Høyre-topp: Vil ikke hente afghanere til Norge

ARENDAL (VG) Høyre-politiker Mahmoud Farahmand frykter en ny flyktningkrise. Men han vil ikke hente afghanere til Norge annet enn som kvoteflyktninger.

– Det som skjer i Afghanistan nå er en tragedie for det afghanske folket. Jeg tror dette vil føre til en ny migrasjonskrise. Den må vi være forberedt på å håndtere, sier Mahmoud Farahmand til VG.

Han har tjenestegjort i Afghanistan for det norske Forsvaret en rekke ganger fra 2003 til 2011. Nå er han Høyres 1.-kandidat i Telemark – og var inne på Stortinget på VGs forrige måling.

Farahmand mener at Norge og Europa ikke har kapasitet eller lyst til å integrere nye flyktningstrømmer etter migrasjonskrisen i 2015.

– Vi skal selvfølgelig ta imot FNs kvoteflyktninger, men vi har ikke kapasitet til å ta imot millioner av afghanere i Europa, sier han.

– Mangler kapasitet

Farahmand mener at vi isteden må bygge opp kapasitet i nabolandene.

Han viser til Brochmann 2-rapporten, som ser på konsekvensene av innvandring for den norske velferdsmodellen.

– Det handler om kapasiteten til å integrere. Hvis vi ikke skal øke de økonomiske forskjellene, så er vi helt avhengig av å hente grupper vi klarer å integrere, gi jobber og utdannelse, sier han.

Frps Sylvi Listhaug advarer også mot en ny flyktningkrise.

– Er det ikke bedre å være litt dårlig integrert i Norge enn å sitte i en flyktningleir i Usbekistan?

– Det reelle alternativet for mange er mellom Afghanistan og Usbekistan. Det er ikke rom for alle seks millioner som bor i Kabul å komme til Europa, sier han.

– Etter coronakrisen har det nesten ikke kommet noen?

– Det endrer ikke på det faktum at de som har kommet må integreres. De syrerne som kom i 2016–17 må integreres, sier han og legger til:

– Jeg tror det beste for mange vil være å være i nærområder. Så har vi FNs kvotesystem for de det ikke fungerer for, som for eksempel de som er forfulgt fordi de er homofile, sier han.

Kritisk til Pakistan

Farahmand sier at Vesten trakk seg ut for tidlig av Afghanistan, men er klar på at man ikke kunne være der til evig tid.

Han tror NATO-landene har undervurdert hvor stor forskjellen har vært mellom by og bygd i Afghanistan – og hvor konservative folk i distriktene er.

For å forklare kollapsen sier han at stammelederne endret lojalitet da de så hvor det bar, men han peker også på Pakistan.

– Pakistan har sitt ansvar for at situasjonen er som den er. Da snakker jeg ikke som politiker, men en som har vært i Afghanistan en del ganger. De har vært en trygg havn for Taliban. Det er derfor de kommer så styrket tilbake, sier han.

– Men det er kanskje ikke det landet som bør være det trygge tredjelandet for afghanere?

– Det bor en del afghanere i Pakistan.

– Men hvis du flykter fra Taliban?

– Mange av afghanerne som har jobbet for norske styrker i Afghanistan, reiste til Pakistan på ferie.

– Det er ikke Mahmouds jobb å definere trygge tredjeland, bryter en rådgiver inn.

– Nei, det slipper jeg, heldigvis, sier Farahmand og ler.