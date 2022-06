RODEO? Kyrne løper her gjennom Steinkjer sentrum fredag morgen.

13 kalver «stormet» Steinkjer sentrum – gjentok flukten timer senere

Kyrne ble først hentet inn, etter en sjelden bytur i morgentimene fredag. Ved middagstider samme dag, hadde de klart å rømme på nytt.

13 kalver stakk fredag av fra en gård i Steinkjer, og inntok byens sentrum. Der løp de i bygatene, frem til politiet, brannvesenet og kyrnes bonde et par timer senere hadde fått kontroll på dyrene.

Like før klokken 14.00 sørger kuflokken for en oppfølger: nå har de stukket av på nytt. De beveger seg nå på en vei like nordøst for Steinkjer sentrum – men har denne gangen ikke kommet helt inn i mer urbane strøk.

Trønder-Avisa omtalte saken først.

Kan ha funnet smutthull

Operasjonsleder Øystein Sagen forteller til VG at en patrulje i 14-tiden forsøker å fange opp kyrne på nytt.

– Bonden er sammen med patruljen, og forsøker å få kontroll på dyrene nå, sier operasjonslederen.

– Har dere noen teori om hvordan dyrene har stukket av?

– De har nok funnet et smutthull som de benytter seg av. Man må nok se på gjerdet, kanskje, sier Sagen tørt. Han avviser med det samme VGs forsøk på å døpe kalvene «Ku-dini» etter den ungarsk-amerikanske utbryterkongen Harry Houdini.

Operasjonslederen oppfordrer trafikanter i området om å se opp for kyr, og forsikrer:

– De jobber med å fange dem, og jeg regner med det ordner seg.

– Så stresset ut

– De så stresset ut, da det hang slim fra munnen deres. Da må man bare stoppe og stå i ro. Jeg syntes synd på dem, sa steinkjerbygg Astrid Norgård til VG tidligere fredag. Hun var på vei til jobb da hun møtte flokken fredag morgen.

Politiet fikk melding 07.40 i dag om at flere kyr har løpt i retning sentrum. De skapte trafikktrøbbel i byen, opplyste operasjonsleder Øystein Sagen til VG. Klokken 10.00 opplyste politiet man hadde fått kontroll på «alle kyrne som hadde tatt seg en utflukt».

Bonden hadde tidligere fredag morgen fått kontroll på et par stykker selv, og politiet og brannvesenet arbeidet videre med å fange resten.

– Fra tid til annen skjer det at politiet må håndtere dyr – også i bymiljøer. I dag sliter vi også med en elg på Lade i Trondheim, sier Sagen.

– Hvordan stanser man et tungt dyr som ei ku?

– Ikke spør meg om det, ler operasjonslederen, og sier han håper det lokale politiet er vant med store dyr. Bonden er der, og kjenner dyrene sine godt, legger han til.

Operasjonsleder Sagen per steinkjerbygg som eventuelt møter et av dyrene i sentrum fredag morgen om å ring politiet.

– De trenger ikke å forsøke å fange dem selv, understreker han.

