SAMKJØRER, MEN IKKE SAMKJØRT: Ask Ibsen Lindal (MDG) får sitte på med Sivert Bjørnstad (Frp) til valgmøter i Trøndelag. Ifølge VGs lokale måling er begge inne på Stortinget etter valget.

VGs måling for Sør-Trøndelag: «Grønne» Ask er inne på Stortinget

STJØRDAL (VG) MDGs fremgang i Sør-Trøndelag kan sikre Ask Ibsen Lindal (27) fra Hitra plass på Stortinget. På VGs lokalmåling får MDG 6,6 prosent og tar et stortingsmandat fra Arbeiderpartiet.

Av Alf Bjarne Johnsen og Kaja Marie Andreassen (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Så høyt har vi ikke vært på noen lokalmåling. Så nå har jeg virkelig trua, sier Ask Ibsen Lindal til VG.

Torsdag har Lindal kompiskjørt tur-retur Trondheim-Levanger med Frp-representanten Sivert Bjørnstad (30), i Bjørnstads 10 år gamle Polo med bensinmotor.

I målingen, som Respons Analyse har tatt opp for VG mellom mandag og onsdag denne uken, er Arbeiderpartiet den store taperen.

Selv om Ap gjør det bedre enn lokale målinger tydet på før sommeren, faller partiet til 28,5 prosent, fra 2017-resultatet på 32,8 prosent. Dermed mister de en av sine fire plasser på Stortinget.

– For ett år siden lå vi under 20 prosent på målingene så vi kryper stadig oppover. Vi skal jobbe hardt de siste to ukene for å få med fjerde-kandidaten, Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad på Stortinget, sier Aps førstekandidat, Eva Kristin Hansen, til VG.

Hard kamp om sistemandatet

Kampen om sistemandatet i Sør-Trøndelag er knallhard: Senterpartiet er, ifølge målingen, nærmest til ta sitt andre stortingsmandat og få inn både Ola Borten Moe og Heidi Greni. Sp-oppslutningen er nå på 13,1 prosent, godt over 2017-resultatet på 10,7 prosent, men betydelig under lokale målinger før sommeren, hvor Sp så 20-tallet.

Rødt, som øker og får 5,9 prosent oppslutning i VGs måling, er også med i kampen om en direktevalgt stortingsplass fra Sør-Trøndelag.

VGs lokale måling i Sør-Trøndelag viser også at:

SVs representant Lars Haltbrekken fosser fram til 12 prosent, fra 7,7 ved forrige stortingsvalg. Partiet har nå nesten like stor oppslutning som Sp i Sør-Trøndelag.

Frps fall er like stort som Ap sitt. Partiet går tilbake med 3,5 prosentpoeng og lander på 8,2 prosent. Sivert Bjørnstad kan dermed fortsette på Stortinget.

Høyres oppslutning faller med nesten tre prosentpoeng til 17,8. Men både Linda Hofstad Helleland og Mari Holm Lønseth ligger an til gjenvalg med god margin.

Venstre, som nå har utjevningsmandat i begge de gamle Trøndelag-fylkene, faller til 2,7 prosent. KrF med 2,2 prosent, fremstår også som sjanseløs i kampen om stortingsplassene.

Ap får inn Eva Kristin Hansen, Jorodd Asphjell og Kirsti Leirtrø på Stortinget. Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet blir første vara ifølge denne målingen.

Sier ja til barn

Ask Ibsen Lindal forteller at han meldte seg inn i MDG i 2012, da Rasmus Hansson startet kampanjen som gjorde ham til partiets førstemann på Stortinget året etter. Siden har han utdannet seg til energiingeniør i Trondheim og er nå MDGs energipolitiske talsperson.

GRØNN TRØNDER: Ask Ibsen Lindal (MDG) vil på Stortinget for å få avsluttet norsk oljeleting.

Mens enkelte andre profilerte MDG-ere har sagt at de ikke ønsker å sette barn til verden av frykt for fremtiden, har 27-åringen allerede stiftet familie:

– Jeg kjenner på frykten, men jeg har en femåring og håper å få flere barn. Jeg er i politikken for å påvirke, og tror at ting kan gå bra om vi får til raske endringer, sier han.

27-åringen sier at hans viktigste mål på Stortinget vil være å presse de andre partiene med på stans i alle oljeleting:

– Det er fem partier som ønsker dette, men MDG er alene om et ultimatum. Nå får vi støtte for dette synet fra stadig flere utenfor politikken, sist Høyre-mannen Victor Normann. Også kapitalforvaltere og stadig flere talsmenn for industrien ser også skriften på veggen. Så tiden jobber for oss, sier Lindal til VG.

Han sier at det ikke bare er unge aktivister som strømmer til partiet, men også pensjonister som tar kontakt og sier de vil stemme MDG.

Enorm risiko

Men sjåfør, bensinbileier og Frp-representant Sivert Bjørnstad advarer sterkt mot letestopp:

– MDG tar en enorm risiko. Ingen næring kan erstatte inntektene fra oljesektoren for å betale for velferdsordningene. MDG sender i stedet oljeinntektene direkte i fanget på Opec og Russland, sier Bjørnstad.

– 8,2 prosent oppslutning for Frp tyder på en walkover-valgkamp?

– Nei overhodet ikke. Vi kjemper for støtte til en ny Høyre-Frp regjering, og mange i Høyre sier at de også lengter tilbake til den tiden. Så da håper vi at folk stemmer på oss og legger press på at Høyre skal kvitte seg med daukjøttet i sentrum, sier han.