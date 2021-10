INN I REGJERING: Ifølge VGs kilder Ingvild Kjerkol klar for en av de viktigste jobbene i Støres regjering.

Opplysninger til VG: Kjerkol klar som helseminister

Ingvild Kjerkol ligger mandag kveld an til å bli helseminister i Jonas Gahr Støres regjering, ifølge VGs opplysninger.

Publisert: Nå nettopp

Den kommende statsministeren er godt i gang med å kontakte sine utvalgte statsråder.

Etter det VG kjenner til, er det fortsatt avklaringer som gjøres, og både i Ap og i Sp understrekes det at «ingenting er klart før alt er klart».

VG kjenner også til at det har blitt gjort omrokeringer i løpet av de siste dagene.

Som VG har skrevet tidligere, er det ingen tvil om at Ap-nestleder Bjørnar Skjæran skal inn i regjeringen. VG kjenner også til navnene som Sp før helgen spilte inn som sine ønskede statsråder – men flere navn på denne listen er ikke bekreftet ennå.

Men det synes nå helt klart at storfavoritten Ingvild Kjerkol (46) kommer til å bli presentert som helseminister sammen med det øvrige mannskapet når statsminister Støre kommer ut på slottsplassen torsdag denne uken.

Opplysninger til VG: Støre har bedt Vedum ta finansministerjobben

SENTRAL: Ingvild Kjerkol ligger an til å få en tung post i Støres regjering.

Krevende post

Kjerkol er leder av Trøndelag Ap, er Aps helse- og sosialpolitiske talsperson og sitter i helsekomiteen på Stortinget. Hun har vært stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag siden 2013, og har lang erfaring fra fylkespolitikken.

Helseministerposten regnes som en av de aller tyngste i en regjering, fordi arbeidsmengden er omfattende, og helsesektoren er svært krevende å styre.

Jonas Gahr Støre var selv helseminister fra 2012 til 2013, i Jens Stoltenbergs trepartiregjering. Den regjeringen hadde fire helseministre på åtte år.

Dersom det ikke blir endringer i siste liten, kommer Kjerkol til å overta nøkkelkort og kontor fra Bent Høie (H), som har vært helseminister sammenhengende i åtte år. Det er lenger enn noen annen før ham.

GÅR AV: Bent Høie (H) er ferdig som helseminister etter åtte år. Her etter første dose med coronavaksine.

Kjerkol kommer også inn i et departement som har vært gjennom sin mest arbeidskrevende periode, etter at coronapandemien traff Norge for ett og et halvt år siden.

Sykehuspolitikken er for øvrig et felt der det er en viss avstand mellom Ap og Sp: Mens Sp vil oppheve hele foretaksmodellen som er grunnmuren i Sykehus-Norge, er Ap en forsvarer av systemet som ble opprettet av daværende helseminister Tore Tønne i Jens Stoltenbergs første regjering for 20 år siden.

Kabalen er klar i Støres hode

Jonas Gahr Støre sier til VG mandag ettermiddag at regjeringskabalen ikke er helt ferdig, men at den er det oppe i hans hode.

Det blir fremholdt overfor VG at det er en «evig sannhet» at en regjering ikke er på plass, før alle elementene i kabalen er på plass:

Er det en ubalanse knyttet til kjønn og geografi, kan det i en siste fase endre hvem som kommer inn.

Det foretas også sjekker av de ulike kandidatene knyttet til økonomi, økonomiske bindinger og private forhold, som kan gjøre dem uaktuelle.

PSST! Aps partisekretær Kjersti Stenseng skal ikke inn i regjeringen. Det bekrefter hun selv overfor Dagbladet mandag kveld.