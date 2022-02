Tror smittetoppen er nådd i Oslo og Viken

For Helsedirektoratet kan den bedrede situasjonen på deler av Østlandet være en forvarsel for hvordan det vil stå til med resten av landet i løpet av noen få uker.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Torsdag ble det klart at det ligger 402 coronapasienter på norske sykehus. Det er det høyeste tallet som er registrert så langt i pandemien. Men kun 44 av disse er intensivpasienter. Samme dag la Helsedirektoratet frem sin rapport for den foregående uken.

– Det er forventet at vi nå får en økning i antallet som legges inn på sykehus, men heldigvis er det fremdeles få som er innlagt på intensivavdeling og enda færre som trenger respiratorbehandling. Sykehusene er godt rustet til å kunne ta mot langt flere pasienter enn de har nå, men vi følger naturligvis nøye med, sier helsedirektør Bjørn Guldvog

– Betyr det at du forventer en fortsatt økning fra i dag?

– Vi må regne med en økning også i tiden fremover. Hvor stor den blir vet vi ikke helt. Kanskje er det i ferd med å flate ut i deler av landet, som i Oslo og Viken – hvor det ser ut til at vi har nådd toppen av smittebølgen i denne omgang.

Utfordrende situasjon

Ukesrapporten viser en liten nedgang i antall kommuner som har middels risiko for at helsetjenestene vil bli overbelastet. I Oslo og Viken beskrives en bedret tilgang på personell og redusert risiko.

– Hvordan vi du beskrive situasjonen for øvrig i det norske helsevesenet.

– Presset er ganske stort på kommunene våre og nesten halvparten rapporterer om en utfordrende situasjon i tilgangen på personell og kritisk kompetanse. Det går spesielt utover hjemmetjenestene, sykehjemmene og legevaktene. Det skyldes både det store sykefraværet, men også at disse tjenestene har vært belastet over tid.

Det er ingen endring i sykefraværet i den siste ukesrapporten, men en økning på 55 prosent sammenlignet med nivået i 2019. Det covid-relaterte sykefraværet utgjør omkring halvparten av totalen.

– Hvordan vil du beskrive sykefraværet i Norge?

– Sykefraværet er mye høyere enn det vi er vant til på denne tiden av året, cirka 55 prosent høyere enn før pandemien. Halvparten av sykefraværet er nå covid-relatert. Vi forventet at det kan stige ytterligere, hvert fall i enkelte kommuner hvor det kan bli vesentlig høyere.

– Hvilke konsekvenser må vi forvente oss på grunn av det høye sykefraværet?

– Vi må innstille oss på at kommunenes tjenestetilbud enkelte steder ikke kan være på det samme nivået som vi er vant til de nærmeste ukene. Nødvendig helsehjelp prioriteres, men servicenivået kan være lavere. Kommunene er samtidig veldig flinke på å finne kompenserende tiltak slik at befolkningen i så stor grad så mulig skal kunne få gode tjenester.

I slutten av mars

Nå tror Guldvog at det er sannsynlig at Oslo og Viken viser vei for situasjonen for resten av landet om noen få uker – og at toppen snart er nådd over hele landet.

– Jeg er forsiktig optimist når det gjelder utviklingen i Oslo og Viken. Vi har fått rapporter fra Folkehelseinstituttet på at mye kan tyde på at smittetoppen er nådd. Vi ser også på de tallene vi har at presset på helsetjenestene i Oslo og Viken ser ut til å få være mindre enn det var for et par uker tilbake.

– Hva sier denne utviklingen om det vi har i vente de neste ukene for øvrig i landet?

– Det er sannsynlig at de andre fylkene de neste ukene vil følge etter Oslo og Viken og nå en topp i belastning og deretter få noe redusert belastning. Det vi tenker oss er at det er noen uker til hvor belastningen er svært høy. Det kan være den totale belastningen fremdeles stiger i et par-tre uker og så forhåpentligvis at dette snur – slik at vi mot slutten av mars vil være i en ganske annen situasjon.