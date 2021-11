SIKKERHETSAVDELING: På Dikemark, Helse Sør-Øst, ligger noen av Norges sikkerhetspsykiatriske døgnplasser.

Overlege: Syke må nærmest begå alvorlig vold for å få behandling

Å ivareta samfunnsvernet kan for sikkerhetspsykiatrien innebære å måtte rydde plass til domfelte pasienter – på bekostning av ikke-dømte som har høyere grad av psykose, ifølge ekspert.

Publisert: Nå nettopp

Søndag skrev VG om at domfelte legger beslag på nesten halvparten av de 220 sikkerhetspsykiatriske døgnplassene i Norge.

– Det er nesten slik at man må begå alvorlig vold mot andre, som drap, for å få behandling, sier sikkerhetspsykiatriekspert Kjersti Narud.

Hun er overlege ved Regionalt kompetansesenter SIFER (sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri) ved Oslo universitetssykehus, førsteamanuensis i medisin og medlem i psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon.

MÅ SLÅSS OM PLASSENE: Sikkerhetspsykiatriekspert Kjersti Narud sier at de som er lagt inn på sivilrettslig grunnlag må slåss om plassene med de som er dømt til TPH.

I en ny rapport fra Helsedepartementet kommer det frem at behandlingskapasiteten reduseres for andre pasienter som klinisk sett har større behov for en døgnplass enn domfelte.

Helseminister Kjerkol svarer: Behov for en viss omstilling av tjenestene.

Må overføre eller skrive ut pasienter

Kjersti Narud opplyser at voldsutøvelse og samtidig alvorlig psykisk sykdom gjør at domfelte må behandles i sikker institusjon for å ivareta samfunnsvernet.

I de tilfellene er sikkerhetspsykiatrien pålagt å ta imot domfelte til døgnbehandling.

– Dette kan innebære at man må overføre eller skrive ut en annen pasient som kan være sykere og ha større grad av psykosesymptomer enn den domfelte, sier Narud.

VG har tidligere skrevet at Psykologforeningen slår alarm om at pasienter må skrives ut fra distriktspsykiatriske sentre for at det skal bli plass til nye.

Overlege: Dom er sikreste måte å få hjelp

Fred Heggen, som er ansatt som overlege i psykiatri på Gaustad sykehus, men som uttaler seg på egne vegne, deler Kjersti Naruds synspunkt:

«Ordinære» pasienter, underlagt «ordinært» tvungent psykisk helsevern, nedprioriteres til fordel for pasientene som er dømt fordi sykehusene er pålagt å ta dem imot.

«MANGELFULLT LOVVERK»: Ingen pasienter med alvorlige sinnslidelser får bedre oppfølging i psykisk helsevern enn de som er dømt til tvungent psykisk helsevern, mener overlege Fred Heggen.

Heggen mener at stadig flere i dag opplever at de ikke får den hjelpen de er i behov av, grunnet manglende ressurser og et mangelfullt lovverk.

– Den sikreste måten å få adekvat hjelp for en person med en alvorlig sinnslidelse, er å sørge for at man får dom til behandling. Begår man et drap, er man i prinsippet sikret et slikt utfall i tingretten, sier han.

– Ingen pasienter med alvorlige sinnslidelser får bedre oppfølging i psykisk helsevern enn de som er dømt til tvungent psykisk helsevern. Dette er nok et ubestridelig faktum.

Kortvarige opphold og hyppige reinnleggelser

Overlege Kjersti Narud påpeker at det i Danmark finnes to typer sikkerhetsavdelinger:

En for de som er dømt til behandling og en for de som er lagt inn såkalt sivilrettslig, etter psykisk helsevernloven.

– Det vil være helt rimelig å ha det også i Norge. Nå må de som er lagt inn på sivilrettslig grunnlag slåss om plassene med de som er dømt til tvungent psykisk helsevern.

Se bildene: På innsiden av Dikemark

Narud er kritisk til at antallet døgnplasser i spesialisthelsetjenesten som helhet er redusert. Hun mener at pasienter der kunne hatt mulighet til å være noe lengre tid og blitt godt utredet og stabilisert.

– Slik kunne man unngå kortvarige innleggelsene som er et resultat av få akuttsenger. Dette medfører hyppige reinnleggelser, av samme korte varighet, sier Narud.

– På sikt ville man med lengervarende opphold unngått at pasienter må begå alvorlige lovbrudd for å få et adekvat utrednings- og behandlingsbehov dekket.

Psykiatersjefen: Spiser av psykisk helsevern-ressurser

Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening, sier til VG at tilbakemeldinger han får, gir ham inntrykk av at veldig mange av sikkerhetsplassene går med til de som blir dømt til behandling.

PSYKIATRI-SJEF: Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening.

Han påpeker at disse trenger behandling – de er ikke på sykehus bare fordi politiet eller fengselsvesenet ikke vil ha dem.

– Men det er ganske mye arbeid med den gruppen. Når de først dømmes til behandling må vi ha dem til et ganske høyt sikkerhetsnivå, i hvert fall hvis det er et høyt farenivå som ligger til grunn, sier Lien.

Hvis sykehuset mener en dømt er ferdig behandlet, kan de skrive vedkommende ut, men etter samarbeid med domstolene.

– Det krever ganske mye ressurser å gjøre dette arbeidet på vegne av det juridiske. Dette går på helsebudsjettet, sier han.

– Selv om det er leger og annet helsepersonell som utfører oppgavene, knytter dette seg til det juridiske. Da ser man hvordan dette spiser av ressursene i helsevesenet og psykisk helsevern