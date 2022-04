KNIVANGREP: En ansatt ved Nav på Årstad i Bergen ble drept og en annen skadet i et knivangrep 20. september 2021.

Én av åtte Nav-ansatte har vært utsatt for vold

Langt flere er blitt truet på jobb: – Vi trenger økt fokus på sikkerhet, sier Trond Finstad i Fagforbundet.

Av Sven Arne Buggeland

En undersøkelse gjennomført blant Fagforbundets ansatte i Nav viser at 13 prosent oppgir å ha vært utsatt for vold i forbindelse med sin stilling.

67 prosent svarer at de har mottatt trusler på jobb. 31 prosent har vært truet 2–5 ganger, 13 prosent 5–10 ganger og 13 prosent elleve ganger eller flere.

– Trusler inntreffer oftere enn vold, men enhver voldssituasjon er en for mye, sier Finstad, som leder yrkesseksjonen for kontor og administrasjon i Fagforbundet.

Han sier at det viktigste er at Nav-ansatte opplever trygghet på jobb.

– Nav er en arbeidsplass med mange dyktige fagfolk som er hverdagshelter på vegne av fellesskapet. De gjør en viktig jobb for innbyggerne når det trengs som mest.

Angrepet med kniv

20. september i fjor ble to ansatte angrepet med kniv under en avtalt brukersamtale ved Nav Årstad på Danmarksplass i Bergen.

Avdelingsleder Marianne Amundsen (57) ble drept, hennes yngre kollega lettere skadet. En mann i slutten av 30-årene er siktet for drap og drapsforsøk.

Innenfor Navs organisasjon i Vestland var Årstad kontoret som de siste fem årene hadde hatt flest tilfeller av fysiske angrep, trusler og sjikane mot ansatte.

Etter drapet kom Arbeidstilsynet til at «det ikke er gjennomført tilstrekkelige systematiske tiltak for å forebygge vold og trusler og ivareta sikkerheten for ansatte» ved Nav Årstad.

MEDFØLELSE: Blomster og tente lys ble satt ned utenfor Nav Årstad i Bergen, etter angrepet som kostet en ansatt livet.

Hovedverneombud i Nav Stein-Arne Hammersland uttalte etter drapet at det ikke er noen dramatisk økning av vold og trusler mot ansatte. Han tror de fleste tilfellene rapporteres.

Det er om lag 14.000 statlig ansatte og 5.000 kommunalt ansatte i Nav.

– Sikkerhetsnivået hevet

Vold og trusler mot Nav-ansatte har vært jevnlig diskutert innen etaten, siden en psykotisk bruker drepte sin saksbehandler på Nav Grorud i Oslo 5. august 2013.

– Sikkerhetsnivået er hevet betraktelig siden drapet på Grorud, sa Hammersland.

Han trakk frem eksempler på tiltak som ble innført for å skjerpe sikkerheten:

Timebestilling ble innført, slik at brukere møter oppdaterte saksbehandlere.

Elementer som kunne skade ansatte og andre brukere, ble fjernet fra ventesonene.

Saksbehandleres kontorer er ikke lenger fritt tilgjengelige fra publikumsområdene.

Brukere og ansatte møtes i samtalerom som er sikret og har rømningsveier.

Ansatte lærer samtaleteknikk med aggresjonsdemping.

37 prosent av Fellesorganisasjonens medlemmer i Nav svarte i 2019 at de hadde vært truet eller utsatt for vold. Like mange kjente noen det gjaldt på jobben.

Møter mange sårbare

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte understreket etter drapet at det er svært viktig å ivareta sikkerheten for de ansatte i Nav.

– De Nav-ansatte på førstelinjen møter mange sårbare mennesker i kritiske livssituasjoner, og da kan dramatikk oppstå, sier Holte og utdypet videre:

– Vi må balansere å være tilgjengelig for brukerne våre og samtidig ta vare på sikkerheten. Det er ikke slik at et lukket Nav er et sikrere Nav, det kan også øke konfliktnivået.

Trond Finstad er enig i at det er en balansegang mellom åpenhet og fysisk sikring.

– Nav har hatt et stort fokus på arbeidet for å forhindre vold og trusler, men det kan aldri bli nok. Vi er opptatt av å skape en enda bedre kultur for å melde avvik.

Seksjonslederen i Fagforbundet påpeker at trygge publikumsmottak med sikringstiltak som alarmer, pleksiglass og rømningsveier for ansatte er viktig.