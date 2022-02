PIL OG BUE: Espen Andersen Bråthen traff en sivil politimann i skulderen med pil og bue i Coop-butikken.

Slik forklarte Kongsberg-drapsmannen seg

Politiet har lenge ment at Espen Andersen Bråthen (38) ikke er tilregnelig. Fredag vil svaret bli offentlig kjent.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hypotesen om at det var sykdom som førte til at Espen Andersen Bråthen drepte fem mennesker i Kongsberg den 13. oktober i fjor kom raskt frem som politiets hovedteori.

Fredag vil politiet offentliggjøre resultatet av den rettspsykiatriske undersøkelsen som Bråthen har undergått. Ifølge en tidlig rettspsykiatrisk rapport kan 38-åringen ha lidd av vrangforestillinger.

Bråthen møtte selv opp og begjærte seg løslatt under et fengslingsmøte i Buskerud tingrett i begynnelsen av februar.

Han har formelt vært fengslet, selv om han har vært tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus siden drapene skjedde.

Det ble nedsatt referatforbud fra fengslingsmøtet, men det er delvis opphevet ifølge Drammens Tidende. De var til stede da møtet ble avholdt.

– Jeg skulle drepe så mange mennesker som mulig. Så jeg gikk ut og drepte noen, gjengir avisen fra Bråthens forklaring for retten.

MINNES: Det ble satt opp lys og blomster i Kongsberg sentrum etter angrepene i oktober i fjor.

Politiet fikk den første meldingen om at en mann gikk rundt i byen med pil og bue klokken 18:12:30.

I løpet av 34 minutter traff han en sivil politimann med en pil, og brukte stikkvåpen til å ta livet av fem tilfeldige personer, før han ble pågrepet av politiet klokken 18.47.

Les mer: Angrepet i Kongsberg

Tvil om anger

I kjennelsen fra fengslingen står det at siktede for første gang uttalte under fengslingsmøtet «at han angrer på handlingene han har utført og at det var et engangstilfelle.»

– Jeg har ikke noen intensjoner om å drepe noen flere. Jeg er helt ferdig med det, skriver avisen at Bråthen sa.

– Det er ingen grunn til å være redd meg. Jeg kommer ikke til å drepe noen, det er ikke noen gjentagelsesfare.

Retten skriver videre at siktede selv uttaler at handlingene var motivert av, eller i alle fall utløst av, «et ønske om gjenfødelse.»

les også Espen Andersen Bråthen krevde seg løslatt: – Angrer og erkjenner straffskyld

– Jeg tenkte jo at jeg skulle bli født på nytt. Jeg kunne jo bli kjørt på av en bil eller bli skutt, sa han ifølge Laagendalsposten.

– I løpet av alle sine forklaringer i avhør, så er det første gang han sier at han angrer. Vi tror det er tilgjort for anledningen, sa politiinspektør Odd Skei Kostveit i retten, gjengir avisen.

– Han erkjenner straffskyld, utover det har jeg ingen kommentarer, sier hans forsvarer Fredrik Neumann til VG.

SPOR: En pil stikker ut av en vegg i Kongsberg sentrum etter at Espen Andersen Bråthen gikk til angrep 13. oktober i fjor.

Vurdert tidligere

Det er psykiaterne Harald Brauer og Helge Haugerud samt psykologspesialist Knut-Petter Langlo som har gjennomført den nyeste rettspsykiatriske vurderingen av Bråthen.

De hadde opprinnelig en frist til 1. februar, men fikk en utsettelse på grunn av sakens omfang.

Torsdag hadde politiet et møte med partene der de presenterte resultatene fra rapporten. Det er ventet en uttalelse fra politiet om saken fredag ettermiddag.

les også Rettspsykiatrisk rapport: Kongsberg-siktede viste tegn på vrangforestillinger

Også i 2020 undergikk Bråthen en rettspsykiatrisk undersøkelse, den gang en prejudisiell undersøkelse i forbindelse med en mindre alvorlig straffesak.

I kjennelsen fra Buskerud tingrett kommer det frem at han ble vurdert til «fortsatt å ha diagnosen paranoid schizofreni» under den foreløpige undersøkelsen fra 2020.

VG har tidligere snakket med flere som kjente og kjenner til Bråthen, som forteller at han har hatt store psykiske utfordringer i hele sitt voksne liv. Han har ikke vært i arbeid og har bodd for seg selv i en leilighet i Kongsberg i en årrekke.

Hør en barndomsvenn av Bråthen fortelle i Krimpodden: