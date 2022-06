41-åringen på vei til en bil i et garasjeanlegg.

Nordea-saken: Dette er den utpekte bakmannen

De siste 13 årene har han dukket opp i tre etterforskninger av store banksvindler, men i all hovedsak gått fri.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Politiet undersøker hvorvidt ansatte i Nordea har latt seg korrumpere, ved å motta penger for å innvilge banklån.

VG publiserte tirsdag 31. mai en video av en låneagent, som foran skjult kamera beskriver hvordan han gjennom kontakter på innsiden av en bank kan skaffe hvem som helst lån på fem-seks millioner kroner.

For å få lånet må kunden betale mellom 100.- og 300.000 kroner i kontanter. Brorparten av pengene skal gå til kontaktene i banken og et ikke navngitt mellomledd som organiserer det hele, ifølge låneagenten.

Låneagenten sier ikke hvem dette mellomleddet er. Men tirsdag ble en 41 år gammel norsk-pakistaner, som i årevis har dukket opp i etterforskninger av store banksvindler, pågrepet.

Overfor VG nekter mannen for at han er involvert i lånevirksomhet. Hans advokat sier han nekter straffskyld.

Tirsdag gikk politiet til aksjon, i en operasjon som besto av over 50 politifolk. 41-åringen, to bankansatte og to personer med tilknytning til Nav er pågrepet.

De fem er siktet for grov korrupsjon eller medvirkning til korrupsjon. Politiet åpner for at siktelsene kan bli utvidet, men ba ikke om at varetekt for de fem, som nå er løslatt igjen.

En av de bankansatte føres bort av politiet tirsdag morgen.

41-åringen har i en årrekke operert i et gråmarked for lån.

VG beskrev i en artikkel 31. mai deler av markedet for låneagenter, som hjelper kunder med å få banklån, ofte mot høye betalinger – og noen ganger med forfalskede dokumenter.

41-åringen har ingen profiler under eget navn i sosiale medier, står ikke i telefonkatalogen og bor på en adresse uten sitt eget navn på døren eller ringeklokken.

Mannen har også forbindelser til flere profilerte kriminelle, og har vært involvert i omfattende narkotikaomsetning i Oslo, ifølge dommer og kilder med kjennskap til narkotikahandelen.

Her føres den angivelige bakmannen (lengst til venstre) bort av politiet.

Da VG oppsøkte ham på bostedsadressen, i et eksklusivt nabolag i Oslo, for tre uker siden, nektet han for at han driver i lånebransjen.

– Er du helt sikker på det?

– 110 prosent.

Mannen sier han ikke har drevet med lånevirksomhet siden han jobbet i et firma i Bjørvika i 2016. Firmaet fikk senere politiet på døren og ble gjenstand for en større lånebedragerisak.

– Og du har ikke vært i lånemarkedet etter dette mener du?

– Nei, 110 prosent.

Så gikk han og ba VG kontakte hans advokat.

VGs reportere i samtale med mannen (i midten) i mai i år.

41-åringen har dukket opp i tre store etterforskninger av lånebedragerier i Norge, men er kun dømt til 60 dagers fengsel for et mindre alvorlig forhold i én av sakene. I de to andre sakene hadde han status som siktet og mistenkt, men ble aldri tiltalt for noe lovbrudd.

2009: Dømt for tre mindre forhold

I 2009 ble han arrestert og senere tiltalt for en rekke lånebedragerier i Oslo. Saken hadde flere forgreninger til en av de største lånebedragerisakene noensinne i Norge, den såkalte Østfold-saken. Men saken i Oslo ble etterforsket separat, av finansseksjonen i Oslo politidistrikt.

Begge sakene handlet om hvordan store norske banker skulle ha blitt lurt til å betale ut lån basert på falske dokumenter i søknadene.

Mens Østfold-saken endte med at samtlige seks tiltalte ble dømt, kollapset Oslo-saken. De tre tiltalte ble i 2012 frikjent for de fleste tiltalepunktene, samtidig som dommeren rettet en rekke kritiske bemerkninger mot politiets etterforskning. 41-åringen fikk 60 dagers fengsel for tre mindre tiltalepunkter.

I samme periode som saken ble etterforsket, var 41-åringen involvert i narkotikasmugling, samt forretninger med den straffedømte eks-psykiateren Sharok Ezazi.

