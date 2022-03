UBRUKT LEIEKONTRAKT: Hadia Tajik fikk skattefri pendlerbolig med denne kontrakten.

Jurist om Tajiks leiekontrakt: Var allerede brutt da hun sendte den inn

Hadia Tajik betalte aldri leie på kontrakten som ga henne skattefri pendlerbolig i 2006 – selv om første innbetaling skulle ha skjedd allerede ti dager før hun leverte kontrakten til Statsministerens kontor.

Publisert: Nå nettopp

Når visste Tajik at hun aldri skulle flytte inn i kjellerleiligheten hun leverte leiekontrakt på til Statsministerens kontor for i 2006?

Det spørsmålet har mange stilt den siste uken. Leiekontrakten ga nemlig Ap-nestlederen skattefri pendlerbolig mens hun var politisk rådgiver i Stoltenberg II-regjeringen – selv om hun ikke bodde der. At hun i stedet endte opp med å bo hos foreldrene sine når hun var hjemme i Rogaland, informerte hun aldri Statsministerens kontor om.

Tajik sier selv at hun hadde «en intensjon» om å leie kjellerleiligheten, før hun fant ut at hun heller skulle bo hos foreldrene.

Men i kontrakten, som er datert 30. november 2006, står det at leien skal betales forskuddsvis den 1. hver måned – og at Tajik overtar boligen den 1. desember.

Det vil si at Tajik skulle ha betalt første leie på 3000 kroner allerede den 1. desember.

Men hun betalte aldri leie. Da kontrakten ble sendt med faks fra hennes nye arbeidssted, Arbeids- og integreringsdepartementet, til Statsministerens kontor den 11. desember 2006, hadde det allerede gått ti dager siden hun skulle ha betalt første leie i henhold til kontrakten.

– Avtalen var misligholdt da Tajik leverte den til Statsministerens kontor, sier jusprofessor Erik Røsæg, som har skrevet doktorgrad om kontraktsrett.

UBRUKT: Dette er leiekontrakten Hadia Tajik leverte til Statsministerens kontor. SMK har bekreftet at de la denne kontrakten til grunn da Tajik fikk skattefritak.

Tajik: Endte med å ikke benytte kontrakten

VG har påpekt overfor Tajik at hun allerede hadde unnlatt å betale leie i henhold til kontrakten da hun leverte den til Statsministerens kontor.

– Vil det si at du allerede da hadde bestemt deg for ikke å ta kontrakten i bruk?

– Nei, men jeg endte likevel med å ikke benytte meg av det og oppholdt meg heller hjemme hos mine foreldre der jeg hadde utgifter, skriver hun i en e-post.

– Hvis du sier at intensjonen din var å bruke kontrakten, hvorfor har du da ikke betalt leie i henhold til den?

– Fordi jeg aldri endte opp med å bo der.

– Men allerede den 1. skulle du jo ha betalt leie, hvis intensjonen din den 11. er å leie der, så er det jo da du skulle betalt leie?

– Det kan godt tenkes at hvis jeg leide fra andre som var helt fremmede for meg og familien, at de ville vært mer opptatt av det og at jeg selv ville vært mer nøye med det. Jeg tror det kan ha spilt en rolle at det var bekjente av familien.

VG har spurt Tajik om når hun bestemte seg for ikke å bruke leiekontrakten, men i stedet bo hos foreldrene når hun var hjemme. Ap-nestlederen svarer at hun ikke har en dato for det.

Usikker på bakgrunnen for Tajik-saken? Få oversikt her (saken fortsetter under tidslinjen):

Tajik sier utgiftene hos foreldrene gjør at hun uansett hadde krav på skattefri pendlerbolig. Hun kan ikke dokumentere disse eller huske hva slags utgifter det var.

– Det er jo masse jeg skulle gjort annerledes. Og særlig det med å få frem at jeg endte opp med å bo hos foreldrene mine, og at jeg var med på å betale husholdningsutgifter der. Det gjorde jeg ikke, og det får jeg ikke gjort om på. Det eneste jeg får gjort noe med, er hva jeg gjør med det i dag. Og der betaler jeg det som skatten ville utgjort.

Vil betale

Forrige uke kunngjorde Tajik at hun vil betale skatt av verdien på pendlerboligen i årene 2006–2010.

I et intervju med VG tirsdag, sier hun at hun ved hjelp av en skatteekspert har kommet frem til at hun vil betale inn 199.408 kroner.

Tirsdag kom Tajik også med utfyllende opplysninger om hva hun betalte hjemme hos foreldrene: Tajik sier nå at hun bidro med «noen tusenlapper i måneden» i snitt, til små og store innkjøp. Hun vil ikke gå nærmere inn på hva slags innkjøp det er snakk om.

JUSPROFESSOR: Erik Røsæg ved Universitetet i Oslo sier Tajiks kontrakt med utleieren var misligholdt da hun leverte den.

– Skulle opplyst Statsministerens kontor

Jusprofessor Røsæg understreker at det at Tajiks kontrakt var misligholdt, tar utgangspunkt i ordlyden i kontrakten. I teorien kan hun ha hatt en muntlig avtale med utleieren om at hun ikke skulle overta bruken av kjellerleiligheten før senere, for eksempel 1. januar, sier han.

– Men i så fall skulle hun opplyst Statsministerens kontor om dette, for da hadde hun ikke hatt krav på skattefritak på pendlerboligen frem til hun begynte å betale på kontrakten, sier Røsæg.

Ifølge professoren er den misligholdte kontrakten isolert sett en sak mellom Tajik og utleieren – det er konsekvensen av misligholdelsen som er problematisk.

– Det betyr at hun har sagt til Statsministerens kontor at hun hadde boligutgifter hun ikke hadde.

SKATTEFRITAK: Etter at Tajik leverte leiekontrakten som hun endte med å aldri bruke, omgjorde Statsministerens kontor vedtaket om at hun måtte skatte av pendlerboligen.

– Mitt ansvar, ingen andres

Tajik, som fredag sa at hun må ha krysset av feil i skjemaet der hun opprinnelig sa at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet, har fått tilsendt jusprofessorens kommentarer.

– Den kritikken får jeg tåle. Jeg sendte inn en leiekontrakt som jeg ikke benyttet meg av, og det skulle jeg selvsagt ha oppklart til min arbeidsgiver, sier hun.

Hun sier også:

– Dette er mitt ansvar, ingen andres. Jeg har derfor valgt å betale skatt for verdien av pendlerboligen for årene 2006-2010, gjennom den frivillige merinnbetalingsordningen.