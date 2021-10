Nato-sjefen refser atom-traktat - Norge vil være observatør

BRUSSEL (VG) Det har vakt oppsikt at Støre-regjeringen vil gjøre Norge til observatør i arbeidet med en traktat om atomvåpenforbud. – Ikke veien å gå, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

På vei inn til torsdagens forsvarsministermøte i Brussel, var Stoltenberg klar på at alliansen er sterkt kritiske til arbeidet som pågår med en traktat om en atomvåpenfri verden.

Det er arbeidet med denne traktaten den nye Støre-regjeringen - stikk i strid med det som har vært Norges politikk til nå - vil at Norge skal ha en rolle som observatør.

Det har allerede falt Norges viktigste allierte, USA, tungt for brystet:

Norge er det første og foreløpig eneste land i NATO som varsler deltagelse på dette FN-ledede møtet med landene som har bundet seg til traktaten. Konferansen finner sted i Wien i januar 2022.

VG fikk forrige uke bekreftet fra flere kilder at amerikanske myndigheter straks kontaktet Utenriksdepartementet med spørsmål da de leste dette punktet i Hurdalsplattformen:

«Regjeringen vil at Norge deltar som observatør på statspartsmøtene til traktaten om forbud mot kjernevåpen.»

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier at dette trolig blir tema når alliansens forsvarsministre møtes.

– Må avskrekke

Nato-sjefen legger ikke skjul på at han mener en slik traktat er en dårlig idé.

– Natos mål er en atomvåpenfri verden. Men så lenge det finnes atomvåpen i verden, må vi ha muligheten til å avskrekke med atomvåpen. Vi tror ikke på ensidig nedrustning, sier Stoltenberg på spørsmål fra VG.

Hans etterfølger som Ap-leder, Jonas Gahr Støre, har overfor VG forsvart ønsket om å tre inn i arbeidet som observatør, slik:

– Jeg er opptatt av at vi kommer oss inn igjen i mange av de prosessene som går fremover. Det er jo veldig alvorlig at nedrustningsarbeidet står så stille. Da går det også gal vei, sa Støre til VG, på sin første dag som statsminister.

Men han la også til:

– Vi har ikke gått inn for tilslutning. Det har Ap vært tydelig på. Traktaten ble ikke fullført av noen NATO-land. Norge var med i oppstarten av dette. Det var jeg som startet denne prosessen som utenriksminister, svarer Støre.

– Ikke tryggere

Stoltenberg sier klart at han ikke tror den traktaten det nå jobbes med, vil gjøre verden til et tryggere sted.

– Det blir ikke en tryggere verden av at Russland, Kina og andre har atomvåpen, mens vi ikke har det. Vi tror ikke på at det er veien mot en tryggere verden, sier Stoltenberg.

Han sier videre at han tror dette blir tema på torsdagens møte.

– Vi forventer at dette er noe som Nato-land vil ta opp med sine allierte, og at det blir diskutert blant forsvarsministrene her i Nato i dag, sier Stoltenberg.

Alliansens forsvarsministre skal ellers diskutere veien videre etter uttrekningen fra Afghanistan tidligere i høst - som endte med fullstendig kollaps for de Nato-trenede afghanske sikkerhetsstyrkene, og en knusende seier for erkefienden Taliban.