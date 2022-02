SKAL MYE TIL: Det skal mye til før en ny tiltaksrunde blir nødvendig, ifølge helseminister Ingvild Kjerkol.

Helseministeren: − Nå skal ikke politikerne legge begrensninger lenger

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) tror ikke det blir nødvendig med flere strenge tiltaksrunder etter denne gjenåpningen.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tenker at det er en helt annen situasjon – nesten ikke sammenlignbar. Det hadde jo vært helt utenkelig å åpne opp i september 2021 med så høye smittetall som nå, og så mange som blir syke, sier helseminister Ingvild Kjerkol til VG.

Lørdag fjernet regjeringen nesten alle coronatiltakene. Mange feiret med en tur på byen, men det ble ikke gatefest og gruppeklemming som forrige gang Bent Høie (H) pakket ned meteren.

Da skulle det bare gå to måneder før de strenge tiltakene kom tilbake igjen. Og enda tidligere enn det, ble det innført regionale tiltakspakker og nasjonale råd for å bremse bølgen av delta-innleggelser.

Men det tror ikke helseministeren vil gjenta seg denne gangen:

– Vi er spent på hvordan høsten og vinteren blir, men det er vanskelig å se for seg et scenario der vi skal ha strenge tiltak.

– Tror du at du er ferdig med å styre landet gjennom pressekonferanser i en marmorsal nå?

– Nå skal ikke politikerne legge begrensninger lenger. Jeg tror tiden der politikerne skal inn i den private sfæren, er bak oss, sier Kjerkol.

– Må tåle mer smitte

Da omikron-varianten kom til Norge i desember, kalte helsedirektør Bjørn Guldvog det en «gamechanger»: Helsemyndighetene fryktet at så mange skulle smittes samtidig at helsevesenet ville knele. Det viste seg at varianten var så mye mindre farlig for de fleste at det ikke har skjedd.

Både på grunn av det, og fordi den smitter så raskt at den er umulig å stoppe, mener FHI at det går bra at de fleste smittes nå – og det skjer. Den siste tiden har det vært det høye sykefraværet helsemyndighetene har snakket mest om.

– Du har sagt at det må noe radikalt til for å innføre tiltak igjen nå. Høyt sykefravær er ikke radikalt nok?

– Nei, og det vil jo heller ikke hjelpe. Nå har FHI sagt veldig klart at smitten øker uansett, og det å prøve å skyve smittebølgen foran oss er ikke riktig strategi. Nå må vi tåle smitte, sier Kjerkol.

Den siste resten av tiltakene vi har levd med i to år, er nå testing og råd om isolasjon.

– Nå er vi liksom i den nederste trappen av corona. Vi har gått fra forskriftsfestet krav om isolasjon i fire dager til en generell anbefaling om å holde seg hjemme i tilsvarende periode. Går dette bra, som det ser ut til å gjøre, så vil jo det også forsvinne. Det gjelder også det at man skal teste seg ved symptomer.

– Lenger frem, hvis det går som vi håper og tror, blir det naturlig at man testes etter vurdering av lege slik det er for andre sykdommer, og at ikke alle med symptomer trenger å teste seg.

Da er vi i så fall mer tilbake til normalen enn noen gang før i pandemien. Men neste vinter mener FHI det uansett er sannsynlig at vi får en høst- eller vinterbølge.

På spørsmål om det er aktuelt å innføre tiltak igjen under en ny høst- eller vinterbølge, hvis ikke situasjonen også endres av en ny variant, svarer Kjerkol:

– Jeg anser det som lite sannsynlig med det vi vet i dag. Men ting kan jo forandre seg, så det å komme med absolutter har vist seg å kunne slå feil i denne pandemien.

– Det vi skal huske på er at vi har veldig høy vaksinasjonsgrad. Nå får vi også bygget immunitet gjennom at mange blir syke. I tillegg har vi holdt på veldig lenge – det å ha tiltak over to år er kjempelenge. Så det var helt riktig det vi gjorde på lørdag da vi lettet på de aller fleste tiltakene, legger hun til.

Holdt igjen

Mens regjeringen gradvis lettet på tiltakene etter jul, har det stormet rundt både tempoet og hvor forholdsmessige tiltakene egentlig har vært.

Allerede i begynnelsen av januar slo FHI fast at omikron-bølgen ikke var mulig å stoppe, og at tiltakene måtte begrunnes på en annen måte enn tidligere. I Sør-Afrika valgte de å slippe varianten løs.

– Da visste man litt mer enn i desember. Det var fortsatt mulig at det kunne være en risiko å åpne for mye, men det var også ganske sterke signaler om at omikron ga mildere sykdom. Der kunne dere valgt å ta en større risiko om dere ville det?

– Ja, og det er viktig at dette blir evaluert og vi lærer av det. Min opplevelse var at da vi kom tilbake etter juleferien, så var veldig mye av tålmodigheten med tiltakene borte. Da ble det en veldig sterk offentlig debatt om enkelttiltakene, særlig for serveringsbransjen og de som drev med skjenking. Vi har hatt tiltak veldig lenge, og det krever også en særskilt begrunnelse, sier Kjerkol.

– Men var dere for forsiktige? Er det noe du skulle ønske at du gjorde annerledes?

– Det er det sikkert. Etterpåklokskapens lys må vi alltid lære av. Men vi gjorde grundige vurderinger basert på den kunnskapen vi hadde hele veien, og det er viktig at vi er åpne på usikkerheten vi også sto i. Det er også våre fagmyndigheter veldig åpne på.

I et intervju med VG lørdag, da regjeringen åpnet opp, understreket Oslo-byrådsleder Raymond Johansen at vi aldri kan holde et samfunn nedstengt for sikkerhets skyld.

– Er du enig idet?

– Det har jo blitt gjort gjennom hele denne pandemien. Både 12. mars 2020, og vi gjorde også det i denne regjeringen 15. desember basert på at potensialet for å ramme innbyggerne som regjeringen skal beskytte også var stort. Det å ta beslutninger i krisetid er å ta beslutninger på kort tid med en del usikre faktorer.

– Skal være bedre forberedt

Kjerkol viser til det flere epidemiologer har sagt om at virus normalt muterer til å bli mer smittsomme og mindre farlige for å overleve.

Hvis det skulle vise seg at det blir en runde til likevel, lover hun at det vil bli annerledes enn tidligere:

– Mine kolleger i regjering skal jobbe med disse tiltakspakkene i sin sektor, og hente inn og høste av kunnskapen som de ulike bransjene og sektorene har utviklet under pandemien, og vi skal være bedre forberedt hvis det oppstår noe uventet igjen. Det er jo for å få noe forutsigbarhet, sier hun.

Pakkene skal ligge klare ved nye utbrudd og virusvarianter og Holdenutvalget, som skal evaluere konsekvensene av tiltakene innen april, skal også komme innspill.

– Da har vi hatt en forankring hos de berørte sektorene, og da oppleves det forhåpentligvis også som mer rimelig og forholdsmessig hvis vi må ta de her tiltakene i bruk.