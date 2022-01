AVHØRT: Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen forklarte seg på nytt om Baneheia-saken i oktober og november i fjor.

De nye Baneheia-avhørene: Grillet om pakt

Om lag fire år før Baneheia-drapene skal Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen ha inngått en pakt: Hvis en av dem ble tatt for noe, så skulle ikke den andre blandes inn.

Publisert: Nå nettopp

Men dersom begge ble tatt samtidig, så var avtalen i pakten at de skulle fortelle sannheten, får VG opplyst.

I 2002 ble Jan Helge Andersen dømt til 19 års fengsel i Baneheia-saken, mens Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring. Kristiansen har i alle år nektet straffskyld og kjempet for renvaskelse.

I februar i fjor kom gjennombruddet for ham: Den gamle straffesaken ble gjenopptatt. Oslo politidistrikt har siden etterforsket saken på nytt, deriblant med nye avhør av Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen.

Hvorfor hadde de to tidligere kameratene behov for en pakt seg imellom?, var noe politiet nå undret seg over.

Bakgrunn: De nye Baneheia-avhørene

Gamle avhør

13. september 2000 ble de to tidligere kameratene pågrepet samtidig og siktet for overgrep og drap mot Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8).

Kort tid senere tilsto Jan Helge Andersen i politiavhør – og pekte samtidig på Viggo Kristiansen som initiativtager og hovedmann bak forbrytelsene. Kristiansen nektet straffskyld.

Én måned etter pågripelsen i 2000 satt Viggo Kristiansen i avhør på politihuset i Kristiansand. Der forklarte han seg blant annet om en pakt mellom Jan Helge Andersen og ham selv, får VG opplyst:

«Denne gikk ut på at den som ble tatt for noe skulle stå for det uten å blande inn den andre. Dersom begge ble tatt – skulle de begge fortelle sannheten.», forklarte Kristiansen i et avhør 12. oktober 2000.

Ifølge Kristiansen ble pakten etablert om lag fire år før drapene i Baneheia, altså rundt 1996. De tidligere kameratene skal ha vært enige om inngåelsen av pakten og innholdet i den, ifølge Kristiansens gamle politiavhør.

ÅSTEDET: Her saumfarer krimteknikere stedet i Baneheia der Stone Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i mai 2000.

Nye avhør

I Baneheia-saken ble Viggo Kristiansen også dømt for overgrep mot en annen mindreårige jente. Overgrepet skjedde noen år tidligere og Jan Helge Andersen var et sentralt vitne, siden han skal ha kommet overraskende på Kristiansen og den unge jenta.

I avhøret i oktober 2000 fikk Viggo Kristiansen spørsmål om denne episoden var bakgrunnen for pakten, noe han bekreftet i dette avhøret, får VG opplyst.

I de nye Baneheia-avhørene i oktober og november i fjor var pakten på nytt tema. Politiet ville nok en gang vite hva som gjorde at de tidligere kameratene inngikk en pakt.

Viggo Kristiansen svarte at han hverken kan huske å ha forklart seg om en pakt eller at han har snakket med Jan Helge Andersen om en pakt, får VG opplyst. Kristiansen mente også at dette var rykter og at han ville være forsiktig med å si noe om rykter.

Ingen husker

Politiet påpekte da at det var Kristiansen selv som forklarte seg om pakten for 21 år siden, får VG opplyst. Kristiansen forklarte at han fortsatt ikke husket noe om den og aldri praktisert noen pakt.

Politiet reagerte på at Viggo Kristiansen husket andre ting fra denne tiden, men ikke pakten. Kristiansen svarte at noen ting husker han, mens andre ting husker han ikke, får VG opplyst.

I tillegg gjentok han et tidligere svar, om at han har jobbet med Baneheia-saken i mange år nå og at det er andre ting som har vært viktigere for ham enn om han inngikk en pakt med Jan Helge Andersen eller ikke.

Viggo Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

FORSVARER: Advokat Arvid Sjødin har representert Viggo Kristiansen i en årrekke. Han ønsker ikke å uttale seg om denne saken til VG.

Ingen kommentar

Jan Helge Andersen har også fått spørsmål om den påståtte pakten og bakgrunnen for den, men heller ikke han husket å ha inngått en pakt med sin tidligere kamerat. Ifølge Andersen fikk han kun beskjed av Viggo Kristiansen om ikke å si noe om overgrepet, får VG opplyst.

Andersen kunne heller ikke huske at han har fått spørsmål om pakten i politiavhør for 21 år siden.

VG har vært i kontakt med Andersens advokat, Svein Holden. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Statsadvokat Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter ønsker heller ikke å kommentere saken.