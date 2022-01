I OPPOSISJON: Høyres finanspolitiske talsperson, Tina Bru, sier at mer strømpenger til folk ikke er et forsøk fra Høyre på å drive overbudspolitikk for å slå Støre-regjeringen.

Høyre krever at du skal få mer strømstøtte

Høyre krever at Støre-regjeringen tar en større del av din strømregning. Og de ledige, permitterte og folk på arbeidsavklaringspenger skal få en ekstra tusenlapp.

Av Bjørn Haugan

– Regjeringens strømpakke er ikke god nok: Den er altfor dårlig både for de med aller dårligst råd og for helt vanlige folk, sier Tina Bru, Høyres finanspolitiske talsperson og 2. nestleder til VG.

Hun sier at mange oppdaget, da strømregningen kom i desember, at det ikke var så mye staten tok av regningen.

– Jeg tror folk er overrasket over hvor lite regjeringens strømpakke faktisk utgjør. Mange trodde den kom til å monne mer enn den faktisk gjør. Derfor kommer Høyre til å legge frem en strømpakke 2.0. som gir enda bedre hjelp enn det regjeringen la frem i desember, sier hun.

Høyere prosentandel

Støre-regjeringen la før jul i fjor frem en strømpakke etter at strømprisene skjøt i været. Hovedgrepet var at staten tar regningen for 55 prosent av prisen over 70 øre kilowattimen.

– Når dere nå skal forsterke strømpakken skal prosentsatsen videre oppover, til eksempelvis 60, 65 eller 70 prosent?

– Detaljene er ikke klare, men det er slik ting vi ser på; høyere andel og ulike innslagspunkt.

– Når vil dere levere deres konkrete forslag?

– Det vil skje raskt. Vi sitter akkurat nå og ser på hvordan vi kan forsterke strømpakken.

– Hvordan skal dere dekke inn de økte kostnadene påplussingene gir?

– Staten tjener massivt på de høye prisene, så det skal ikke være noe problem. De pengene skal gå tilbake til dem som betaler den høye prisen som staten tjener på.

– Kommer godt med

Hun sier at de i tillegg vil gi en ekstra håndsrekning til de mest utsatte gruppene.

– Vi foreslår å gi 1000 strømkroner til ledige, permitterte og de på arbeidsavklaringspenger.

– Hver måned eller en engangsutbetaling?

– Det er en engangsutbetaling for å gi en ekstra håndsrekning til dem som står i en ekstra presset situasjon. En tusenlapp på toppen av en forsterket strømordning, kommer godt med.

– Er ikke det bare symbolpolitikk som ikke monner så veldig mye?

– Det vil ikke monne enormt, men det kommer på toppen av de tiltakene som allerede er innført og de forsterkede ordningene som vi forhåpentligvis får gjennomslag for.

VÅTT: Det regnet i sommer da daværende olje- og energiminister Tina Bru og daværende statsminister Erna Solberg danset under en DDE-konsert på Tromøya. Det gjorde det for lite i fjor, som har bidratt til de skyhøye strømprisene.

Hun viser blant annet til at de med bostøtte får ekstra strømstøtte.

– Stortinget behandler akkurat nå et forslag fra regjeringen om å utvide bostøtten for januar til mars. Det er i behandlingen av den saken vi vil foreslå den ekstra tusenlappen.

Høyre fremmet også det forslaget i desember, uten å få flertall.

– Jeg blir ganske skuffet hvis dette ikke får flertall nå, sier Bru.

– Oppriktig bekymret

Hun hevder forslagene ikke er del av en ny og populistisk politikk fra Høyre i opposisjon.

– Hovedårsaken til at vi må forsterke strømpakken er ikke et forsøk fra Høyre på å drive overbudspolitikk for å levere mer enn det regjeringen gjør: Jeg er oppriktig bekymret for tilliten til hele systemet vårt, sier hun og viser til at den rådende energipolitikken har tjent Norge og norske forbrukere godt, sier Bru og legger til:

– Folk må oppleve at vi stiller opp når vi står i en helt eksepsjonell situasjon. Hvis ikke vil folks tillit bli svekket, både til oss politikere og til et energisystem som har vært bra og som har tjent oss godt i mange år.

Hun sier at de for å spare tid vil ta utgangspunkt i den pakken som allerede ligger der.

– Ja, pengene må ut og da er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i å forsterke den ordningen som allerede er tatt i bruk.

Statsministerens kontor har fått oversendt Brus uttalelser, men har foreløpig ikke rukket å svare.