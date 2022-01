TØFT: Oddmar Hamarsnes sier det blir hardt å måtte betale nesten 10.000 kr i måneden i strøm i vinterhalvåret hvis han skal betale for det han bruker nå og samtidig gjøre opp for fjoråret.

Ville ha jevn strømregning, fikk sjokkfaktura på 37.325 kroner

Oddmar Hamarsnes (55) ønsket å fordele strømregningen jevnt over hele året. I stedet fikk han en sjokkregning på 37.325 kroner.

Av Stella Bugge

Raulendingen må nå nedbetale beløpet i løpet av ett år, en regning som kommer i tillegg til vinterens saftige strømfakturaer.

– Jeg fikk en telefon fra kraftleverandøren rett før jul om at jeg aldri skulle ha hatt denne avtalen og at ingen hadde fulgt den opp. Nå sitter jeg med en regning på 37.324,96 kroner, sier Hamarsnes til VG.

Denne måneden har den uføretrygdede 55-åringen fått en faktura på 6556 kroner for strømmen han brukte i desember. I tillegg kommer 3111 kroner til nedbetaling av monsterregningen som bygget seg opp gjennom 2021.

GAMMEL MORO: Oddmar Hamarsnes må nedbetale gigaregningen i løpet av ett år. Det betyr 3111 kr måneden i tillegg til det han bruker av strøm i år. Han slipper heldigvis renter på det utestående beløpet.

Det var for rundt et år siden at Hamarsnes gikk inn på «min side» hos Rauland Kraft, hvor han har vært kunde i alle år, og valgte tjenesten Jamn Betaling som kostet 61 kroner måneden. Månedsbeløpet han skulle betale for strømmen var 1149 kroner.

På fakturaen står det: «Ved store endringar i straumforbruket, endrar me beløpet automatisk.» Det skjedde ikke.

Hvorfor? Rauland Kraft sier de ikke visste at de solgte denne avtalen.

– Dette er en systemsvikt som oppsto da vi inngikk avtale med en ny leverandør av kundesystemet. Jevn betaling er en ordning vi ikke ville ha for våre kunder, men den har tydeligvis blitt liggende ute noen uker, sier administrerende direktør Tor Olav Nystog i Rauland Kraft til VG.

– Men sjekker dere ikke deres egen nettside?

– Vi gjør jo det. Men i den fasen vi byttet system ble det ikke fanget opp at denne tjenesten lå tilgjengelig og kunne bestilles på min side. Svært få – bare fem stykker – havnet uheldigvis inn på denne tjenesten. Tre har nå gjenstående beløp. Alle har vist forståelse for at dette er strømforbruk de må betale for og de har inngått nedbetalingsavtale.

KINKIG: Oddmar Hamarsnes (55) med hunden Vita utenfor huset i Rauland. Han synes strømselskapet har satt ham i en veldig vanskelig situasjon.

– Men dette er jo ikke kundens feil, vil dere ikke ettergi noe?

– Kunden har bestilt den tjenesten og har på sin faktura sett at saldoen bygget seg opp. Det blir litt som et kredittkort hvor man kan velge å betale lite eller mye, men man ser hele tiden på fakturaen hvor mye man skylder. Han må betale for strømmen han har brukt, sier Nystog.

Hamarsnes, som har et årlig strømforbruk på rundt 30.000 kWh, opplyser at han i løpet av høsten skjønte at han kom til å gå på en smell.

– Men det kan da ikke være min jobb som strømkunde å regulere når jeg betaler for lite? Jeg synes dette er en kinkig situasjon. Jeg har nå fått en regning på 6556 kroner for desember, og i tillegg må jeg betale ned på den gamle regningen med over 3000 kroner. Det blir veldig vanskelig på en uførepensjon. Da får jeg lite til overs, sier Hamarsnes som ønsker mer tid til kunne betale det han skylder.

Han må heldigvis ikke betale renter på det utestående beløpet.

Men Emma fikk ettergitt over 34.000

Emma Bjørke i Drøbak, som VG skrev om torsdag, hadde en lignende avtale. Hun fikk en faktura på 42.663 kroner da hun forlot Hafslund Strøm. Selskapet innrømmet datafeil og etterga 34.417 kroner.

Denne typen avtaler – samme månedsbetaling året rundt – er omstridt. Denne uken satte da også Oslo tingrett foten ned for slike avtaler etter at flere strømselskaper hadde saksøkt staten for å få lov til å fortsette å selge dem.

Saken kan ankes, men forbrukerdirektør Inger Lise Byverket har sagt hun forventer at strømleverandørene som tapte saken avvikler avtalene på en ryddig måte og tar hensyn til kunder som ender opp med store og uforutsette regninger.

Også Reguleringsmyndigheten for energi (RME) mener avtalene må avvikles hvis dommen blir stående.