Slår alarm om corona-håndteringen: − Røyner på der ute

Torsdag møtes Beredskapsutvalget for biologiske hendelser. Statsforvalternes representant, Knut Storberget, er klar i sin oppfordring til myndighetene: – Det er viktigere enn noen gang at budskapet er enhetlig og tydelig, sier Knut Storberget.

Storberget er statsforvalter i Innlandet og møter torsdag i Beredskapstvalget mot biologiske hendelser for å fortelle om kommunenes situasjon under den pågående smittebølgen. Han er representant for statsforvalterne, tidligere fylkesmenn, i utvalget.

– TISK-strategien har fungert veldig bra, men nå røyner det på der ute, sier Storberget til VG.

Hans embete har innhentet rapporter fra alle statsforvaltere, som igjen har forhørt seg med kommunene om deres kamp mot virusspredningen.

Storberget understreker at det er variasjon i tilbakemeldingene, men hovedtrenden er at kommuner rapporterer at nå er det krevende å drive med testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK):

– Mange kommuner rapporterer at de står i spagaten. De klarer ikke lenger å håndtere alle elementer i strategien og må gjøre brutale prioriteringer, sier Storberget.

Han sier at mange kommuner mener at myndighetene driver dobbeltkommunikasjon:

– På den ene side oppfatter kommunene at de skal slå ned smitten, på den andre siden får de høre at de skal la smitten gå. Det er viktig at regjeringen klargjør, sier Storberget.

Folkehelseinstituttet (FHI) skrev fredag til kommunene at vaksinering er veien ut av pandemien og følgelig prioritet én, mens testing er prioritet to.

– Enorm oppblomstring

– Men mange kommuner er bekymret, fordi de ser en enorm smitteoppblomstring.

– Reagerer de på at smittesporing nedprioriteres?

– Flere har tatt det opp med oss. Det er naturlig at noen spør hva som skjer, når kommuner slutter å smittespore og den smittede selv skal varsle nærkontakter, sier Storberget.

I hans fylke, Innlandet, er antall smittede per 100.000 innbyggere høyere enn noensinne.

– Det er frykt for at barna rammes, et press lokalt i forhold til hvor langt smitten skal få gå.

Storberget sier at mange kommuner som selv har fått ansvar for å avgjøre om skolene skal på gult nivå ved lokale smitteutbrudd, ønsker råd fra sentrale helsemyndigheter.

– Også der er det litt blandede signaler. Men det er ikke gitt at vi alltid har ultimate svar på så komplekse utfordringer. Kommuner er ulike og utbruddene forskjellige.

– Styringstrøtthet

Storberget har også fått rapporter om at lederskapet i mange kommuner agerer nærmest som om pandemien er over og at kommuneleger har vanskelig for å bli hørt.

– Det er en styringstrøtthet i forhold til pandemien, vil jeg understreke i møtet med andre beredskapsaktører torsdag. Men vi kan ikke glippe på ledelse i denne fasen.

Storberget sier at Helsedirektoratet, FHI, statsforvaltere og kommuner sammen har gjort en fanatisk jobb og klart å holde smitten langt nede, sammenlignet med andre land.

– Men jeg er livredd for at vi kommer dit at folk begynner å slappe av, at vi får feilskjær i innspurten. Nå handler det om å stå løpet ut, sier statsforvalteren i Innlandet.

Smitten blant unge bekymrer

FHI-direktør Camilla Stoltenberg vedgikk onsdag at kommunene ikke fikk god nok tid til å forberede testopplegget og at FHI undervurderte smittespredningen ved studiestart.

Helseminister Bent Høie (H) sa seg enig med henne i at høstens smittestrategi ikke har fungert godt nok, men mener nasjonale innstramminger ikke er nødvendig.

Begge er bekymret over smitten på skoler og studiesteder og håper at tiltak som settes inn lokalt, vil bidra til å redusere smitten blant barn og unge.

Torsdag klokken 12 skal statsminister Erna Solberg (H) holde en pressekonferanse om coronasituasjonen for barn og unge. Helse- og omsorgsministerminister Bent Høie (H) har bekreftet at det vil komme nyheter om coronavaksiner for barn mellom 12 og 15 år på pressekonferansen.

Dersom dagens smittebilde ikke endre seg, anslår Folkehelseinstituttet at omtrent 4900 personer i Norge vil bli smittet hver dag om tre uker.

Nærmere 3,9 millioner nordmenn hadde onsdag fått sin første dose coronavaksine. Det tilsvarer cirka 72 prosent av befolkningen, men 89 prosent av alle over 18 år.

Over tre millioner har fått andre dose.

Settes like mange doser fremover som i forrige uke, kan Norge nå målet om 90 prosent fullvaksinerte voksne i slutten av neste uke.