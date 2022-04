Deltagere i NAV-ordningen varig tilrettelagt arbeid har fått for lite uføretrygd siden 2015.

Far til uføretrygdet: Ga beskjed om «ny» NAV-feil for over et år siden

NAV-sjefen beklager at over 500 personer har fått for lav uføretrygd. Faren til en av dem som er rammet, mener etaten burde rettet feilen et år tidligere.

Av Hanne Hattrem

Publisert: Nå nettopp

Sønnen i 20-årene har en arvelig, medfødt diagnose. Han fikk i oktober 2018 godkjent varig tilrettelagt arbeid fra NAV. Siden har han jobbet for kommunen på hjemstedet.

– Han tjener om lag 5000 kroner i tillegg til uføretrygden. Han har det fint. Ordningen er gunstig også for kommunen, sier faren til VG.

De som har «varig tilrettelagt arbeid», kan hvert år tjene inntil ett grunnbeløp (1G) – 106.399 kroner – uten å få trekk i uføretrygden.

Andre uføretrygdede fikk fra 2015 redusert inntektsgrensen til 0,4G. De kan altså tjene langt mindre, før uføretrygden reduseres.

NAV: – Alvorlig feil

Feilen NAV har gjort, var å beregne trekket for de med «varig tilrettelagt arbeid» ut fra 0,4G.

NAV-sjef Hans Christian Holte beklager.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte sier at etaten tar saken på største alvor:

– NAV har gjort en alvorlig feil som har hatt direkte konsekvenser for mange mennesker som ikke har høy inntekt i utgangspunktet, sier NAV-sjefen til VG.

Han opplyser at NAV ble gjort oppmerksom på feilen i et møte med Arbeidssamvirkenes landsforening (ASVL) i slutten av november 2021.

– Blir forbannet

– Det er merkelig, sier faren som VG har snakket med.

– Jeg har fra desember 2020 gjort NAV lokalt og sentralt oppmerksom på at de har praktisert regelverket feil overfor min sønn. Jeg blir rett og slett forbannet.

NAV underrettet sønnen i desember 2020 om at han hadde fått utbetalt for mye trygd. Det var snakk om 2449 kroner, som hver måned skulle trekkes via Statens innkrevingssentral.

Faren oppsøkte det lokale NAV-kontoret, som ba ham legge frem saken for NAV sentralt. Der fant saksbehandleren vedtaket fra 2018 om varig tilrettelagt arbeid for sønnen.

Den NAV-ansatte erkjente at de hadde gjort en feil. Faren spurte om NAV kunne ordne opp, slik at sønnen slapp trekk i trygden, men ble bedt om selv å ringe innkrevingssentralen.

– Litt hett innimellom

Der fikk faren beskjed om at de ikke kunne stoppe trekket. De viste ham tilbake til NAV.

NAV kunne ikke gjøre noe før de hadde fattet nytt vedtak. Faren gjorde oppmerksom på at det ikke trengtes – de kunne bare praktisere hva de selv allerede har vedtatt.

– Hver henvendelse tar svært lang tid. Hver gang må man gjennom et sentralbord, man har ingen person å kontakte, forteller faren.

Han opplever kontakten med NAV som forferdelig frustrerende.

– Det har blitt litt hett innimellom, fordi det er så vanskelig å nå frem med sin rett.

Fulgte ikke rutine

På møtet med NAV i november i fjor stilte arbeidsgiverforeningen ASVL spørsmål ved noen saker hvor deltagerne i varig tilrettelagt arbeid hadde fått avkortet uføretrygden.

NAV begynte å undersøke nærmere ved å samkjøre lister fra ulike fagsystemer.

– En grundigere gjennomgang avdekket at rutinen for å beregne riktig uføretrygd for denne gruppen ikke var fulgt, opplyser arbeids- og velferdsdirektør Holte.

Det dreier seg om beløp fra 740 kroner til over 200.000 kroner. Et tilfeldig utvalg av 50 saker viser ifølge NTB at ni personer skal ha etterbetalt over 100.000 kroner.

– Rammer sårbar gruppe

– Det har tatt for lang tid fra vi ble gjort oppmerksomme på at det kunne være feil, til vi fikk en fullstendig oversikt over omfanget, vedgår Holte.

Han forklarer at det er en manuell rutine for å beregne riktig uføretrygd for dem som har varig tilrettelagt arbeid, som har sviktet.

– Det er to fagsystemer i NAV som skal sikre riktige utbetalinger, som ikke snakker godt sammen. Nå jobber vi med å få etterbetalt pengene og sørge for at dette ikke skjer igjen.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) kaller saken alvorlig.

– Det rammer en allerede sårbar gruppe. Slike feil skal ikke skje, sa statsråden til NTB.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) mener at slike feil ikke skal skje.

– NAV burde han skjønt

ASVL-direktør Dag Sandvik mener feilen burde blitt oppdaget før.

– Vi har meldt inn mange saker fra oss over flere år, så NAV burde ha skjønt at de burde ha sjekket om systemet deres fungerte.

Sønnen til mannen VG har snakket med, opplevde 15. mars i år at skattemyndighetene tok et utlegg på 7017 kroner fra sparekontoen hans.

– Fordi sønnen min feilaktig fikk utbetalt for lite, har NAV rapportert dette til skatteetaten. Han fikk en annen skattesats og dermed restskatt, samt et gebyr på 1500 kroner for feilen NAV har begått. Det hører ikke hjemme noe sted.

– Systemfeil

Han har et budskap han ønsker å formidle til NAV:

– Det er en systemfeil når man gjør oppmerksom på en feil, som i dette tilfellet, og dette ikke fanges opp og formidles videre.

Holte kan ikke kommentere denne enkeltsaken, men sier på generelt grunnlag:

– Mennesker som kommer til NAV skal oppleve at de når fram.

Den nye feilen skjer tre år etter at trygdeskandalen slo ned som en bombe. Da ble det kjent at en rekke nordmenn uriktig var dømt til fengsel, fordi Nav feiltolket EU-regelverket.

– Denne saken bekrefter noe av bildet som granskingsutvalget etter trygdeskandalen påpekte, nemlig at NAV må jobbe med kvalitetssikring og hvordan vi skal minske risikoen for feil, sier Hans Christian Holte.