Pensjonert ektepar åpner lommeboka for ny flyplass

Det pensjonerte ekteparet Frode (81) og Anna Katrina (78) Ringheim har gitt 50.000 kroner til ny flyplass i Rana. – Ikke sikkert vi lever så lenge, fleiper de.

I 15 år har Helgeland kjempet for å få en ny, stor flyplass.

Nå er den snart i boks. Så snart kommunen og næringslivet har samlet inn 600 millioner kroner.

Uten denne summen betaler ikke staten resten av regningen på over tre milliarder kroner.

Rana kommune stiller med 450 millioner. Folk og bedrifter må stå for resten.

I innspurten har Polarsirkelen Lufthavnutvikling invitert til en Spleis.

Spleiselaget har samlet inn over fire millioner kroner. Gitt av blant annet idrettslag, små og store bedrifter og privatpersoner.

RØSSVOLL: Dette er dagens flyplass i Mo i Rana.

Håper å oppleve flyplassen

Ekteparet Frode og Anna Katrina Ringheim er blant de som bidrar.

De hadde penger til overs etter at de solgte huset, og valgte å gi 50.000 til ny flyplass.

Pensjonistene har barn som bor på ulike steder i landet.

– Det er fryktelig vanskelig for dem å komme på besøk på grunn av lange avstander, småfly og dårlig flyregularitet, sier Frode Ringheim.

Etter planen skal flyplassen stå ferdig i 2025. Det er ikke sikkert at ekteparet får oppleve det.

– Vi er gamle, jeg er 81 år og kona 78. Første spadetak er ikke tatt enda, og det er så langt fram i tid at det ikke sikkert vi lever så lenge.

– Men vi håper på det beste, det motiverer oss til å holde oss i form, sier Ringheim og humrer.

Han synes det er fint at lokalsamfunnet bidrar til flyplassen, men han skulle gjerne sett at staten tok hele regningen.

– Jeg synes egentlig det er tåpelig at staten ikke tar på seg hele beløpet, sier Ringheim.

Det var Rana Blad som først skrev om ekteparets giverglede.

– Uvanlig

At innbyggerne på Helgeland hjelper til med finansiering av flyplass er ganske unikt. Ifølge NHO har det aldri skjedd før.

– Vi betaler skatt og får velferd og infrastruktur tilbake. Det er uvanlig å gi penger til staten på denne måten. Mange har reagert med på det, men sier det er verdt det, sier Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland.

Uansett har han ingen sterke motforestillinger til at lokalbefolkningen legger penger på bordet.

– Crowdfunding brukes til så mangt. At det skal gå til å gi staten penger fremstår kanskje litt underlig, men det er først og fremst et uttrykk for at nå er folk lei et elendig flytilbud, sier Bjarmann-Simonsen.

I dag er det kun Widerøe som lander på Helgeland. De nærmeste flyplassene med bredere tilbud er Bodø og Trondheim.

Lokalbefolkningen ønsket å bidra

Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU) representerer næringslivet, som skal bidra med 150 millioner kroner.

I utgangspunktet skulle ikke privatpersoner kunne bidra med penger til ny flyplass.

– Men så kom det så mange forespørsler fra engasjerte mennesker om ikke de også kunne bidra. Derfor rigget vi denne Spleisen, sier Henrik Johansen, administrerende direktør i PLU.

Johansen sier det trolig er noen som mener det er feil at privatfolk skal være med å betale for en statlig flyplass.

– Det er klart, det er ingen som synes det er hyggelig å betale en form for ekstraskatt, men det er dette som er tilbudet fra Stortinget, at vi må inn med 600 millioner kroner, sier Johansen.

Johansen sier at de og kommunen ikke hadde noe annet valg enn å godta det.

– Vi nærmer oss målstreken og skal passere 150 millioner, fordi det er så mange som ønsker å være med og dele byrden, sier Johansen.

Trolig blir det penger til overs, men det er ikke bestemt hva som skjer med disse pengene.

– Hadde dere nådd målet på 150 millioner uten bidragene fra lokalbefolkningen?

– Ja, men da måtte vi ha hentet desto mer fra næringslivet, sier Johansen.

Forutsetning om lokalt bidrag

Det var aldri et krav fra myndighetene at privatpersoner skulle være med å betale for ny flyplass. Kravet er at kommunen og næringslivet skal bidra.

Statssekretær Jakob Bjelland ved Samferdselsdepartementet forteller at kommunen og næringslivet har vært innstilt på å bidra med finansiering.

– En lokal medfinansiering har vært en forutsetning for statens engasjement i prosjektet. Våren 2021 vedtok Stortinget at byggingen av den nye lufthavnen kunne starte, forutsatt et lokalt bidrag på 600 millioner kroner, sier Bjelland.

Forventet byggestart er høsten 2022, og flyplassen skal etter planen stå ferdig i 2025.