Ezazi er mest kjent som frontmannen i Lucia-stiftelsen, en ideell stiftelse for barnevernsbarn og psykiatriske pasienter som bak fasaden fasiliterte underslag og trygdebedrageri.

Høsten 2011 ble 41-åringen stanset på vei over grensen fra Sverige med nærmere 40 kilo hasj i bilen. Sammen med ham i bilen satt en mann som senere ble dømt for å drive «det største kjente organiserte salgsapparatet [for narkotika] i Oslo målt i antall kunder».

41-åringen forklarte i retten at han trodde han smuglet kjøtt, samtidig som han erkjente seg skyldig i å ha oppbevart 5,5 kilo hasj og nærmere 4.000 tabletter med beroligende middel i en bolig.

Han ble dømt til to års fengsel.

Koblet til Lime-saken

Året etter innledet politiet i det skjulte en etterforskning av butikkjeden Lime – og begynte etter hvert å avlytte lederen i kjeden, Sajjad Hussein. I lydopptakene dukker også 41-åringen opp.

Narkotikasmuglingen 41-åringen ble dømt for hadde forbindelser til en familie som drev to av Lime-butikkene. Sønnen i familien var ansvarlig for salget, og overskuddet fra hasjsalget ble hvitvasket, ved at det ble kjøpt varer til butikkene, ifølge en senere dom i sakskomplekset.

41-åringen var også selv en kort periode involvert i en annen Lime-butikk. Før det drev han også en Narvesen-kiosk.

Lime-saken fikk mest oppmerksomhet for tiltalepunktene som handlet om menneskehandel. Pakistanere og nepalesere ble hentet til Norge og utnyttet som underbetalt arbeidskraft i butikkene.

Men Lime-saken var også en lånebedragerisak.

Det ble søkt om kredittkort og lån i navnene til flere av ofrene for menneskehandel. 41-åringen var involvert i flere av disse søknadene, ifølge dommen. Han disponerte også bankkodebrikkene og kredittkortene til flere av arbeiderne.

Kortene ble blant annet brukt på en strippeklubb i Ukraina og en luksusrestaurant i Bjørvika i Oslo.

Selv om Lime-dommen slår fast at det er bevist at 41-åringen bidro i lånebedrageriene, ble han ikke straffet. Han sto ikke tiltalt i hovedsaken, og politiet henla separate anklager mot ham på bevisets stilling.

Dømt for befatning med 5 kilo amfetamin

Noen måneder etter politiets razzia mot Lime-kjeden i 2014, ble 41-åringen dømt i en annen narkotikasak.

Hjemme hos en øst-europeer ble det funnet omkring fem kilo amfetamin. Fingeravtrykkene til 41-åringen var på innpakningen. Politispanere hadde flere ganger sett de to sammen, blant annet da de sammen handlet engangshansker, små poser som kan lukkes, og laktosepulver, som kan brukes for å blande ut amfetamin i brukerdoser.

Overvåkningen ble vanskeligere av at de to kommuniserte via en app som krypterte kommunikasjonen. Men 41-åringen hadde åpen telefonkontakt med en annen narkotikaselger, som ble tatt med 180 gram av det politiet mente var den sammen amefatminen.

41-åringen ble til slutt dømt til fire år og ti måneder i fengsel.

Startet finansselskap

Før han begynte å sone narkotikadommen, var 41-åringen i 2015 med å starte et låneagentselskap, Viking Kapital, i et av høyhusene i Barcode i Oslo. En tidligere baker og bilselger sto som daglig leder og eier av selskapet. Han forklarte selv senere at han ikke hadde noen erfaring med lånebransjen.

41-åringen jobbet i selskapet til han i 2016 begynte å sone dommen sin. Selskapet var i drift frem til våren 2017, da politiet slo til.

Viking Kapital hadde sendt inn en rekke forfalskede lånesøknader.

På minnepinner fant politiet manipulerte selvangivelser og lønnsslipper som skulle være fra bedrifter som Ikea, med stavefeil og summer som ikke stemte.

Heller ikke her ble 41-åringen siktet, tiltalt eller dømt. Han var på et tidspunkt mistenkt, men kun den tidligere bakeren og én annen person som jobbet i lokalene ble dømt. Dommen mot den andre personen er ikke rettskraftig.