UKLART OM TOPPOST: Påtroppende statsminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har finansministerposten fortsatt liggende på bordet.

Strid om finans­minister-posten: Støre har bedt Vedum ta jobben

Senterpartiet har fremmet forslag om stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik som finansminister. Men Jonas Gahr Støre skal ha bedt partileder Trygve Slagsvold Vedum ta jobben selv.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ap ønsker nemlig at finansministeren skal være en som sitter i partiledelsen. Usikkerheten rundt Gjelsvik handler ikke om hans kvalifikasjoner, får VG opplyst.

Støre sier til VG mandag ettermiddag at regjeringskabalen ikke er helt ferdig, men at den er det opp i hans hode.

Og han sier at han nå vet hvem som blir finansminister og at han tror at det er et veldig godt valg.

VGs kilder sier at Sp skal ha blitt bedt om å tenke seg om en gang til, og vurdere om en av de tre i partiledelsen heller blir finansminister.

De aktuelle, om Ap får det som de har ønsket, er i så fall partilederen Trygve Slagsvold Vedum, eller en av nestlederne: Ola Borten Moe eller Anne Beathe Tvinnereim. Den fjerde i partiledelsen, ifølge Sps hjemmeside, er generalsekretær Knut M. Olsen.

Ifølge VGs kilder har Vedum fått klar beskjed fra Støre om at det er han som må ta posten. VG kjenner ikke til om det er avklart ennå hvem som blir finansminister.

les også «Nachspielkongen» Ap-Skjæran: – Vi har hatt «nach» hver kveld i Hurdal

VG er ikke kjent med om Marit Arnstad, som har vært Sps parlamentariske leder i forrige stortingsperiode, er aktuell for finansministerposten.

Hun sitter heller ikke formelt i partiledelsen.

FINANSBAKGRUNN: Sigbjørn Gjelsvik er den eneste aktuelle Sp-kandidaten, ved siden av Trygve Slagsvold Vedum, som har erfaring fra finanskomiteen på Stortinget.

Gjelsvik representerer Akershus på Stortinget, og har vært sitt partis ledende finanspolitiker de siste årene. Under forhandlingene om regjeringsplattform på Hurdalsjøen de siste ukene, er det han og Arnstad – og ikke Sps to nestledere – som har sittet i partiets forhandlingsutvalg.

Gjelsvik var også sentral i de intense forhandlingene om de ulike krisepakkene under corona-pandemien.

TOPPMØTE PÅ HURDAL: Sigbjørn Gjelsvik, Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad på den ene siden av bordet og Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng (delvis skjult) på den andre siden.

Flere kilder bekrefter overfor VG at dette er listen over de sentrale statsrådene som Sp har bedt om at skal inn i den nye Støre-regjeringen.

Finansminister Sigbjørn Gjelsvik

Kommunalminister Trygve Slagsvold Vedum.

Næringsminister Geir Pollestad.

FAVORITT, MEN..: Geir Pollestads posisjon som mulig næringsminister blir utfordret av Ap.

Landbruksminister Sandra Borch.

Bistand/utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Forsvarsminister Ola Borten Moe.

Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (28) skal trolig også inn i regjering.

Det blir overfor VG fremholdt at dette er en liste som ennå ikke er godkjent: Altså at Jonas Gahr Støre enda ikke har sagt ja.

les også Slik legger de regjeringskabalen

I Ap peker man på at det var viktig for Jens Stoltenberg at en i SVs ledelse tok på seg finansministerposten, da han satte sammen sin rødgrønne regjering i 2005. Den gangen endte det med at partilederen selv, Kristin Halvorsen ble finansminister.

Det var viktig for Stoltenberg at vedkommende som skulle ta politisk ledelse i det uten sammenligning viktigste innenrikspolitiske departementet, også skulle sitte i partiledelsen.

Årsaken er at det er så mange økonomiske forhold som partilederne hele tiden får på bordet, at den som er finansminister bør være en del av denne engere kretsen.

les også Hurdal-plattformen: Halv pris på fergebilletter – flere får gratis ferge

Presenteres torsdag

Denne uken kommer de politiske høydepunktene tett:

Mandag skal kong Harald foreta den høytidelige åpningen av Stortinget.

Tirsdag legger Solberg-regjeringen frem sitt siste budsjett. Deretter vil Erna Solberg formelt gå av som statsminister.

Onsdag legger Støre og Vedum frem sin regjeringsplattform.

Torsdag presenteres den nye regjeringen.

Det blir fremholdt overfor VG at det er en «evig sannhet» at en regjering ikke er på plass, før alle elementene i kabalen er på plass:

Er det en ubalanse knyttet til kjønn og geografi, kan det i en siste fase endre hvem som kommer inn.

Det foretas også sjekker av de ulike kandidatene knyttet til økonomi, økonomiske bindinger og private forhold, som kan gjøre dem uaktuelle.

les også Opplysninger til VG: Bjørnar Skjæran blir statsråd

VG har forgjeves forsøkt å få kommentar både fra Vedum og Gjelsvik.

Støre: - Jeg vet hvem det blir

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen ikke er på plass, men at den er det oppe i hans hode.

– En kabal går ikke opp før hele kabalen er på plass, men i midt hode er det klart.

– Vi skriver at det fortsatt er usikkerhet om hvem som blir finansminister?

– Jeg vet hvem det blir og jeg tror det er et veldig godt valg.

Han sier han ikke vil kommentere saken ut over det.