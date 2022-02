KAMERATER: Jens Stoltenberg (t.v.) og Jonas Gahr Støre har i mange år vært venner. Her er de to under en markering på Utøya i 2017.

Støre og Vedum har svart på Stortingets sentralbanksjefspørsmål

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum svarte tirsdag på de 21 spørsmålene fra kontrollkomiteen om sentralbanksjefutnevningen.

Av NTB og Sven Arne Buggeland

– Jens Stoltenberg og jeg har et langvarig personlig vennskap. Jeg var aldri på noe tidspunkt i tvil om at jeg ville være inhabil etter forvaltningsloven og ulovfestet forvaltningsrett dersom Stoltenberg var en aktuell kandidat til stillingen som sentralbanksjef, skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i sitt svar.

– Det var derfor ikke noe behov for å be om en habilitetsvurdering av Lovavdelingen eller andre knyttet til ansettelsessaken, skriver han.

Tidligere har Støre opplyst at han meldte seg inhabil i saken 22. oktober i fjor.

Det var tirsdag i forrige uke kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ble enige om å sende 21 spørsmål til Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) etter at Jens Stoltenberg fredagen før ble utnevnt til ny sentralbanksjef.

– Fra Høyres side skal vi bruke kvelden til å gå grundig gjennom alt. Det er innkalt til ekstraordinært møte i kontroll- og konstitusjonskomiteen fredag for å bestemme neste steg i saken, sier stortingsrepresentant Peter Frølich (H) til VG.

I svaret på de fire spørsmålene rettet til Støre, svarer han:

«Det er viktig at min inhabilitet overfor Stoltenberg knyttet til ansettelsen ikke skal så tvil om Norges Banks uavhengighet. All den tid regjeringen eller Kongen i statsråd kan få saker til behandling som direkte eller indirekte kan berøre stillingen som sentralbanksjef, har Statsministerens kontor på min anmodning bedt Lovavdelingen om veiledning om hva som skal til for at avgjørelser kan lede til inhabilitet for meg. Denne veiledningen vil jeg legge til grunn skulle regjeringen få denne typen saker til behandling».

I svaret skriver han også at han kun under den mye omtalte turen 24. oktober i fjor har snakket med Stoltenberg om noe som kan ha sammenheng med sentralbanksjefstillingen.