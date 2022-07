FLYFAST: Silje Henninen Malterud (20), Synnøve Hølvold Johansen (20) og Helene Jakola (21) håper de snart kommer seg hjem. De er på ferie i Platanias på Kreta.

Helsearbeidere strandet på Kreta: − Blir verre for alle

Helene (21), Synnøve (20) og Silje (20) jobber i helsevesenet i Finnmark. På grunn av SAS-streiken har de ikke kunnet møte opp til flere av vaktene sine.

Mandag forrige uke gikk 900 SAS-piloter ut i streik, og siden da har over 1200 flygninger i Norge blitt kansellert. Fredag ble venninnegjengen også rammet av streiken.

Flyet deres til Oslo fra Kreta, der de er på sommerferie, ble innstilt, og det samme ble flyet fra Oslo til Kirkenes.

Silje Henninen Malterud (20) og Helene Jakola (21) jobber ved en omsorgsbolig i Sør-Varanger, mens Synnøve Hølvold Johansen (20) arbeider på Finmarkssykehuset i Kirkenes.

Dokumentasjonen VG har fått tilgang på, viser at de ikke har kunnet møte opp til flere av vaktene sine på grunn av SAS-kanselleringene.

– Arbeidskapasiteten, som ellers er lav, er enda lavere om sommeren. Dette gjør at det bare blir verre for alle. Det er en presset situasjon, sier Helene Jakola til VG.

Vil kjøre hjem

Hver formiddag og ettermiddag har jentene fått tekstmeldinger fra Ving, som de har booket SAS-reisen via, om at de holder på å finne en ny flyløsning. Mandag kveld fikk de enda en melding om at de får mer informasjon tirsdag formiddag.

– Denne gangen håper jeg at vi får informasjon om hvordan vi kan komme oss hjem. Vi vil komme oss av gårde så fort som mulig, og håper at det løser seg, sier vennegjengen.

Ving-sjefen i Norge, Marie-Anne Zachrisson, sa tidligere tirsdag til NTB at destinasjonene Ving sliter med å få sine reisende hjem fra, er blant annet Kreta, Korfu og Mallorca. Årsaken er mangelen på fly i Europa, ifølge Zachrisson.

– Vi leter dag og natt med lys og lykter, men det er en nesten umulig jobb, sa hun.

INNSTILT: Kansellerte avganger på Gardermoen etter bekreftet streik mandag 4. juli.

Selv om venninnene skulle komme seg til Gardermoen, sier de at de ikke finner ledige fly til Kirkenes, fordi nesten alle avganger med Widerøe og Norwegian er fullbooket.

– Vi kan enten få pengene tilbake for flybillettene eller vente på en ombooking. Slik situasjonen er nå vil vi heller ha pengene tilbake og bruke det på å leie en bil og kjøre hjem, sier Jakola.

Det er rundt 1800 kilometer mellom Oslo og Kirkenes, og det tar cirka 23 timer å kjøre.

Rammet

Kommunikasjonsrådgiver ved Finnmarkssykehuset, Ida Elise Kristine Sundby, bekrefter at ansatte ved sykehuset er eller har vært berørte av pilot-streiken. Finnmarkssykehuset er ett av seks helseforetak i Helse Nord.

– Bemanningen er påvirket, sier Sundby til VG.

I en pressmelding mandag kveld skriver hun at både tilreisende vikarer og fast ansatte har vansker med å komme seg til deres lokalisasjoner i Finnmark.

– Situasjonen går ikke ut over vår beredskap på nåværende tidspunkt. I neste uke har vi flere vikarer som skal komme og per nå har vi ikke klart å få til alternativ transport, opplyser hun i pressemeldingen.

Finnmarkssykehuset Hammerfest.

Mandag uttalte statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark i en pressemelding at helsetilbudet i Nord-Norge er særlig rammet av pilotstreiken i SAS.

– Statsforvalterne ser alvorlig på situasjonen og at vi nå faktisk ikke har realistiske alternative transportmuligheter av pasienter og kritisk helsepersonell i nord, står det i pressemeldingen.