Forskerne på Haukeland oppdaget at flere pasienter fikk tilbakefall

Kirurgene som stod bak forskningen for Haukeland universitetssykehus oppdaget selv at flere av deres pasienter fikk tilbakefall og spredning av kreften de var behandlet for. Dette skrev en medisinstudent en oppgave om.

VG har gjort vesentlige endringer i denne saken etter publisering. Vi siterte først NRK på en sak om at det var en medisinstudent som først avslørte feilen i kreftstudien, men dette stemmer ikke. Se mer nederst i saken.

– Fagmiljøet med studentens veileder initierte denne undersøkelsen, sier klinikkdirektør på kirurgisk avdeling, John-Helge Heimdal.

Pasientene var inkludert i en såkalt watch and wait-studie, hvor man skulle forske på om noen pasienter med kreft i endetarmen kunne unngå kirurgi. De gjennomgikk stråling og ble nøye overvåket av kirurgene ved Haukeland universitetssykehus.

Noen pasienter med endetarmskreft kan ha blitt sykere underveis, fordi de deltok i forskningsprosjektet på Haukeland sykehus istedenfor å bli operert, skrev Aftenposten onsdag kveld.

I saken refererer de til en kronikk skrevet av Hans Wasmuth, som var initiativtager til studien publisert på kirurgen.no. Der skriver han at mange pasienter nok er blitt utsatt for unødvendig helserisiko, ved at de ikke ble operert som andre.

10 pasienter som deltok i studien fikk spredning til andre organer. De hadde 31 pasienter totalt. Ledelsen var klinikken som utførte studien

Helsetilsynet koblet inn

Torsdag ettermiddag ble det klart at Helsetilsynet skal granske «alvorlige samt uønskede og uventede hendelser» som kan ha sammenheng forskningsprosjektet.

– Vi avventer oversendelse av skriftlig melding og dokumentasjon før vi tar stilling til videre tilsynsmessig oppfølging, skriver fagsjef Toril Sagen i avdeling for spesialisthelsetjenester i helsetilsynet til NRK.

Studien ble stoppet i november 2020, men Helsetilsynet ble ikke varslet om saken før nylig – nesten ett år etter at studien ble stanset.

– Når saken burde vært meldt, vil være et naturlig tema for oss å følge opp i den videre saksbehandlingen, sier Sagen.

Gransking av hva som har skjedd foregår i Fagrådet Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG-CR) under et møte torsdag.

– Viktig å følge opp pasientene

Kreftforeningen mener at det er viktig å få en oppklaring i saken.

– Vi tenker at det er viktig at disse pasientene blir fulgt opp på en god måte. Også er det jo ting knyttet til studien som gjør at det er viktig å få opp alle fakta i saken, sier assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei til VG.

Han oppfordrer samtidig rammede pasienter til å kontakte Kreftforeningen for å få rettshjelp.

– Vi har en egen tjeneste der vi kan gi juridisk veiledning til kreftpasienter. Vi kan bistå dem med situasjonen de er i.

Opdalshei ønsker ikke å kommentere hva han tror kan bli utfallet av et eventuelt søksmål.

– Jeg tror det er for tidlig å si før vi har fått all fakta på bordet. Vi kjenner saken litt på et overfladisk nivå på nåværende tidspunkt, sier han.

Han legger til at intensjonen med studien er god, og at det blant annet er denne type studier som gjør at man kommer seg fremover i kreftforskning.

Har beklaget

Aftenposten skriver at avdelingssjef Nedrebø bekrefter det Wasmuth tar opp.

Han sier utstyret til å ta bilder ikke fungerte godt nok, og at sykehuset gikk over til å la to leger undersøke pasientene for å vurdere hvem som skulle inkluderes i studien.

– Vi er veldig lei oss. Vi burde ha trukket oss fra studien da vi innså at vi ikke hadde gode nok bilder, sier han til avisen.

