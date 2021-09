SISTE TUR: Erna Solberg skal busse kysten rundt til uken, i valgkampinnspurten, for å lokke knappe 150 000 velgere over på borgerlig side.

144.000 av 2,9 millioner stemmer: Dette skal til for at Norge får ny Solberg-regjering

VG har beregnet hvor mye - eller lite, om du vil - som skal til for at Erna Solberg (H) kan fortsette som statsminister for en borgerlig regjering. – Det skal faktisk ikke så mye til, sier valgforsker Johannes Bergh.

– Det motiverer, dette skal vi klare å snu, sier Erna Solberg til VG.

Mandag til uken har hun som mål å busse seg frem til seier:

Erna-bussen skal fylles opp av statsråder og rådgivere og rulle på landeveien fra Oslo til Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og til Bodø fredagen, hvor valgkampen avsluttet med den siste partilederdebatten.

Se hele listen over steder statsministeren skal besøke:

Solberg tur til uken Sognsvann, Tveita, Ekeberg, Sandvika, Asker, Ski, Lillestrøm, Ås, Vestby, Moss, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Os, Bergen, Knarvik, Oppedal, Lavik, Førde, Florø, Nordfjordeid, Volda, Ørsta, Ålesund, Vestnes, Molde, Kristiansund, Trondheim, Stjørdal, Frosta, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Mosjøen, Mo i Rana, Fauske og Bodø. Vis mer

VG har foretatt en uhøytidelig tall-lek, og regnet på hva som skal til for at Erna Solberg kan få flertall for sin tredje periode som statsminister.

144.000 velgere må bytte fra rødgrønn til borgerlig side den siste uken før valget.

Det utgjør 4,8 prosent av velgerne, dersom det i år avgis like mange stemmer som ved stortingsvalget i 2017. Da stemte noe over 2,9 millioner velgere ved valget.

Her er forutsetningene vi har lagt til grunn for at Støres regjeringsdrøm knuses. Vi tar utgangspunkt i oppslutningen i VGs partibarometer torsdag og hva som må til av endringer:

MDG må falle fra 4,9 til 3,9 prosent, Rødt fra 4,6 til 3,9.

KrF må opp fra 3,6 til 4,1 prosent oppslutning.

Ap må falle fra 23,2 til 22,5 og Høyre må frem fra 20,1 til 22,4.

Frp må opp fra 11,5 til 13,5 og Sp ned fra 12,6 til 11 prosent oppslutning.

Her er den fulle oversikten:

Disse endringene vil gi 85 stortingsplasser til de borgerlige og 84 til de rødgrønne.

Men sannsynligheten for at Støre blir statsminister og vi får et rødgrønt flertall, er fortsatt det mest sannsynlige utfallet av stortingsvalget:

Basert på VGs partibarometer denne uken, må de borgerlige øke fra 69 til 85 mandater.

Mesteparten av det kan bli spist opp hvis KrF kommer over sperregrensen og Rødt og MDG under: Da vil de borgerlige ha 78 mandater – og trenger altså syv mandater i tillegg for å få 85–84 flertall.

– VGs oversikt er spennende, fordi den viser at det faktisk ikke skal så mye til for at det fortsatt kan bli borgerlig flertall ved valget, sier Johannes Bergh, forskningsleder for Politikk, demokrati, sivilsamfunn ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo.

VALGUTFALL: Forsker Johannes Bergh sier at det mest sannsynlige utfallet fortsatt er rødgrønt flertall, men at det faktisk er mulig at det blir borgerlig flertall.

Han sier at små endringer i oppslutning blant sperregrensepartiene faktisk kan endre valgresultatet.

– Dersom MDG og Rødt skulle falle under sperregrensen og KrF og Venstre ende over, vil det endre betydelig på sammensetningen av Stortinget.

– Tror du det er realistisk at det kan vippe til borgerlig flertall på vel en uke frem til stortingsvalget mandag 13. september?

– Frem til nå har det vært et så stort rødgrønt flertall, at det nesten har vært utenkelig. Men denne oversikten viser at det er mulig: Det har vært så store bevegelser mellom partiene i denne valgkampen og det er tradisjonelt stor dynamik i valgkampen i Norge.

Solberg: Lite som skal til

Han sier følgende må til:

– Rødt og MDG har falt noe, blant annet på VGs måling denne uken. De må falle videre, under sperregrensen. Så må Frp og Høyre litt opp.

– Samlet rundt fem prosent tilsammen, eller 150 000 av rundt tre millioner velgere, hvis valgdeltakelsen blir som for fire år siden?

– Det skal en bevegelse fra rødgrønn til borgerlig side den siste uken. Trolig skjer ikke det, men det er mulig: Vi kan i dag ikke ta noe for gitt, med hensyn til hvem av sidene som får flertall.

Erna Solberg forteller om den lange turen hun skal ut på langs kysten fra Oslo til Bodø.

HOPPER AV BUSSEN ET PAR GANGER: Erna Solberg skal i flere dueller til uken med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Nå legger vi ut på veien og skal skal møte folk, stå på stand, svare på spørsmål fra velgere og fortelle hva vi vil prioritere de neste fire årene, sier Solberg.

– Hva sier du om VGs oversikt?

– Den motiverer til å stå på helt inn til valgdagen og at det faktisk er lite som skal til for at vi kan vinne. Folk er nå i ferd med å bestemme seg for hvem de mener har de beste svarene på de utfordringene de opplever i sine hverdager.

– Siste tur med gjengen?

Hun skal være med på store deler av bussturen fra mandag til fredag, men flere ganger må hun flys til tv-debatter, før hun busser videre.

– Det mest realistiske er at dette er din siste valgkamptur som statsminister?

– Jeg er optimist fordi det er jevnt og fordi jeg mener Høyre har de beste svarene på de utfordringene Norge står overfor.

Hun viser blant annet til ledighetstallene som kom fredag, hvor NAV-tallene over helt ledige nå er nede i 2,7 prosent.

– Norge går bedre og ledigheten er på vei ned mot det samme nivået som før pandemien.

Ap fikk forelagt saken fredag, og ønsker ikke å kommentere den.

– Ingen bør ta noe for gitt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har fortsatt stor tro på valgseier og rødgrønt flertall, men sier at det må kjempes om hver stemme frem til valget.

– Ingen bør ta noe for gitt. Det sikreste er å stemme på Sp hvis folk ønsker et skifte, sier han.