Høie etter kommune-kritikk: − Satte de i en vanskelig situasjon

Flere kommuner har kritisert regjeringen for unødvendig kaos etter plutselige regelendringer. Nå lover helseministeren bot og bedring.

– Vi kom fram til at det var bra at vi jobber godt sammen om dette og har en dialog med kommunene om både tidspunkt og innhold, slik at vi unngår de problemene som oppsto i ukene vi har bak oss der kommunene opplevde at vi kom med endringer som de ikke var godt nok forberedt på, og satte de i en vanskelig situasjon.

Slik oppsummerer helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) møtet med landets kommuneledere og Statsforvalterne torsdag kveld.

Møtet handlet om regjeringens ønske om å justere TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing og karantene). Ifølge helseministeren var hensikten å presentere de faglige rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI), og forankre både innhold og tidspunkt for endring i kommunene.

FORBEDRET: Helse- og omsorgsminister Bent Høie satser på at de nye endringene blir lettere å gjennomføre med mer kommunikasjon.

Med ordningen vi har i dag er fullvaksinerte og beskyttede unntatt fra smittekarantene. Det er også de under 18, med mindre det er deres husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som er smittet.

Nå er planen at dette også skal gjelde andre, og dermed lette på arbeidsmengden til kommunenes smittesporingsteam.

Smittesporing vil dermed bare omfatte husstandsmedlemmer og de som regnes som «tilsvarende nære», som for eksempel kjærester.

I praksis betyr dette at den smittede selv eller andre – for eksempel foresatte, skolen eller idrettslaget – tar kontakt med øvrige nærkontakter og gir beskjed om at disse bør la seg teste.

Satser på forankring

– Nå skal det være en dialog med kommunene om både innholdet i dette og tidspunktet man mener man er forberedt til å gjennomføre det, sier Høie.

Før møtet sa kommunedirektør i Trondheim Morten Wolden til VG at det har vært mye uklarheter rundt TISK. Etter møtet er han positiv.

– Fornøyd, men opplever at det fortsatt er en del uklart som vi nå må følge opp videre, oppsummerer han i en tekstmelding.

Wolden synes det er positivt at helseministeren inviterte kommunene til møtet.

– Vi opplever at nasjonale myndigheter tar selvkritikk for kommunikasjon og informasjon til det nye testregimet, sier Wolden.

POSITIV: Kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden.

Det at både statsråden, FHI og Helsedirektoratet er opptatte av at endringene forankres godt før det settes er gode tegn, mener han.

Samtidig sier Wolden at det er klart at strategien om å slå ned smitten ikke lenger er aktuell.

– Tydelig signal fra nasjonale myndigheter nå at man ikke lenger skal slå ned pandemien, men ha kontroll. Smittesporing blir ytterligere nedtonet, mindre karantene, mer testing. Her er det mange praktiske spørsmål som dukker opp som vi trenger å finne gode svar på sammen i dagene som kommer.

Wolden mener også det fortsatt er viktig at det kommuniseres både lokalt og nasjonalt at pandemien ikke er over.

– Det er fortsatt mye dobbel-kommunikasjon, og det er fortsatt flere uker til hele den voksne befolkningen er vaksinert.

– Steg i riktig retning

Byrådsleder i Bergen kommune, Roger Valhammer (Ap), er glad statsråden og kommunelederne nå har hatt et felles møte.

– Kveldens møte er et steg i riktig retning. Det er vi i kommunene som er tettest på og vet hvor skoen trykker. Derfor er det helt nødvendig med dialog i forkant av store endringer og beslutninger.

SAMARBEID ER LØSNINGEN: Byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer.

– Det nytter ikke å komme med nasjonale tiltak som ikke lar seg gjennomføre, eller frister det er umulig å innfri, skriver Valhammer til VG.

Byrådslederen mener at de nå må jobbe sammen for å finne løsninger.

– Det har de siste ukene vist. Nå må vi samordne oss, finne gode løsninger, til det beste for innbyggerne i Bergen kommune og andre kommuner som er rammet av høy smitte. Jeg setter pris på at det nå legges opp til en tettere dialog, skriver han.

Allerede endret

Helsesjef i Stavanger kommune, Runar Johannessen, sier kommunen fikk dårlig tid på seg, men at de selv hadde tenkt at endring måtte til.

– I begynnelsen syns jeg vi fikk kort varsel med endringer nesten fra en dag til en annen. Siden vi hadde startet å tilbakeføre ressurser og personell til ordinære arbeidsoppgaver i kommunen, og det hadde krevd mer ressurser enn før om vi skulle fortsette med TISK og smittesporing på samme måte.

– Det var kaos i starten, men vi fant ut allerede i midten av forrige uke at vi var nødt til å justere smittesporingen, så nå er det ok, sier han til VG.

Før møtet med Høie hadde derfor Stavanger allerede gjort de fleste endringene.

– Vi har egentlig allerede gjort det. Det er ikke noen vei utenom det, i hvert fall i forhold til å justere TISK. Vi kan ikke lenger følge opp fjerne nærkontakter som før. En ting er at det blir litt flere positive når vi åpner opp, men det blir også veldig mange flere nærkontakter, forklarer Johansen.

– Det var heller ikke blant de fjerne nærkontaktene smitten var størst. Til å bremse utviklingen videre syns jeg dette er bra, legger helsesjefen til.