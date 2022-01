KJEMPET MOT TALIBAN: Den danske soldaten kjempet mot Taliban i Helmand-provinsen i 2008.

Veteran Freddy Bolle om Taliban-besøket: − Tungt for mange veteraner

Afghanistan-veteran Freddy Bolle mener Norge gir anerkjennelse til Taliban ved å hente dem til Norge for samtaler. Det liker han dårlig.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi skal hjelpe befolkningen i Afghanistan, men hvorfor skal vi dra lederne til Norge? Den anerkjennelsen kan Taliban bruke i sin propaganda. «Norge tar oss inn i varmen,» det kan de bruke i mange sammenhenger, sier Bolle.

Han tjenestegjorde i Kabul-området fra 2002 og har også tjenestegjort i Somalia, Bosnia, Libanon og Kosovo. Yngstebror Lasse Bolle tjenestegjorde i Libanon med tre kontingenter, Bosnia, Makedonia og i den første Gulfkringen.

Freddy og Lasse mistet broren Trond Bolle i Afghanistan i 2010. Trond Bolle, Norges høyest dekorerte spesialsoldat, var en av fire norske soldater som ble drept av en veibombe i 2010. Han ble tildelt krigskorset med sverd etter sin død.

I dag jobber Freddy Bolle (56) i barnevernet og som foredragsholder.

– Stiller strenge krav

Utenriksminister Anniken Huitfeldt svarte søndag kveld på kritikken som er reist fra mange hold.

– Dette er ikke noe vi gjør med lett hjerte, sa utenriksministeren til NRK Dagsrevyen.

– Vi stiller veldig strenge krav til Taliban. Vi gir ikke penger til Taliban, vi gir alle våre penger gjennom humanitære organisasjoner. Vi stiller veldig strenge krav om kvinners rett til skolegang, kvinners rett til arbeid og menneskerettigheter. Vi vet ikke om samtalene fører fram. Jeg er veldig engstelig for hva som kan skje, sa Huitfeldt.

Les også: Exit Afghanistan Norske soldaters historier fra en krig som aldri ble vunnet.

DREPT I AFGHANISTAN: Fra venstre Andreas Eldjarn, Trond Andre Bolle, Simen Tokle og Christian Lian foran kjøretøyet de benyttet, en Iveco Light Multirole Vehichle. Det var dette kjøretøyet de fire satt i da de ble rammet av en IED (improvisert veibombe) vest for Almar Bazar.

– Forundret over at Taliban blir ønsket velkommen

Lørdag morgen postet Freddy Bolle et innlegg på Facebook som mange veteraner har kommentert:

«Hat og bitterhet er en dårlig løsning. Men jeg er forundret over at Taliban blir ønsket velkommen til samtaler i Norge. Full forståelse for at norske myndigheter ønsker å hjelpe en hardt prøvet befolkning som lever i elendighet.

Men når Taliban blir invitert hit, så får de en anerkjennelse som de kan bruke i mange sammenheng.

Hvorfor drar ikke norske myndigheter til Afghanistan på deres territorium for samtaler? Det hadde vært mye mer ryddig i min verden.

Men meg om det.»

– Dialog er viktig. Jeg forstår at det har vært samtaler i Doha. De kunne ha fortsatt samtalene der, sier Bolle.

Samtalene han viser til, foregikk mellom Taliban og representanter fra Norge og representanter fra flere andre land i en periode i oktober.

– Formålet med møtet var å diskutere spørsmål knyttet til den humanitære situasjonen og humanitær bistand. Det ble fra norsk side lagt særlig vekt på Talibans ansvar for å respektere menneskerettigheter, spesielt for kvinner og jenter, internasjonal humanitærrett og de humanitære prinsippene, har tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide uttalt til Bistandsaktuelt.

VETERAN: Freddy Bolle (56) mener det må settes knallharde føringer overfor Taliban, slik at nødhjelpen når de som trenger den mest.

TILBAKE: I september 2021 var VGs Harald Henden med en patrulje fra Taliban som opprettholder ro og orden i Kabul. De sjekket også at Sharialovene blir fulgt.

Trond Bolle mener det må settes knallharde føringer overfor Taliban, slik at nødhjelpen når de som trenger den mest.

– Den må ikke innom Taliban, men distribueres direkte fra organisasjoner, sier Bolle.

– Får legitimitet

Frank Sandbye-Ruud i Risør er veteran med tjeneste i Afghanistan, Libanon, og Balkan bak seg. Han mener Norge gir Taliban en diplomatisk og internasjonal legitimitet ved å hente dem til Norge.

– Det har de ikke fortjent, sier Sandbye-Ruud.

Les også: Landet i privatfly

Han ble selv skadet etter kort tid i Afghanistan, men opplevde at den norske tilstedeværelsen i Meymaneh førte til en stabilitet for befolkningen og at innsatsen var meningsfylt.

Desto tyngre er det som skjedde da USA og Nato trakk seg ut i august. Å se Talibans ledere lande i privatfly på Gardermoen lørdag ettermiddag, var tungt for veteranen.

– Hvor naiv skal man få lov til å være som politiker? Ja, man må snakke med Taliban, utelukkende for å forhindre en katastrofe i Afghanistan. Det må skje i Afghanistan. Ved å slippe en av verdens verste terroristorganisasjoner inn i Norge, får de en diplomatisk og internasjonal legitimitet de ikke har gjort seg fortjent til, sier Sandbye-Ruud.

KJEMPET: I den sørlige Helmand-provinsen kjempet danske soldater en hard kamp mot Taliban i 2008.

– Må stille krav

Han mener regjeringen nå ødelegger mulighetene for å sette Taliban under videre press.

– Vi sier: Ja, vi skal snakke med dere, men da må dere respektere grunnleggende menneskerettigheter! Taliban svarer at de skal respektere menneskerettigheten, men deres versjon av rettighetene, sier soldatveteranen.

Han mener det afghanske folk må få motta nødhjelp, men at giverlandene da må stille krav om at internasjonale organisasjoner skal få slippe til og være beskyttet. Og nødhjelpen må komme frem dit den skal.

KRITISK: Frank Sandbye-Ruud er Afghanistan-veteran. Han ble selv skadet etter kort tid i landet, men opplevde tilstedeværelsen i Meymaneh som meningsfull og at den ga stabilitet for befolkningen.

Frank Sandbye-Ruud sier han har stor medfølelse med afghanske flyktninger i Norge som ser representanter for regimet de flyktet fra, bli hentet hit i privatfly.

– Taliban trenger penger. Vi kunne sagt at vi frigir kontoer, men under forutsetningen av at internasjonale hjelpeorganisasjoner får jobbe direkte med befolkningen. De må få komme inn og dele ut mat. Pengene Taliban vil ha, må brukes som pressmiddel for å få inn hjelpesendinger.

Les også: Utenriksminister Anniken Huitfeldt: Derfor snakker vi med Taliban