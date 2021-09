SOMMER: Godværet på Sørlandet er ventet å fortsette. Her fra Pollen i Arendal i august.

Høst og nattefrost i nord – uvanlig varme i sør

Langs kysten av Telemark og øst i Agder gir såkalt fønvind muligheter for varmerekorder tidlig i september. Nord i landet gir kalde temperaturer glatte veier og gult farevarsel.

Av Håkon Kvam Lyngstad

I varselet advarer Meteorologisk institutt om at det lokalt kan bli vanskelige kjøreforhold, som følge av det kalde været i nord.

Fra fredag denne uken vil det være fare for snøbyger i områder over 200 meter over havet, og det er også fare for nattefrost.

– Det er for så vidt ganske høstlig allerede. Det er stort sett under 10 grader de fleste steder nord i Norge, sier vakthavende meteorolog Jon Austerheim ved Meteorologisk institutt.

Meteorologisk institutt anbefaler som følge av kaldværet at man beregner «ekstra tid til transport og kjøring». De oppfordrer også til bruk av riktige dekk, og at ber folk kjøre etter forholdene.

Snøværet ventes å vare fremst til natt til lørdag.

Uvanlig varme

Helt sør i landet kommer det varm luft fra Island, som blir gjort enda varmere av værfenomenet «fønvind».

Det betyr at mens høsten allerede kan ha kommet i Nord-Norge, mens man i sør kan få en liten bonus-sommer i starten av september.

Forskjellene fra nord til sør i landet, kan derfor bli svært store. Litt opp i høyden i Nord-Troms og Vest-Finnmark, varsles det temperaturer på mellom null og to plussgrader.

På Sørlandet ventes det over 25 grader noen steder – og Meteorologisk institutt spekulerer i et noe nerdete innlegg på Twitter i om varmerekorder kan nå kan stå for fall.

Grensen for hvor meteorolog Austerheim vil erklære høst, går litt nord for Trøndelag.

– I Trøndelag og i Møre og Romsdal blir det vått, vind og fuktig luft, men ikke like kjølig. Det vil i hvert fall ligge på den varme siden av ti grader, stort sett. Jeg tror ikke vi skal kalle det høst der, sier han.

Skogbrannfare

Mens farevarslene i nord går på glatte veier og nattefrost, er det også sendt ut farevarsel som gjelder for Vestlandet, sør for Stad.

– Det har vært veldig lite nedbør lenge i området, og relativt varmt. Da blir det jo skogbrannfare, sier Austerheim.

Meteorologen sier at selv om det blir litt regn på Vestlandet en periode, vil ikke det endre faren betraktelig.

– Det kan redusere faren lite grann, men så kan det ta seg opp igjen til helgen.

Meteorologens oppfordring til publikum er klar: Forsiktig med åpen ild, typisk grilling. Man bør være med åpen ild – typisk grilling – og være forsiktig med hvor man setter fra seg utstyr til sånt.