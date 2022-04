Arrangør Dimitri Rybakov (til høyre) sammen med historiker Bjørn Nistad under søndagens prorussiske demonstrasjon.

Politianmelder trussel etter prorussisk demonstrasjon

Arrangør Dimitri Rybakov tar samtidig avstand til historiker Bjørn Nistads uttalelser etter demonstrasjonen søndag – og sier at de ikke støtter krigføring.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg vil understreke at vi ikke støtter krig. Hverken den eller noen andre, sier Dimitri Rybakov (37).

Søndag var han en av arrangørene bak den første prorussiske demonstrasjonen i Norge siden invasjonen av Ukraina.

Rybakov forteller at en mann senere på dagen ringte ham og truet med å kutte strupen av ham, fordi han hadde lest om demonstrasjonen i avisen. Han har anmeldt mannen for hatefulle ytringer, ifølge en bekreftelse fra politiet VG har sett.

Arrangørene hadde på forhånd varslet de ikke tar stilling til hvorvidt krigen er riktig eller ikke, men ønsket å demonstrere mot russofobi, hat og diskriminering mot russisktalende – som de mener kommer av en ensidig mediedekning.

Samtidig leverte taleren under demonstrasjonen, den omstridte historikeren Bjørn Nistad (58), et omfattende forsvar for invasjonen, og uttalte etterpå til VG:

– Jeg mener det er en riktig krig.

Omtrent 50 personer møtte opp til den prorussiske demonstrasjonen, mens omtrent 75 hadde møtt opp som motdemonstranter (mange av dem også russere eller norsk-russere).

– Bjørn uttalte seg veldig uheldig på søndag. Vi støtter ikke kriger, hverken den eller andre, sier Rybakov mandag.

Rybakov forteller at de på forhånd hadde bedt Nistad «holde alt som kunne oppfattes som støtte til krigen unna appellen».

«Hvem i all verden ville ikke ha reagert», sa Nistad under appellen, og la ansvaret for krigen på Ukraina, som han mener driver «terrorisme overfor egen befolkning» og er styrt av «amerikanernes president».

Han snakket også om hvordan han tror krigen går langt bedre for russerne enn hva som kommer frem i vestlige medier.

– Vi tror ikke at Russland kan frasi seg ansvaret for denne konflikten. Det er feil å frasi sitt ansvar fra ting som du deltar i, provosert eller ei, sier Rybakov mandag.

Han legger til at han personlig mener USA har «bidratt til å fremprovosere konflikten og også har et ansvar», men at han og de andre arrangørene like fullt mener krig er galt.

Rybakov (bak) og Nistad sammen under demonstrasjonen søndag.

VG har sett meldinger sendt fra mannen Rybakov hevder truet ham, sendt søndag ettermiddag. De inneholder flere harde utfall mot Rybakov.

Trusselen om å kutte over strupen forekommer ikke i meldingene, men Rybakov refererer i en av meldingene til at mannen skal ha sagt dette i en telefonsamtale forut for meldingsutvekslingene.

Mannen, som er i 60-årene, sier til VG at han «ikke er sikker på hva han sa, da det ble en opphetet diskusjon».

På spørsmål om han truet med å kutte over strupen til Rybakov, svarer mannen «det er jeg uansett ikke i stand til».

– Jeg er mer eller mindre invalid etter en fallulykke på jobb som gjør at jeg nesten ikke kan bevege meg, forteller han.

Han ringer senere tilbake og forteller at han er «mot drap og vold».

Bjørn Nistad holder appell foran Stortinget under søndagens demonstrasjon.

VG mottok i etterkant av publiseringen av artikkelen fire e-poster som enten ga uttrykk for at deltagerne i demonstrasjonen burde deporteres, drepes eller utsettes for vold.

Det kom et større antall saklige tilbakemeldinger.

Rybakov forteller at også en av de andre arrangørene opplevde å få sjikanerende meldinger i etterkant av demonstrasjonen. VG har sett fire av meldingene.

Politiet har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.