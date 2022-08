KOLLAPS: I 2016 ble det anbefalt å forsterke knutepunkter på Tretten bru. Det ble ikke utført.

Ble anbefalt å forsterke broen i 2016 - ekspert mener det kunne hindret kollaps

Tidligere sjefingeniør i Statens vegvesen mener Tretten bru burde ha blitt forsterket, slik ekspertene anbefalte etter forrige brokollaps.

Publisert: Nå nettopp

I 2016 ble det i en rapport anbefalt å forsterke knutepunkter på Tretten bru som mandag morgen kollapset. Grunnen var et nytt regelverk som stilte strengere krav.

«Det anbefales å vurdere forsterkning av enkelte knutepunkter (...) Her er det ingen prosjekteringsfeil, men i...i henhold til gjeldende regelverk er sikkerheten mot enkelte sprø bruddmekanismer, som tidligere ble kontrollert mer indirekte, for lav.», står det i rapporten om de norske fagverksbruene som ble utarbeidet av Statens Vegvesen etter kollapsen av Perkolo bru.

Dette ble ikke fulgt opp.

– Ikke blitt gjort

Cato Løkken, avdelingsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesens region øst sier at Statens vegvesen ikke finner dokumentasjon på at knutepunktene har blitt forsterket.

-- Det ser ut som det ikke har blitt gjort, sier Løkken til VG.

Det var en feil avgjørelse, mener Tormod Dyken, tidligere sjefingeniør i Statens vegvesen.

– De burde fulgt anbefalingen. I etterpåklokskapens klare lys burde de gjort det. Men jeg innser også at det hadde blitt veldig vanskelig å få til en forsterkning i det hele tatt, sier han til VG.

Dyken står oppført som en del av faggruppen som laget rapporten, men sier at han kun hadde uformell kontakt med faggruppen den gang. Han sier han ikke hadde en offisiell rolle i arbeidet og skal ikke selv ha utført beregninger eller kontroller.

BROEKSPERT: Tormod Dyken, tidligere sjefingeniør i Statens vegvesen.

Korthuseffekt

Men Dyken har lest rapporten og går god for anbefalingene.

En fagverkskonstruksjon som Tretten bru består av såkalte «staver» satt sammen i knutepunkt. Dersom ett knutepunkt ryker, kan det forårsake en korthuseffekt som kollapser hele broen.

– Kunne kollapsen vært unngått om man hadde fulgt anbefalingen?

– Ja, antakelig. Det var ikke foreslått noen konkret forsterkning så vidt jeg vet. Altså hvordan det skulle utføres. Jeg tror man så for seg et omfattende og komplisert arbeid. Så ble det kanskje lagt bort. Hadde det vært enkelt, så hadde man nok gjort det, sier han.

TREKONSTRUKSJON: En fagverkskonstruksjon som Tretten bru består av såkalte «staver» satt sammen i knutepunkt. Dersom ett knutepunkt ryker, kan det forårsake en korthuseffekt som kollapser hele broen.

Ikke bekreftet

Aud Riseng er samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune som overtok ansvaret for broene i 2020.

– Var dere klar over disse anbefalingene da Fylkeskommunen tok over ansvaret for bruene?

– Det vet jeg ikke. Jeg har ikke selv lest rapporten og kan ikke svare på det.

– Ble forsterkningene av knutepunktene utført?

– Vi har i dag jobbet tett med Statens vegvesen for å få klarlagt om det ble gjort. Jeg har Ikke fått bekreftet om det ble utført en forsterkning av knutepunktene siden 2016, sier Riseng.

– Ingen grunn til å være kritisk

Hun forteller at de har utført en mengde broinspeksjoner siden de tok over broene, men hun bekrefter at de ikke har utført noe utbedringsarbeid på Tretten bru siden 2020.

– Hva tenker du om at dette ikke ble gjort, i lys av kollapsen mandag?

– Alt er klarere i etterpåklokskapens lys. Jeg regner med at Vegvesenet tok en god vurdering den gang. Jeg har ingen grunn til å være kritisk til de beslutningene som ble tatt da, sier Riseng.

Hun mener dert er altfor tidlig å si hva som er årsaken til kollapsen av Tretten bru.

– Årsaken kan ligge et helt annet sted, sier hun.

DYBLER: Dybler er en konstruksjonsdel som brukes for å overføre belastning mellom ulike materialer. Rapporten mente de var for korte og de ble bytte ut etter 2016.

Tretten bru i Gudbrandsdalen sto klar i 2012, og erstattet den gamle broen fra 1895 som kun hadde ett kjørefelt. Den nye broen ble laget av limtre, og har lignende konstruksjon som Perkolo bru, som kollapset i 2016.

To anbefalinger

Bakgrunnen for at Tretten bru ble inspisert er nettopp Perkolo-kollapsen. Etter denne undersøkte en ekspertgruppe alle trebroer av samme type.

Ekspertene kom med to anbefalinger for Tretten bru, der den ene altså var forsterkningene av knutepunktene, og den andre var å bytte ut det som kalles dybler, som man mente at var for korte. Dybler er en konstruksjonsdel som brukes for å overføre belastning mellom ulike materialer.

Cato Løkken bekrefter overfor VG at dyblene ble skiftet ut i ettertid.

Ingen av disse to avvikene ble uansett vurdert som alvorlige.

Disse 13 broene merket med rødt stenges, i tillegg stenges også Skytebanen bru i Grane i Nordland.

Løkken forklarer at Tretten bru er bygget etter regelverket som gjaldt da den ble prosjektert. Da Perkolo bru raste i 2016 ble derimot regelverket endret og det var altså da forbedringene med tanke på dybler og knutepunkter ble lagt frem.

– Broen var godt innenfor regelverket som den var dimensjonert for da den ble bygget, sier han.

Stengte 14 broer

Broen er i utgangspunktet konstruert for å tåle betydelig mye mer tyngde enn hva som var på den da den falt.

– Lasten var langt under det som broen er dimensjonert for. Sånn sett er det vanskelig å forstå hvorfor dette skjedde, sier Løkken

Det er nå satt ned en uavhengig gruppe med fagfolk som skal etterforske hva som førte til kollapsen.

I mellomtiden har myndighetene nå valgt å stenge de andre 14 trebroene med tilsvarende konstruksjon.