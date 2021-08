FORNØYD: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), er glad for avklaringen fra helsemyndighetene, og sier at enkelte bydeler kan starte vaksinering av 16- og 17-åringer allerede før 6. september.

Raymond Johansen om massetesting av elever: − Nødvendig

Helsedirektoratet og FHI foreslår at alle elever kan testes jevnlig én til to ganger i uken for å lette belastningen til kommunene.

Flere kommuner har varslet om sprengt kapasitet på grunn av ekstra vaksinedoser, lokale utbrudd og det nye testregimet som skal erstatte karantene for barn og unge under 18 år.

– Vi har i dag sendt brev til kommunene der vi gir dem mulighet til å gjøre det på en måte som krever mindre tid og ressurser, sa Bent Høie på en pressekonferanse fredag.

I brevet til kommunene anbefaler Helsedirektoratet og FHI at vaksinasjon og testing prioriteres over smittesporing dersom det oppstår kapasitetsutfordringer.

De foreslår blant annet at nærkontakter kan bli kontaktet av den smittede, en ansvarlig arrangør eller skole/barnehage i stedet for smittesporingsteamet i kommunen.

Massetesting

I tillegg skriver de at en jevnlig massetesting av elever kan erstatte det nye testsystemet for barn og unge. Massetestingen går ut på at alle elever testes én til to ganger i uken, hvor testing kan avsluttes dersom alle tester negativ i to runder.

Kommuner som har opplevd svært store utfordringer, kan i en overgangsfase velge å innføre en lokal forskrift om smittekarantene inntil de får bygget opp nok kapasitet.

Her kan du se listen over tiltak som Helsedirektoratet og FHI mener er mest aktuelle å innføre ved lokale smitteutbrudd i dagens situasjon – enten som anbefalinger eller i lokal forskrift:

Anbefalte tiltak ved smitteutbrudd Generelle tiltak God kommunikasjon med befolkningen om smittesituasjon i kommunen og gjeldende regler, spesielt viktigheten av å holde seg hjemme fra skole, jobb og barnehage selv ved milde symptomer.

Unngå å samle mer enn ti personer hjemme inkludert egne husstandsmedlemmer.

Bruk av munnbind i taxi og på kollektivtransport der en ikke kan holde minst en meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer (utover kortvarige passeringer). Ev. også i andre situasjoner hvor en ikke kan holde minst en meter avstand, som på butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, i tros- og livssynshus, innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Anbefaling om hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid der det er mulig og forsvarlig for å unngå trengsel i kollektivtrafikken, og for å legge til rette for å holde anbefalt avstand på arbeidsplasser.

Påminnelse om bruk av Smittestopp-applikasjon for å lette arbeidet med identifisering av nærkontakter med ukjente eksponeringskilder. Mulige tiltak ved utesteder/serveringssteder og arrangementer Harmonisering mellom skjenketid for ute- og inneservering.

Plikt til at det på skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder skal brukes munnbind når ansatte og gjester beveger seg i lokalet og det er fare for at avstandskravet på en meter ikke kan overholdes.

Lydnivået på steder hvor det spilles musikk justeres til et nivå som gjør det mulig for gjester å prate sammen med minst en meters avstand.

Ytterlige begrensninger knyttet til serveringssteder (f.eks. begrensninger i skjenketid og/eller innslippstid).

God og tett dialog med arrangører av kommende kultur- og idrettsarrangementer og presisering av smittevernregler og opprette beredskapsplaner; presisering av at deltagere må registreres, hvilken kohort/plass de hører til og at de enkelt må kunne kontaktes i en eventuell smittesporing etter arrangementet

Antallsbegrensninger på arrangementer. Mulige tiltak rettet mot barn/unge Fra skolestart i august er grønt nivå i trafikklysmodellen det førende nivået for skoler og barnehager, men med beredskap for å kunne bruke trafikklysmodellen og heving av tiltaksnivå ved behov.

I kommuner med økt smittetrykk og mange tilfeller blant barn og unge, kan det f.eks. være aktuelt å heve tiltaksnivå på enkelte skoler eller på alle skoler i et område. Veiledning rundt vurdering av tiltaksnivå er beskrevet i kommunelegehåndboken.

Det kan være nyttig å oppfordre alle skoler/ barnehager til å avvente gjennomføring av arrangementer og større samlinger på tvers av klasser/trinn når smittepresset i kommunen er høyt. Dette kan også anbefales på grønt nivå.

Det kan vurderes å anbefale å redusere antall kontakter på fritiden for personer som er underlagt testregime.

