REFORHANDLES: Tekniker Jonny Andersen foran serverparken i Alvdal.

Alvdal setter russerne på vent

Alvdal kommune avventer å fornye leiekontrakten med den omstridte, russiskeide serverparken.

Publisert: Nå nettopp

VG skrev i helgen om bitcoin-eventyret i Alvdal. Det russiske selskapet New Mining Company varslet i 2017 at de ville investere mer enn en milliard kroner i to gigantiske datasentre i Alvdal og Tynset, noe som kunne gi 65 ansatte.

– Det som nå kommer frem rundt New Mining Company og Dataroom var ukjent for oss, og det skaper ikke tillit. Dette er ikke den måten vi ønsker å skape næring i Alvdal, sier kommunedirektør Per Arne Aaen til VG.

SKEPTISK: Kommunedirektør Per Annar Aaen.

Tjener ikke penger

Fire år etter har det norske selskapet Dataroom, som representerer de russiske investorene i Norge, ennå ikke begynte å tjene penger.

I senteret på Alvdal er det ingen ansatte, og planene om datasenter i nabokommunen Tynset er skrinlagt for flere år siden.

Søndag skrev VG at New Mining Company er i ferd med å avvikles.

VG kunne også avsløre at russiske New Mining aldri har vært eier av det norske selskapet Dataroom, slik Alvdal kommune hele tiden har trodd. Samtidig er de to tidligere daglige lederne i Dataroom siktet for grov økonomisk kriminalitet i en annen sak som ikke omhandler Dataroom.

les også Da russerne kom til bygda

– Dette var nye opplysninger for oss. Eierskapet og hvem som bekler rollene blir stående som store spørsmål. Vi kjenner ikke til at noe ulovlig er skjedd, men dette er ikke veldig tillitvekkende, sier kommunedirektøren.

Nå må Alvdal kommune bestemme seg for om de vil forlenge leieavtalen med selskapet Dataroom, som har tre russiske containere i virksomhet med å utvinne kryptovalutaen bitcoin.

Varsler 24 containere

Leieavtalen gikk ut 31. januar 2020, og skulle vært reforhandlet.

Naboene til serverparken klager på støy fra kjøleviftene i de russiske containerne, og Alvdal kommune bestemte seg tidligere i år for å avvente reforhandlingen av leiekontrakten. Kommunen har forlangt at selskapet Dataroom må komme opp med en plan for å få bukt med støyplagene.

BRÅKER: Både datamaskinene og kjøleviftene støyer kraftig.

Det norske selskapet Dataroom, som eies av russiske investorer gjennom to holdingselskaper i Østerrike og Hongkong, har varslet at de vil utvide serverparken til å romme totalt 24 containere som skal utvinne bitcoin.

En rekke naboer har klaget på kraftig støy fra serverparken, selv om det i dag bare er tre containere i drift. Naboene frykter at åtte ganger så mange containere som det er i dag, kan forringe livskvaliteten deres.

Etter VGs reportasje om bitcoineventyret i Alvdal varsler kommunedirektør Aaen en ny runde vurderinger i kommunen.

– Skeptisk

– Jeg er umiddelbart mer skeptisk til om dette er ønsket virksomhet hos oss. Selv om det ikke er dokumentert noe ulovlig, må vi se på etikken i det vi gjør, sier Aaen.

VIL AVSLUTTE AVTALE: Tidligere ordfører Johnny Hagen.

Tidligere ordfører Johnny Hagen (Ap), som selv ønsket de russiske investorene velkommen til bygda for fire år siden, er nå tydelig på at han mener leieavtalen ikke bør videreføres.

– VG har avdekket en del merkelige forhold som ikke ser så bra ut. Det kan synes som en virksomhet ingen har ordentlig oversikt over. Jeg mener det er moralsk forkastelig hvis kommunen skal ha denne typen samarbeidspartnere, sier Hagen.

– Du satt selv som ordfører for fire år siden, angrer du på at du slapp disse selskapene til?

– Det er lett å være etterpåklok, men det er klart at i fremtiden må vi gjøre grundigere research. Det er lett å bli bondefanget.

UTVIDER: En ny container (til høyre) er på plass, men ikke tatt i bruk.

Den tidligere ordføreren er nærmeste nabo til containerparken på industriområdet Plassen, og er selv en av mange naboer som har klaget på støyen fra de russiske containerne.

– Fremmed verden

Støyen kommer både fra minerne – datamaskinene som utvinner kryptovalutaen bitcoin – og fra de kraftige kjøleviftene som går dag og natt. Bitcoinutvinningen krever enorme mengder datakraft og strøm.

Hagen, som fremdeles sitter både i kommunestyret og formannskapet, varsler at han vil ta saken opp under kommunestyremøtet i Alvdal denne uken.

Allerede før VGs avsløringer mente Hagen at kommunen burde avvikle leieforholdet.

– Vi skulle gjerne vært dette foruten, det har ikke vært de store inntektene. Et annet forhold er jo også den store energibruken. Rent moralsk mener jeg vi ikke bør fornye avtalen. Det er viktig å huske at selv om vi avslutter denne avtalen, så sitter Alvdal igjen med en flott industritomt som egner seg til veldig mye annet, sier Hagen til VG.

UØNSKET: Dataeventyret er ikke blitt helt slik alvdølene håpet.

Ordfører Mona Murud (Sp) minner om at Alvdal kommune ikke har tapt noe på det russiske bitcoineventyret.

– Status i dag er langt unna det vi ble forespeilet for fire år siden. Dette er en ganske fremmed verden for oss. Tydeligvis er det andre eiere enn de vi trodde. Men vi har ikke investert mye, og heller ikke tapt penger. Nå blir denne saken et tema i kommunen, sier Murud.