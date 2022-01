TYSKLAND: Vaksinering av barn i Berlin.

5–11-åringer får tilbud om vaksine: Anbefales ikke for alle

Foreldre kan nå la sine barn i alderen 5–11 år få Pfizer-vaksine, men det å bli smittet med omikron kan også gi god beskyttelse mot fremtidige varianter.



Et slikt tilbud vil bety at foreldre kan la sitt barn vaksinere, dersom de ønsker det. Regjeringen skriver i en pressemelding at de følger FHIs anbefaling.

– Det er ikke tvil om at vaksinene kan gi beskyttelse mot alvorlig sykdom også hos barn, men beskyttelsen mot smittespredning er dårligere, særlig med omikron. Vi har sett i norske data at gjennomgått infeksjon hos ungdom kan gi svært god beskyttelse mot ny infeksjon, og det kan derfor være en fordel for beskyttelse mot nye virusvarianter i fremtiden. Derfor har vi rådet regjeringen til at vaksinasjon av barn og andre dose til ungdom bør være den enkeltes valg, og ikke en sterk anbefaling fra myndighetene, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

FHI mener vaksine-tilbudet er særlig aktuelt for:

Barn med kroniske sykdommer

Barn i kontakt med sårbare personer, og

Barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.

Det samme gjelder andre dose for 12–15-åringer, som i dag bare har fått tilbud om én vaksinedose.

Årskullet 2017 kan få tilbud når barnet har fylt 5 år, mener FHI.

Det er kun vaksinen Pfizer som er godkjent for barn.

– Gir det best beskyttelse å ha omikron eller å ta vaksinen?

– Begge gir god beskyttelse. Vi tenker at det er viktig at folk er oppmerksomme på at naturlig infeksjon gir en god immunitet. I mange studier har det vist seg at kombinasjonen av en vaksinedose og det å møte på viruset kan gi en bred immunitet, sier smittevernsdirektør i FHI, Geir Bukholm til VG.

FHI: Dette taler for og mot

I det faglige grunnlaget de har levert til regjeringen, trekker FHI frem at barn i alderen 5–11 år ser ut til å ha den laveste risikoen for sykehusinnleggelse av alle i aldersgruppen under 18 år.

Noen kan rammes av den alvorlige følgesykdommen MIS-C, men den er sjelden, og forekommer hos om lag 25-33 per 100.000 smittede barn, ifølge det faglige grunnlaget.

I tillegg peker FHI på at det kan se ut til at omikronvarianten sjeldnere gir alvorlig sykdom hos barn enn tidligere varianter.

– 12-15-åringene har allerede høy beskyttelse mot alvorlig sykdom etter første vaksinedose. Selv om det er en liten tilleggsgevinst av andre dose til disse, har vi veid dette mot risikoen for den sjeldne, men alvorlige bivirkningen myokarditt, sier Greve-Isdahl i FHI i pressemeldingen.

I det faglige grunnlaget peker FHI på at at milde og forbigående

bivirkninger etter vaksinasjon er vanlig, og at hjertebetennelse-bivirkningen (myokarditt) som er sjelden, men som har rammet spesielt unge menn, er vanligere etter andre vaksinedose.

De har estimert at vaksinering med dose 2 til ungdom 12-15 år kan gi om lag seks ekstra tilfeller med myokarditt i denne aldersgruppen.

For å redusere faren for både milde og sjeldne bivirkninger, mener de at det må gå minst 8-12 uker før barn i denne gruppen får sin andre dose.

Ifølge det faglige grunnlaget viser utregninger at det kan ha en indirekte effekt på smittespredning og sparte innleggelser om yngre barn vaksinerer seg, men tallene er usikre.