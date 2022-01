LANG KONTAKT: Psykiateren Randi Rosenqvist hadde samtaler med Breivik både i 2011 og 2012, før massemorderen nektet å ha noe mer med henne å gjøre. I 2017 åpnet han opp for nye samtaler med henne.

Har vurdert Breivik: Dette sier hun om farepotensialet om han slippes ut

Psykiater Randi Rosenqvist har vurdert farepotensialet til Anders Behring Breivik en rekke ganger. Hun mener at lite er vesentlig annerledes i dag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Rosenqvist gjorde den første vurderingen av Breivik en knapp måned etter terrorangrepene i 2011, og hun har siden gjort en rekke risikovurderinger av massemorderen.

Den erfarne psykiateren er et av kronvitnene som vil ta plass i vitneboksen når Telemark tingrett tirsdag starter behandlingen av Anders Behring Breiviks ønske om frihet.

Da skal retten ta stilling til et konkret spørsmål: Kan Breivik prøveløslates, eller er han fremdeles så farlig at samfunnet trenger beskyttelse mot ham?

Allerede i en rapport fra 2013 vurderte Rosenqvist risikoen ved eventuell fremtidig prøveløslatelse:

«Dersom Breivik til da ikke har endret sine politiske oppfatninger vesentlig og gjennomgått en lengre periode med genuin anger, depresjon og ønske om at handlingene var ugjort, vil han på ny kunne gjennomføre voldshandlinger dersom han finner det opportunt».

Rosenqvist ønsker ikke å uttale seg i forkant av rettsbehandlingen, men sier likevel:

– Jeg kan bekrefte at de tidligere offentlig kjente konklusjonene ikke er vesentlig annerledes enn de som er gjort nå, sier hun til VG.

«Dyssosial psykopat»

Da Breivik i 2012 ble dømt til 21 års forvaring for å ha drept 77 mennesker i terrorangrepene på Utøya og i Regjeringskvartalet, var et av rettens hovedargumenter at han selv etter 21 års soning i fengsel ville være en svært farlig mann.

Det var lagt særlig vekt på at han anså ekstrem vold som et nødvendig virkemiddel for å nå sitt politiske mål, og at han sannsynligvis ville ha både vilje og evne til å begå nye og brutale drap.

NEDERLAG: Sist gang Anders Behring Breivik var i retten, var da under behandlingen av søksmålet mot staten i 2016/2017. Her er han sammen med forsvarer Øystein Storrvik og advokat Mona Danielsen.

I 2013 konkluderte Rosenqvist med at Breivik oppfyller kriteriene for dyssosial og dramatiserende personlighetsforstyrrelse, og hun omtalte ham blant annet som en «dyssosial psykopat».

Hun mente den gang at han hadde et overfladisk følelsesliv og at han hadde svært høye tanker om seg selv og sin betydning.

Han var også helt uten anger for det han hadde gjort, og helt uten empati for de mange som ble rammet av hans kriminelle handlinger, ifølge Rosenqvist.

Risiko for «fullstendig grenseløs vold»

Da Breivik saksøkte Staten for brudd på menneskerettigheter i 2016, foretok Rosenqvist nok en vurdering av farepotensialet hans.

Lite var endret.

Hun mente at hans målsetting fortsatt var den samme, og at risikoen for vold først og fremst forelå på lang sikt.

Da Borgarting lagmannsrett frifant Staten, konkluderte de med at det fortsatt var høy risiko for «fullstendig grenseløs vold» dersom Brevik finner det formålstjenlig.

Bakgrunnen for konklusjonen var nettopp Rosenqvists rapporter samt risikorapporter utarbeidet av Kriminalomsorgen.

Retten påpekte at risikoen var spesielt høy om Breivik over tid opplever redusert oppmerksomhet om seg og sitt politiske prosjekt. De mente også at det ville være svært vanskelig å avdekke en økning i risikoen.

– Handlingene han er domfelt for var planlagt i det skjulte gjennom svært lang tid. Volden ble ikke utløst av direkte forutgående begivenheter, følelsesmessige påkjenninger eller synlige endringer i hans psykiske helse, heter det i dommen fra Borgarting.

Hevdet at han angret

I etterkant av nederlaget mot Staten, sendte massemorderen et brev til ledelsen i Skien fengsel. Her hevdet han for første gang at han angret på massedrapene 22. juli.

Brevet førte til at Randi Rosenqvist møtte terroristen to ganger samme år.

SIKKERHETSREGIME: Breivik har sittet fengsel i Skien fengsel siden 2013, hvor han disponerer tre rom. Her er han isolert, og er nærmest helt avskåret fra kontakt med andre.

I rapporten hun nedtegnet i etterkant av møtene, beskrev hun ham som «helt uten reell empati. (...) Hans forståelse av terroren er også helt manglende».

Psykiater Henning Værøy uttalte den gang til VG at det ikke var noen grunn til å feste lit til Breiviks påståtte anger, og mente at utspillet åpenbart syntes som et forsøk på manipulering.

Har forberedt forklaring

Tirsdag vil Breivik selv få anledning til å avgi forklaring i retten. Det sier hans forsvarer Øystein Storrvik at han kommer til å benytte seg av.

– Hvorfor mener han at han skal bli løslatt?

– Han har forberedt en forklaring rundt det og det er umulig å gi en kortversjon av det. Det vil komme i retten, sier han.

ADVOKAT: Øystein Storrvik forsvarer Anders Behring Breivik.

Storrvik sier at Breivik blant annet vil forklare seg om hvilke tanker han i dag har rundt terrorhandlingene han er dømt for.

– Hva tenker du om risikovurderingene som er gjort av ham, som stort sett har konkludert med at det er høy risiko for fremtidig vold?

– Det er heller ikke så uvanlig i sånne saker. Det kommer vi til å argumentere mot i retten.

Massedrapsmannen byttet i 2017 navn til Fjotolf Hansen.