Ved økt lokal smittespredning kan tiltak for fritidsaktiviteter vurderes, slik som reduserte gruppestørrelser. Andre mulige tiltak er beskrevet i Råd for organiserte fritidsaktiviteter.

I skoler med utbrudd, tilfeller i mange klasser eller høyt smittenivå over tid og stor belastning med mange ulike testløp, kan massetesting /jevnlig testing vurderes som alternativ. Videre anbefaler vi at mye av testingen av ungdom overlates til elevene selv eller deres

foreldre. Vis mer

– Tydelig føring

– Jeg opplever nå at vi har fått svar og at vi har blitt hørt. Det er bra, og det var nødvendig for oss å få det, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) til VG.

Han sier at det vil være en betydelig avlastning for smittesporerne at elever kan teste seg hjemme to dager i uken, i tillegg til at skoler og enkeltpersoner kan ta ansvar for å varsle nærkontakter.

– Vi må selvsagt drive smittesporing opp mot husstander og risikogrupper, men det ligger en veldig tydelig føring og ansvarliggjøring om at man må si fra selv.

– Så skal vi fortsette å vaksinere, som er det viktigste nå.

Ifølge Johansen må man regne med at smittetallene i hovedstaden vil være høye også neste uke, men at signalene de får fra sine fagfolk er at de trolig vil gå ned uken etterpå, grunnet større vaksinedekning.

– Fra 6. september begynner Oslo kommune å tenke på å vaksinere 16- og 17-åringer, men hvis enkelte bydeler er ferdig med vaksineringen tidligere, kan enkelte til og med få en telefon fra bydelen før det.

Moldes ordfører, Torgeir Dahl (H), er fornøyd med de nye rådene til kommuner som sliter med smitteeksplosjon etter skole- og studiestart.

– Jeg opplever at vi har fått en tydeliggjøring. Vi har sett like ulike råd fra direktoratet og FHI, men nå har de koordinert seg på en bedre måte og dette kan gi litt mer tydelighet i forhold til det rommet kommunene har, sier Dahl til VG.

– Strategiendring

– Det er en strategiendring implisert i tiltakene; å «begrense» i stedet for å «slå ned», sier Dahl som mener dette er klokt med tanke på at flere byer har signalisert at testkapasiteten er i ferd med å knele.

– Jeg er fornøyd at vi nå har blitt hørt og kan få en mer realistisk prioritering også i forhold til smittesporing. Vi kan nå starte med nærfamilien men delegere ansvaret for å bringe informasjonen videre til de som er smittet.

– Opplever du rådene dette en nedprioritering av smittesporing?

– Ja.

– Avhengig av hjelp

Trondheim kommune hadde torsdag sin verste smittedag under hele coronapandemien med 113 positive hurtigtester og 100 positive ordinære tester.

– Vi har ikke detaljert oversikt siden det er så stort utbrudd. De fleste smittede er 20-årene og studenter. Vi forventer høy smittespredning i dagene fremover. Nå gir vi informasjon slik at de smittede kan varsle nærkontakter selv, sa fungerende smittevernoverlege Elizabeth Kimbell på en pressekonferanse fredag.

– Vi er helt avhengig av hjelp fra de smittede til å varsle nærkontakter.

Kommunen planlegger massetesting av studenter.

– Formannskapet anbefalte allerede i går massetesting slik FHI nå per om og det planlegger vi å gjøre. Planen er at vi skal teste 35 000 studenter de neste ukene, sa kommunedirektør Morten Wolden.

– Må være forberedt på å stoppe

Torsdag ble det registrert en ny smitterekord i Norge med 1415 nye smittetilfeller.

Det er nå 65 personer innlagt på sykehus med coronavirus, hvorav 15 får intensivbehandling og åtte er på respirator.

– Sykehusinnleggelsene ligger forholdsvis lavt, selv om smitten er høy, men de øker raskt. Vi må unngå at for mange blir smittet på kort tid, fordi mange ennå ikke er fullvaksinert og fordi at vaksinen ikke gir hundre prosent beskyttelse, sa Høie på pressekonferansen.

Regjeringen har tidligere uttalt at trinn fire av gjenåpningsplanen vil skje tre uker etter at alle over 18 år har fått tilbud om første dose.

– Det står fortsatt ved lag. Men uansett hvilke planer vi legger, er det data og ikke dato som styrer tempoet i gjenåpningen. Det står også ved lag. På samme tid som vi planlegger videre gjenåpning hvis utviklingen går i riktig retning, så må vi være forberedt på å stoppe opp hvis den går i feil retning. Regjeringen vil snart ta en beslutning om videre gjenåpning basert på råd fra FHI og Helsedirektoratet, sa Høie på pressekonferansen.