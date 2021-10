MASSEDRAP: Fem personer ble drept og tre skadet etter at flere personer ble angrepet både innendørs og utendørs i sentrum av Kongsberg onsdag forrige uke.

Politiet ropte varsku: Psykisk syke vil utgjøre en alvorlig trussel

Opptil 45 prosent av alle drap og drapsforsøk siden 2016 er begått av personer med symptomer på psykisk lidelse. Ofte er gjerningspersonen kjent både i helsevesen og politiet i forkant.

Politiets hovedhypotese er at drapssiktede Espen Andersen Bråthen (37) var psykisk syk da han onsdag kveld forrige uke drepte fem personer med stikkvåpen i Kongsberg, noe han har erkjent.

Både politiet, PST og helsevesenet har i en årrekke hatt kjennskap og kontakt med 37-åringen, og har mottatt flere bekymringsmeldinger om ham. Senest i 2018 varslet PST helsevesenet om at Bråthen muligens kunne utføre et «lavskala angrep med enkle virkemidler».

Allerede på nyåret i år slo politiet alarm om at alvorlig psykisk syke vil kunne begå grove voldshandlinger og utgjøre en alvorlig trussel for andre.

Bakgrunnen var blant annet at politiet på bare fire år har opplevd en økning i oppdrag knyttet til psykiatri med hele 43 prosent, fra 37.130 oppdrag i 2016 mot 53.219 oppdrag i fjor.

– Volden rammer både tilfeldige personer i det offentlige rom og personer i gjerningspersonens nære omgangskrets, uttalte beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet den gang.

DREPT: Det var Hanne Merethe Englund (56), Gunnar Erling Sauve (75), Liv Borge (75), Andréa Meyer (52) og Gun Marith Madsen (78) som mistet livet onsdag denne uken.

Grovere og mer hensynsløs vold

Imellom 30 og 45 prosent av alle landets anmeldte drap og drapsforsøk siden 2016, har det vært enten symptomer på, mistanke om eller allerede diagnostisert psykisk lidelse hos gjerningspersonen, kommer det frem i politiets egen trusselvurdering for 2021.

Nærmere 60 prosent av disse gjerningspersonene ble senere vurdert til å være ikke strafferettslig tilregnelige.

Bare det siste året er det flere eksempler på at personer med symptomer på psykiske lidelser har stått bak flere drap (se faktaboks).

Ikke bare er andelen av drap og drapsforsøk begått av psykisk syke personer økende, men volden er også grovere og mer hensynsløs. Ifølge politiet innebærer den også trusler med våpen på offentlig sted, for eksempel ved bruk av replikavåpen, kniv, sverd eller øks.

Ofte kjent hos politi og helse

I politiets egen trusselvurdering for 2021 trekker de frem at gjerningspersonene ofte er godt kjent hos både politiet og helsevesenet. Selv om mange av disse i perioder kan være innlagt på psykiatrisk avdeling, er det flere som ifølge politiet ikke oppfyller vilkårene for tvangsinnleggelse. Dette på tross av at familie og omgangskrets har uttrykt bekymring.

– Økningen i tilfeller av grov vold utført av personer med alvorlige psykiske lidelser kan ha sammenheng med endringene i vilkårene for tvungent psykisk helsevern fra 2017, heter det i trusselvurderingen.

Den aktuelle lovendringen trådte i kraft i 2017, og den forbyr hovedsakelig tvangsbruk i helsesektoren, med mindre pasienten ikke er i stand til å samtykke. Det er unntak for pasienter som utgjøre en alvorlig trussel for sitt eget eller andres liv og helse.

– Får ikke utredning de trenger

At Politidirektoratet slo alarm om en slik økning, overrasker ikke psykiater Randi Rosenqvist. Hun er heller ikke overrasket over at endringen i loven om psykisk helsevern fra 2017 trekkes inn.

– Det forundrer meg ikke et øyeblikk. Slik som loven og den politiske ideologi er, sitter det nå veldig langt inne å utrede uten eget samtykke, sier hun.

– Det store rettssikkerhetsmessige problemet i norsk psykiatri i dag er ikke at folk blir tvangsinnlagt når de ikke burde være tvangsinnlagt, men at folk ikke får den utredningen de trenger. Reglene og sengekapasiteten hindrer avdelingene i å bruke tid og ressurser på folk som har store atferdsavvik i tillegg til en kaotisk tankegang.

Rosenqvist mener også det at politiet får flere slike saker i utgangspunktet, har en klar sammenheng med mangel på plasser i psykiatrien.

– Det er et faktum som gjelder norske forhold, at jo færre senger det er i psykiatrien, jo flere plasser er det i fengsel. Det er et gap som vi ikke kan være stolte av, sier hun.

– Jeg tror terskelen for å kunne tvangsinnlegge burde vært lavere, men det som også er problemet er at det er ikke plasser i akuttavdelingene. Gjennomsnittlig liggetid i psykiatrien 18 dager, men enkelte pasienter er innlagt i flere år – da er det svært mange som er innlagt kun i noen få dager. Du får ikke til en god utredning av en litt paranoid, aggressiv person på bare et par dager.