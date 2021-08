«SOVEPUTE»: Helsebyråd Beate Husa (KrF) synes det bør gjøres en ny vurdering om det er dekning for å bruke tittelen «beskyttet» om folk som har tatt én vaksinedose. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Helsebyråd ut mot vaksinebegrep: − Jeg er urolig

Helsebyråd Beate Husa mener at første vaksinedose kan ha ført til at folk har fått lavere skuldre. – Når man bruker begrepet «beskyttet» er det lett å misforstå, sier kommuneoverlege.

Helsebyråd i Bergen, Beate Husa (KrF), mener bruken av ordet «beskyttet» kan være misvisende, og at det kan ha vært en «sovepute» for noen.

– Betegnelsen kan ha ført til at folk har hatt lavere skuldre knyttet til smittevernreglene. Jeg er urolig for det begrepet, sier Husa til VG.

Husa synes det bør gjøres en ny vurdering om det er dekning for å bruke tittelen «beskyttet» om folk som har tatt én vaksinedose.

– Jeg vet ikke hva som ligger bak bruken av det ordet, men på grunn av delta-varianten bør man gjøre en ny vurdering, sier helsebyråden.

Torsdag ble det registrert 68 nye smittede i Bergen. Mange av de smittede har fått én vaksinedose. Det kan bety at én dose ikke beskytter like godt mot delta-varianten, ifølge Husa.

– Den mer smittsomme varianten og bruken av begrepet «beskyttet» kan ha ført til økt smitte, sier hun.

Det er for tiden stigende smittetrend i kommunen. Onsdag innførte de nye coronatiltak, blant annet besøksbegrensing i private hjem.

40 prosent av dem som er registrert smittet i Oslo de siste tre ukene, har fått én vaksinedose. 10 prosent var fullvaksinerte, ifølge kommunen.

På landsbasis har totalt 6265 personer som har tatt én vaksinedose fått påvist coronaviruset, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste ukesrapport.

– Har følt seg trygge

Kommuneoverlege i Bergen, Trond Egil Hansen, tror mange kan ha misforstått hvilken effekt første vaksinedose har.

– Tallene tyder på at mange har følt seg trygge etter én dose, og ikke fulgt de generelle reglene. Når man bruker begrepet «beskyttet» er det lett å misforstå, sier Hansen til VG.

Ifølge Hansen mener FHI at du er beskyttet mot alvorlig sykdom tre uker etter første dose. Etter andre dose er du også beskyttet mot smitte.

– Først når du har fått dose to, har du god beskyttelse mot delta-viruset, sier han.

Dette viser dataene om beskyttelse mot infeksjon etter én dose:

England, Pfizer: 36 prosent

Canada, Pfizer: 56 prosent

Canada, Moderna: 72 prosent

LETT Å MISFORSTÅ: Kommuneoverlege Trond Egil Hansen tror mange kan ha misforstått hvilken effekt første vaksinedose har. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Ifølge assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm, brukes begrepet «beskyttet», i motsetning til begrepet «fullvaksinert», for å beskrive at man tre uker etter første dose er godt beskyttet mot å få alvorlig covid-19-sykdom, dersom man blir smittet.

– Vi har ikke vurdert å endre begrepet, men vi presiserer at beskyttelsen gjelder mot risiko for alvorlig sykdom. Risikoen for mild sykdom er fortsatt til stede og man kan være smitteførende, dersom man blir smittet med virus og kun har fått én vaksinedose, sier Bukholm til VG.

BEDRE BESKYTTET MOT ALVORLIG SYKDOM: Assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm, mener at det viktigste er å informere om at man kan være smitteførende etter vaksinasjon. Foto: Tore Kristiansen

– Tror du ordet «beskyttet» kan føre til at folk misforstår hvilken effekt én vaksinedose har?

– Det viktigste er å informere om at man fortsatt kan være smitteførende etter vaksinasjon. Dette gjelder både etter én og to vaksinedoser, men denne risikoen er større, dersom man kun har fått én dose, sier Bukholm.