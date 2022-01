TYSKALND: Vaksinering av barn i Berlin.

FHI: Mener 5–11-åringer bør få tilbud om vaksine

FHI anbefaler at barn fra 5–11 år kan få tilbud om vaksine - men de mener ikke at alle barn i denne gruppen skal anbefales å ta den.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det skriver de i et faglig grunnlag de har levert til regjeringen.

Et slikt tilbud vil bety at foreldre kan la sitt barn vaksinere, dersom de ønsker det

FHI skriver at vaksine-tilbudet er særlig aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.

Årskullet 2017 kan få tilbud når barnet har fylt 5 år, anbefaler FHI.

I grunnlaget trekker FHI frem at barn i alderen 5–11 år ser ut til å ha den laveste risikoen for sykehusinnleggelse av alle i aldersgruppen under 18 år.

Noen kan rammes av den alvorlige følgesykdommen MIS-C, men den er sjelden, og forekommer hos om lag 25-33 per 100.000 smittede barn, ifølge det faglige grunnlaget.

I tillegg peker FHI på at det kan se ut til at omikronvarianten sjeldnere gir alvorlig sykdom hos barn enn tidligere varianter.