klart å sjonglere regningene, og ingen ligger til inkasso.

Denne sommerferien – den første der utenlandsreiser for alvor kunne gjenopptas etter coronapandemien – hadde hun lagt av penger til tre dager til Praha med kjæresten.

Billetter og hotell betalte hun med sparepengene, men deler av oppholdet regner hun med å måtte betale med kredittkort.

Unges gjeld øker

Inkassoselskaper VG har snakket med er bekymret over at unge pådrar seg gjeld samtidig som priser på strøm, mat og drivstoff forventes å fortsette å stige.

– Hvis det er sånn at de unge har kjøpt ferie på kreditt og allerede har problemer med å betjene [gjelden sin], er det alvorlig, for å si det sånn, sier markedsansvarlig i Kredinor Ingjerd Thurmer til VG.

– Om de ikke tar grep raskt kan dette gå ut over flere regninger, blant annet ser vi at unge har problemer med å betale strømregningene sine i tillegg til forbruksgjeld.

ADVARER: Ingjerd Thurmer i Kredinor sier at vedvarende høye priser på strøm, mat og drivstoff samt økt boliglånsrente kan gjøre det vanskeligere for unge å betjene økonomien sin i fremtiden.

Aldersgruppen 18 og 25 er den eneste som har økt gjelden sin i løpet av første halvår og inn mot sommeren, viser tall fra Kredinor.

– Det som bekymrer er at inkassosakene og inkassogjelden er økende i gruppen, mens den går betydelig ned i alle andre aldersgrupper, sier hun.

I påvente av en tøffere økonomisk høst, har nordmenn flest brukt feriepengene på å nedbetale gjelden sin.

Med unntak av de yngste.

Også tall fra Gjeldsregisteret viser at den samlede gjelden for norske husholdninger har sunket de siste månedene, fra drøyt 151 milliarder kroner i midten av februar til 148 milliarder 27. juli.

Samtidig legger dystre fremtidsutsikter for nordmenns privatøkonomi ingen demper på pengebruken i ferien.

– Lever litt over evne

Høsten er høysesong for inkassosaker, forteller daglig leder i InkassoPartner Geir Grindland.

– I år vil det nok komme ekstra mange, på grunn av den situasjonen vi er i nå, sier han til VG.

Det Kristiansands-baserte inkassoselskapet har sett en økning i antall inkassosaker i år, spesielt siden strømprisene på Sørlandet skjøt til værs.

– Mange kan vente seg inkassokrav i posten når de kommer hjem fra ferie, sier han nå.

ADVARER: Geir Grindland, daglig leder i InkassoPartner, mener unge må skjønne alvoret i en betalingsanmerkning.

Grindland frykter at mange – og særlig unge – har brukt kredittkortet til å finansiere ferien. Å betale for ferietur med kredittkort kan være klokt av hensyn til reiseforsikringsfordeler, men problematisk dersom regningen blir liggende ubetalt.

– Hvis ikke du betaler i tide, er renten på kredittkort skyhøy nå. Har du en regning på 40-50.000, tar det ikke lang tid før den blir doblet, sier Grindland.

Unge mangler kunnskap om de negative konsekvensene av inkassovarsler og betalingsanmerkninger, mener han.

– Så blir de revet med alt som skjer på sosiale medier og har ikke kontroll på økonomien sin. De lever litt over evne, sier han.

– Jeg er bekymret

Celine Sandberg anerkjenner at mange unge kanskje bruker litt for mye penger.

– Jeg er bekymret for konsekvenser aldersgruppen vår, som senere kan få betalingsanmerkninger, med tanke på at det er vanskelig å komme på boligmarkedet etter hvert med høy gjeld, sier 22-åringen.

Hun avviser imidlertid at problemet er kunnskapsmangel blant unge.

– Jeg tror mange føler et press fra sosiale medier, og at det er vanskelig for folk å føle seg begrenset i den forstand at man bare bruker penger på nødvendigheter, sier hun.

VAR SKAMFULL: – Jeg selv har opplevd å kjenne på en del skam rundt dette med å ha gjeld, sier Celine Sandberg.

Ved å snakke åpent om problemet, håper hun på å bidra til å avstigmatisere tematikken.

– Gjeld er noe man bør unngå, men jeg tenker det er viktig at vi snakker om det og reflekterer rundt konsekvenser, og årsaken til at gjelden vedlikeholdes eller bygges opp hos mange, sier hun.

– Er dette problemer som kun knyttes til den individuelle [personen], eller kan sosioøkonomiske forskjeller og samfunnet som en helhet spille en stor rolle for hvorfor mange unge sliter med økonomi, gjeld og brev fra inkassobyråer?

