Nato-sjefen refser atom-traktat - Norge bøyer ikke av

BRUSSEL (VG) Det har vakt oppsikt at Støre-regjeringen vil gjøre Norge til observatør i arbeidet med en traktat om atomvåpenforbud. – Ikke veien å gå, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg til VG.

Av Alf Bjarne Johnsen

På vei inn til torsdagens forsvarsministermøte i Brussel, var Stoltenberg klar på at alliansen er sterkt kritiske FN-traktaten om en atomvåpenfri verden.

Norge er det første og foreløpig eneste land i NATO som varsler deltagelse på det FN-ledede møtet med landene som har bundet seg til traktaten. Konferansen finner sted i Wien i januar 2022.

– Jeg erkjenner at det blir vanskelig å få forståelse for dette, og at det vil være kritiske røster i Nato, sier den nye norske forsvarsministeren Odd Roger Enoksen (Sp) til VG i Brussel torsdag formiddag.

USA har tatt opp saken

Det er arbeidet med denne traktaten den nye Støre-regjeringen - stikk i strid med det som har vært Norges politikk til nå - vil at Norge skal ha en rolle som observatør.

Det har allerede falt Norges viktigste allierte, USA, tungt for brystet:

VG fikk forrige uke bekreftet fra flere kilder at amerikanske myndigheter straks kontaktet Utenriksdepartementet med spørsmål da de leste dette punktet i Hurdalsplattformen:

«Regjeringen vil at Norge deltar som observatør på statspartsmøtene til traktaten om forbud mot kjernevåpen.»

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier at dette trolig blir tema når alliansens forsvarsministre møtes i Brussel torsdag og fredag.

– Må avskrekke

Nato-sjefen legger ikke skjul på at han mener en slik traktat er en dårlig idé.

– Natos mål er en atomvåpenfri verden. Men så lenge det finnes atomvåpen i verden, må vi ha muligheten til å avskrekke med atomvåpen. Vi tror ikke på ensidig nedrustning, sier Stoltenberg på spørsmål fra VG.

I samtalen med VG slår Odd Roger Enoksen fast - på vegne av Støre-regjeringen, at Norge ikke har tenkt å slutte seg til atomvåpenforbudet i FN-traktaten:-

– VI har ikke tenkt å signere noen avtale. Vi står fullt og fast bak NATOs linje. Det vil ikke være mulig - dessverre - med ensidig nedrustning. Det vil heller ikke være noe vi vil arbeide for eller kan forsvare, sier han.

Men samtidig slår han fast at regjeringen vil sende observatører til atomforbud-møtet:

– Så planlegger vi å delta. Vi vil lytte og se hva som skjer innenfor traktatarbeidet. Men det er på ingen måte et brudd med NATOs linje, sier Enoksen.

Vil vurdere reaksjonene

– Men Norge må trolig svi av mye politisk kapital gjennom å stå fast på denne tilnærmingen. Er det verd det?

– Det gjenstår å se. Både hvor mye politisk kapital vi svir av og om det er verd det. Vi er i en veldig tidlig fase. Det ligger der. Dette planlegger vi å gjøre. Så får vi vurdere hvor kraftige reaksjonene fra NATO blir. Men vi har akkurat nå ikke noe annet syn på dette, annet enn at vi planlegger å følge møtet, sier den nye forsvarsministeren.

Stoltenbergs etterfølger som Ap-leder, Jonas Gahr Støre, har overfor VG forsvart ønsket om å tre inn i arbeidet som observatør, slik:

– Jeg er opptatt av at vi kommer oss inn igjen i mange av de prosessene som går fremover. Det er jo veldig alvorlig at nedrustningsarbeidet står så stille. Da går det også gal vei, sa Støre til VG, på sin første dag som statsminister.

Men han la også til:

– Vi har ikke gått inn for tilslutning. Det har Ap vært tydelig på. Traktaten ble ikke fullført av noen NATO-land. Norge var med i oppstarten av dette. Det var jeg som startet denne prosessen som utenriksminister, svarer Støre.

– Ikke tryggere

Stoltenberg sier klart at han ikke tror den traktaten det nå jobbes med, vil gjøre verden til et tryggere sted.

– Det blir ikke en tryggere verden av at Russland, Kina og andre har atomvåpen, mens vi ikke har det. Vi tror ikke på at det er veien mot en tryggere verden, sier Stoltenberg.

Han sier videre at han tror dette blir tema på torsdagens møte.

– Vi forventer at dette er noe som Nato-land vil ta opp med sine allierte, og at det blir diskutert blant forsvarsministrene her i Nato i dag, sier Stoltenberg.

«Rocket Man»

– Siden du er fra Andøya, Enoksen, og kommer rett fra romindustrien til Forsvarsdepartementet - er du forberedt på at du kan bli kalt «Rocket Man»?

– Det har mange gjort allerede, svarer Enoksen.

Etter en kort tenkepause utdyper han:

– Etter kommunevalget, da Senterpartiet fikk rundt 70 prosent i Andøy, sa folk at det bare var to steder i verden som både var ettpartistat og drev og skjøt raketter!