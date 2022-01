KRITISK: Guri Melby mener regjeringen er passive.

Bekymret for småbarnsfamiliene: − Mer redd for karantene enn å bli syk

Guri Melby (V) mener regjeringen må følge helsemyndighetenes karanteneråd. Hun mener dagens karanteneregler går hardt ut over småbarnsfamiliene.

Publisert: Nå nettopp

– Få opp farten, sier Venstre-lederen til regjeringen.

Hun legger til:

– Det kan ikke gå flere uker fra helsefaglige myndigheter foreslår lettelser til de gjennomføres. Nå orker vi ikke mer.

Selv om Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet mener at karanteneplikten for husstandsmedlemmer kan erstattes med et strengt testregime – har regjeringen valgt å vente.

Det begrunnes med at kommunene må ha nok hurtigtester, og at de må ha etablert et system for lagring og utdeling av testene til husstandene.

Men Melby mener regjeringens fokus på kommunene ikke holder mål.

– Å vente til vi har et perfekt system oppe å gå før vi følger de faglige rådene, det mener jeg er passivt. Om noen få ikke får tilgang til test og må sitte i karantene, er det bedre enn at alle skal sitte i karantene.

Hun påpeker at mange arbeidsplasser har tilgang til tester og at det er mulig å gå på apoteket å kjøpe selv.

Nå er reglene slik at du bare må i karantene om du bor med noen som er smittet av corona.

Info Karantenereglene for husstandsmedlemmer Du har plikt til å gå i karantene i ti dager, men får du negativ test etter syv dager, kan du avslutte karantenen. Karanteneplikten gjelder fra siste gang du var i kontakt med den siste personen i hjemmet som fikk påvist corona eller fra kontakt på dag fire i den siste personens isolasjon – om du ikke kan holde helt avstand. Det betyr at dem som bor sammen med én eller flere personer som har fått påvist smitte, tidligst kan teste seg ut av karantenen 11 døgn (4+7 dager) etter at den siste smittede i hjemmet har fått positiv test. Du slipper karantenereglene over hvis du a) har hatt corona siste tre måneder

b) er trippelvaksinert, og den tredje dosen ble satt for minst en uke siden. I dette tilfellet må du teste deg daglig med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. Det er ikke karanteneplikt om du har vært i kontakt med personer som får påvist corona som du ikke bor sammen med. Det er likevel anbefalt at du tester deg på dag tre og fem etter siste nærkontakt, og at du følger godt med på om du utvikler symptomer. Kilde: FHI Vis mer

Venstre-lederen mener at selv om reglene er endret for øvrige nærkontakter, vil det fortsatt være «vanvittig» mange foreldre i karantene fremover.

– For hver eneste familie som sitter i karantene er det ganske mange konsekvenser.

Er du småbarnsforelder og ønsker å dele hvordan hverdagen preges av karanteneregler og coronasituasjonen? Send VGs journalist tips her.

Småbarnsforeldre i press

Melby mener at småbarnsforeldre siden høsten har stått «i et voldsomt press» mellom høyt fravær på grunn av mye sykdom generelt hos seg selv og barna – og krav fra arbeidsgiver om å levere på jobben.

– På toppen har de redusert tilbud i barnehagen med tanke både på åpningstider og matservering. Det er rett og slett skikkelig krevende å være i denne gruppen nå.

Det kjenner også trebarnsmoren Guri Melby på personlig.

– Med disse karantenereglene og de høye smittetallene, kjenner jeg mest på at jeg er mer redd for karantene enn å bli syk. De fleste av oss tåler det jo greit.

BEKYMRET: Guri Melby er bekymret for hvordan karantenereglene påvirker småbarnsfamiliene.

– Stor inngripen i barns liv

Hun sier at vi under hele pandemien har sagt at barn og unge skal skjermes – men mener karantenereglene også påvirker dem negativt.

– Tenk tiåringen med corona som føler seg frisk, men må være hjemme i tre-fire uker på grunn av karanteneregler. Det er en stor inngripen i barns liv.

Melby er også bekymret for at karantenereglene vil ramme ansatte i allerede pressede yrker som skoler og barnehager fordi de må være i karantene på grunn av sykdom hos egne barn.

– Fortsatt er noen barnehager og skoler på gult nivå, noe som gjør det vanskelig for dem bemanningsmessig. I sum gjør dette livene våre mer krevende enn de trenger å være.

Statssekretær: – Uansvarlig

VG har bedt Helse- og omsorgsdepartementet svare på Melbys kritikk:

– Regjeringen har varslet at vi så snart det er praktisk mulig vil endre karantenereglene for husstandsmedlemmer. Å gjøre endringen før kommunene har nok tester på plass og et system for å sikre at innbyggerne får lett tilgang på tester, ville etter mitt syn være direkte uansvarlig, sier statssekretær Ole Henrik Bjørkholt.

Han legger til at Helsedirektoratet har gitt kommunene beskjed om at de må ha tilstrekkelig lagerkapasitet og et system for utdeling på plass midt i kommende uke.

– Med Melbys løsning ville vi kommet i en situasjon der man overlot til den enkelte å kjøpe tester, en kostnad det offentlige skal ta, sier statssekretæren.