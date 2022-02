AKKER BARNA: Pia Lind føler seg privilegert som har en jobb som betyr så mye for henne og som, til tross for at den er utfordrende, gir henne både energi og glede.

Barnehagelærer Pia (43): − Flere har møtt veggen

Sykefraværet er skyhøyt i barnehager og skoler. Men det skyldes ikke kun smitte og karantene – også «slitasje» oppgis som årsak av både NAV, statsforvalteren i Oslo og Viken og fagforening.

Publisert: Nå nettopp

– Barnehageansatte som brenner for barna, brenner ut, sier Pia Lind (43).

Hun er pedagogisk leder på en småbarnsavdeling i Hjelms gate barnehage på Frogner i Oslo. Lind, som også jobbet da samfunnet stengte ned for de fleste andre i mars 2020, beskriver de siste to årene slik:

Å stå i en spagat. Uforutsigbarhet. En følelse av ikke å strekke til, hverken på jobb eller privat. Frykt for long-covid og å smitte noen i risikogruppen. En opplevelse av å tilhøre en lite verdsatt yrkesgruppe etter diverse pressekonferanser. En bransje i knestående. Enormt sykefravær.

– Men i møte med barna om morgenen blekner omstendighetene, og jeg får et overskudd som oftest holder ut arbeidsdagen. Men da er det ikke mye til overs, og kvelder, helger og ferier går stort sett med til å forsøke å hente meg inn, sier Lind.

For å unngå for høyt sykefravær, må vi fortsatt ha tiltak mot smitte. Det kom frem på regjeringens pressekonferanse om coronatiltakene tirsdag kveld. Meteren beholdes, men den gjelder av åpenbare grunner ikke i barnehage.

Diagnoseboom: «Slapphet, tretthet»

Lind har ikke selv blitt utbrent, men sier at hun vet at det har skjedd med flere, mens andre har valgt å bytte bransje.

– Flere har møtt veggen. Det er bekymringsfullt med tanke på hvor utfordrende det har vært å rekruttere barnehagelærere i en årrekke. Et virkemiddel vil være et realt lønnsløft, sier hun.

KAOS: Pia Lind skryter av sjefen sin, som har gjort sitt beste for å ivareta dem «i en kaotisk tid». Hun frykter kaoset vil fortsette: En eksplosjon av sykefravær nå som barnehagene skal ha full åpningstid – før smittetoppen er nådd.

Diagnosegruppen «Allment og uspesifisert», som i hovedsak omfatter diagnosen «Slapphet, tretthet», har størst økning i det stadig akselererende sykefraværet, ifølge NAVs tredjekvartalsrapport av desember i fjor.

Og det er særlig ansatte innen undervisning og helse- og sosialtjenester som har hatt en kraftig økning i denne diagnosegruppen det siste året.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte uttaler i rapporten at «det er nærliggende å tenke at det skyldes slitasje som følge av en langvarig pandemi».

Bare å ta seg sammen

Gjennom hele pandemien har Berit Tevik, leder av Fagforbundet barn og oppvekst Oslo, fått tilbakemeldinger om smittefrykt fra barnehagelærere og andre barnehageansatte.

– Over tid er det klart at den psykiske belastningen blir høy. De har trosset redselen samtidig som de har båret på den i to år. Det preger dem, sier hun.

DÅRLIG SAMVITTIGHET: – De har ikke tid til ungen som trenger å sitte på fanget i tre minutter. Det er ikke rart folk blir utslitt, forteller Berit Tevik, leder av Fagforbundet barn og oppvekst Oslo, om pandemihverdagen til barnehageansatte.

Ifølge SSB økte sykefraværet for barnehage- og grunnskolelærere med 12 prosent fra 2019 til 2020, og hadde en ytterligere økning på 13 prosent i 2021.

Tevik sitter ikke på statistikk over hvorfor barnehageansatte er sykmeldt. Men hun er klar og tydelig i sin kommentar om NAV-rapporten og uttrykket «slitasje»:

– Det overrasker meg ikke.

– Så hvis du lider av «slapphet og tretthet» når du kommer på jobb – hva gjør du da?

– Da må du bare ta deg sammen, sier hun.

Statsforvalter: Økning i «slitasje»-sykmeldinger

Statsforvalteren i Oslo og Viken opplyser følgende i Utdanningsdirektoratets ukerapport for uke tre:

«Noen steder øker antall sykmeldinger [i skole og barnehage] på grunn av slitasje».

Driftssituasjonen preges i noen grad av at ansatte er slitne. «Det at så mange smittes på jobb oppleves som en belastning.»

I rapporten kommer det frem at de fleste statsforvalterne melder om utfordringer i bemanningssituasjonen som følge av blant annet sykefravær. Men til tross for dette:

«Inntrykket er at barnehager og skoler gjør sitt ytterste for å holde tilbudene åpne og med så høy kvalitet som mulig.»

Tevik fra Fagforbundet forteller om en yrkesgruppe som er veldig lojale overfor barna.

– Statusen til yrket er kanskje ikke kjempehøy, men de er stolte over arbeidet sitt og vet at de gjør er utrolig viktig, sier Tevik, som selv har jobbet i barnehage.

– De lærer sønnen min å bli et menneske i samspill med andre.

Les også om hvordan det sto til i Oslo en fredag i januar: 2500 skoleansatte var borte fra jobb

Rapport: Stor frykt for å smitte sine nærmeste

Fagforbundets rapport «Arbeidsituasjonen i helse og oppvekst under ny smittebølge» fra desember viser at det er stor smittefrykt hos barnehagelærere og -ansatte:

87 prosent av dem som har svart på undersøkelsen er i stor eller svært stor grad redd for å bringe smitte fra jobb hjem til sine nærmeste.

81 er i stor eller svært stor grad redde for å smitte andre på jobb.

73 prosent er i stor eller svært stor grad redde for å bli smittet på jobb.

I skolen og på SFO/AKS er tallene omtrent de samme. Og også her frykten for selv å bli smittet lavest. Henholdsvis 89 og 85 prosent frykter å smitte sine nærmeste.

Norsk koronamonitor viser at det er mindre smittefrykt i befolkningen som helhet nå.

Fagforbundets Berit Tevik sier at hun ikke har noe tallgrunnlag for å mene at det er annerledes for ansatte i barnehage enn i den øvrige befolkningen en drøy måned etter at undersøkelsen deres ble gjennomført.

– Men det er jo større sannsynlighet for å bli utsatt for smitte i denne yrkesgruppen og også minimalt med mulighet for å beskytte seg. Derav større frykt.

Åtte av ti melder om økt arbeidsbelastning

I Fagforbundets undersøkelse er medlemmer spurt om arbeidsbelastningen har økt som følge av smitteøkningen den senere tiden.

Tallene sier sitt også her. 82 prosent av de barnehageansatte som deltok i undersøkelsen svarer «til en viss grad», «i stor grad» eller «i svært stor grad».

I tillegg svarer henholdsvis 80 og 72 prosent av ansatte på SFO/AKS og skole at arbeidsbelastningen har økt.

– De har ikke tid til ungen som trenger å sitte på fanget i tre minutter. Det er ikke rart folk blir utslitt. Så mange sliter med dårlig samvittighet, sier Berit Tevik.