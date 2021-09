– FRYKTELIG MANGE: - Det er ikke usannsynlig at barna som blir utsatt for overgrep på videoene, fortsatt blir det, sier etterforskningsleder Halvard Jervell.

Norsk politi: Over 400 på streamingside tilbød barn

Over 400 såkalte «modeller» på en nettside for streaming av sex, skal ha bekreftet at de hadde tilgang til å tilby overgrep av mindreårige. FBI etterforsker ikke, til tross for tips fra norsk politi.

– Det er fryktelig mange, sier etterforskningsleder Halvard Jervell ved Sør-øst politidistrikt.

Han har ledet etterforskningen av nordmannen som fikk tilbudene. Mannen er dømt for å ha bestilt og betalt for overgrep mot flere mindreårige. Flere av overgrepene skjedde via et av verdens største nettsteder for live streaming av sex, eid av amerikanske Accretive Technology Group.







Ifølge politiet skal nordmannen ha kontaktet 690 «modeller» på nettstedet. 550 av disse skal han ha spurt om de hadde mindreårige tilgjengelig.

Av disse svarte omkring 400 bekreftende på at de hadde tilgjengelig en mindreårig. Politiet ønsker ikke å gi det nøyaktige antallet.

Flere av de 400 fortalte at de hadde mer enn ett barn tilgjengelig for misbruk, ifølge chattelogger mellom nordmannen og «modellene», som VG har tilgang til.

Viktige bildebevis

VG har spurt det amerikanske selskapet Accretive, som driver nettstedet, om en kommentar på antallet.

De er spurt om de tror at det høye antallet som svarer bekreftende, er et tegn på at tilbydere av overgrep samles på deres plattform fordi de vet at de der vil finne personer som er villige til å betale for overgrep.

De har så langt ikke svart VGs henvendelse om dette, men har tidligere svart at de ikke har hatt noen nylige funn av overgrep å melde til politi eller andre myndigheter.

Kripos har tipset FBI om at de tror nettstedet kan inneholde viktig informasjon om et stort antall overgripere. Etterforskningsleder Jervell mener informasjonen er potensielt viktig.

- I dette tilfellet sitter man på informasjon som gjør at man kan identifisere offeret, overgriperen på Filippinene og den som bestiller overgrepet. Og det finnes video- og bildebevis av overgrepet, som er det som ofte mangler i disse sakene, sier Jervell.

– Bør se nærmere på materialet

Mens Kripos sendte tipset til FBI, er det som oftest Homeland Security Investigations (HSI) som etterforsker saker om nettovergrep i USA.

HSI vil ikke svare VG om også de har mottatt tipset fra Kripos.

- Når vi mottar tips om at det begås overgrep mot barn på streaming-sider, må vi undersøke om det skal etterforskes videre. Men vi bekrefter ikke eller oppgir status på etterforskninger, skriver de til VG.

OSCE reagerer på VGs avsløring: - Kan ikke overse overgrepene

Halvard Jervell håper at politiet i USA kommer til å undersøke informasjonen de er gitt om nettstedet.

- Jeg vil være forsiktig med å uttale meg om vurderingene som andre lands politimyndigheter gjør. Jeg vil heller ikke spekulere i hvorfor tipset foreløpig ikke forfølges, men det er trist hvis man ikke får sett nærmere på materialet som nettstedet har lagret. Selv om en del av overgrepene og videoene av disse er flere år gamle, så er det ikke usannsynlig at barna som da ble utsatt for overgrep, fortsatt blir det. Dessuten er det sansynlig at de vestlige overgriperne som ennå ikke er oppdaget, fortsatt utfører og betaler for overgrep, sier Jervell.

Ber norsk politi ta kontakt

VG kjenner til at statsadvokaten i Seattle er informert om saken. De ønsker heller ikke å kommentere saken, eller svare på om hva som burde ha vært gjort med tipset fra Kripos.

- Vi spekulerer ikke offentlig om hva politi burde eller ikke burde gjøre.

De vil heller ikke svare på om det amerikanske selskapet burde har rapportert funnene av overgrepsmateriale til NCMEC.

- Vi foreslår at norske myndigheter oversender materialet de har mottatt til NCMEC, slik at de kan bli sendt til de rette myndigheter for etterforskning, skriver Emily Langlie ved statsadvokatens kontor, til VG.

Nettselskaper i USA plikter etter loven å rapportere alle funn av overgrepsmateriale til institusjonen NCMEC. Dette er både for å etterforske overgriperne, men også for å sikre at overgrepsvidoeene ikke spres videre av andre. Verken Norge eller EU har et lignende lovverk ennå.

Accretive har imidlertid ikke rapportert noen videoer til NCMEC, forteller talspersonen. Ingen av videoene av nordmannen eller de to andre kundene som norsk politi fikk oversendt fra Accretive, er sendt til NCMEC.

- I motsetning til mange sosiale medier som har millioner av overgrepssaker årlig, har vi ingen rapporter om dette, skriver Accretives talsperson til VG.